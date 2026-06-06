Англия - ДР Конго 01 Июля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - ДР Конго, которое состоится 01 Июля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.