Мексика - Эквадор 01 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мексика - Эквадор, которое состоится 01 Июля 2026 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Ацтека (Мехико, Мексика). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Рауль Ранхель
|2
|зщ
|Хорхе Санчес
|5
|зщ
|Хоан Васкес
|23
|зщ
|Хесус Гальярдо
|4
|пз
|Эдсон Альварес
|6
|пз
|Эрик Лира
|8
|пз
|Альваро Фидальго
|26
|пз
|Бриан Гутьеррес
|25
|нп
|Роберто Альварадо
|16
|нп
|Хулиан Киньонес
|9
|нп
|Рауль Хименес
|1
|вр
|Эрнан Галиндес
|4
|зщ
|Хоэль Ордоньес
|6
|зщ
|Вильям Пачо
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|21
|пз
|Алан Франко
|23
|пз
|Мойсес Кайседо
|15
|пз
|Педро Вите
|9
|нп
|Джон Йебоа
|20
|нп
|Нильсон Ангуло
|19
|нп
|Гонсало Плата
|13
|нп
|Эннер Валенсия
|Хавьер Агирре
|Себастьян Беккасесе
|15.10.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|01.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа B. 3-й тур
|0 : 0
|06.06.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|28.10.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 3
|10.06.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 2
|20.06.2015
|Кубок Америки
|Группа A
|1 : 2
|29.03.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|31.05.2014
|Контрольные матчи ЧМ-2014
|Контрольные матчи
|3 : 1
|29.05.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2011
|1 : 1
| ЮАР
Канада
|0 : 1
| Бразилия
Япония
|2 : 1
| Германия
Парагвай
|1 : 1 3 : 4
| Нидерланды
Марокко
|30.06
| Кот-д'Ивуар
Норвегия
|30.06
| Франция
Швеция
|01.07
| Мексика
Эквадор
|01.07
| Англия
ДР Конго
|01.07
| Бельгия
Сенегал
|01.07
| США
Босния и Герцеговина
|02.07
| Испания
Австрия
|02.07
| Португалия
Хорватия
|03.07
| Швейцария
Алжир
|03.07
| Австралия
Египет
|03.07
| Аргентина
Кабо-Верде
|04.07
| Колумбия
Гана
|04.07
| Канада
A04
|04.07
| Парагвай
A02
|05.07
| Бразилия
A10
|05.07
| A11
A12
|06.07
| A05
A06
|06.07
| A07
A08
|07.07
| A13
A14
|07.07
| A15
A16
|07.07
| B01
B02
|09.07
| B03
B04
|10.07
| B05
B06
|12.07
| B07
B08
|12.07
| QF1
QF2
|14.07
| QF3
QF4
|15.07
| LSF1
LSF2
|19.07
| SF1
SF2
|19.07