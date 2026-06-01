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Мексика - Эквадор 01 Июля прямая трансляция

Стадион: Ацтека (Мехико, Мексика), вместимость: 81070
01 Июля 2026 года в 04:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/16 финала
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Мексика
Эквадор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мексика - Эквадор, которое состоится 01 Июля 2026 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Ацтека (Мехико, Мексика). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мексика
Эквадор
1 Мексика вр Рауль Ранхель
2 Мексика зщ Хорхе Санчес
5 Мексика зщ Хоан Васкес
23 Мексика зщ Хесус Гальярдо
4 Мексика пз Эдсон Альварес
6 Мексика пз Эрик Лира
8 Мексика пз Альваро Фидальго
26 Мексика пз Бриан Гутьеррес
25 Мексика нп Роберто Альварадо
16 Мексика нп Хулиан Киньонес
9 Мексика нп Рауль Хименес
1 Эквадор вр Эрнан Галиндес
4 Эквадор зщ Хоэль Ордоньес
6 Эквадор зщ Вильям Пачо
3 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
21 Эквадор пз Алан Франко
23 Эквадор пз Мойсес Кайседо
15 Эквадор пз Педро Вите
9 Эквадор нп Джон Йебоа
20 Эквадор нп Нильсон Ангуло
19 Эквадор нп Гонсало Плата
13 Эквадор нп Эннер Валенсия
Главные тренеры
Мексика Хавьер Агирре
Аргентина Себастьян Беккасесе
История личных встреч
15.10.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Мексика1 : 1Эквадор
01.07.2024 Кубок Америки — 2024 Группа B. 3-й тур Мексика0 : 0Эквадор
06.06.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Мексика0 : 0Эквадор
28.10.2021 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Мексика2 : 3Эквадор
10.06.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Мексика3 : 2Эквадор
20.06.2015 Кубок Америки Группа A Мексика1 : 2Эквадор
29.03.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Мексика1 : 0Эквадор
31.05.2014 Контрольные матчи ЧМ-2014 Контрольные матчи Мексика3 : 1Эквадор
29.05.2011 Товарищеские матчи (сборные) Май 2011 Мексика1 : 1Эквадор
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала ЧМ-2026: Мексика — Эквадор. Начало встречи запланировано на 04:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
ЮАР
Канада
0 : 1
Бразилия
Япония
2 : 1
Германия
Парагвай
1 : 1 3 : 4
Нидерланды
Марокко
30.06
Кот-д'Ивуар
Норвегия
30.06
Франция
Швеция
01.07
Мексика
Эквадор
01.07
Англия
ДР Конго
01.07
Бельгия
Сенегал
01.07
США
Босния и Герцеговина
02.07
Испания
Австрия
02.07
Португалия
Хорватия
03.07
Швейцария
Алжир
03.07
Австралия
Египет
03.07
Аргентина
Кабо-Верде
04.07
Колумбия
Гана
04.07
1/8 финала
Канада
A04
04.07
Парагвай
A02
05.07
Бразилия
A10
05.07
A11
A12
06.07
A05
A06
06.07
A07
A08
07.07
A13
A14
07.07
A15
A16
07.07
1/4 финала
B01
B02
09.07
B03
B04
10.07
B05
B06
12.07
B07
B08
12.07
1/2 финала
QF1
QF2
14.07
QF3
QF4
15.07
За 3-е место
LSF1
LSF2
19.07
Финал
SF1
SF2
19.07

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