США - Босния и Герцеговина 02 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между США - Босния и Герцеговина, которое состоится 02 Июля 2026 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Левайс (Санта-Клара, Калифорния, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|24
|вр
|Мэтт Фриз
|16
|зщ
|Алекс Фримен
|3
|зщ
|Крис Ричардс
|13
|зщ
|Тим Рим
|2
|зщ
|Серджино Дест
|5
|зщ
|Энтони Робинсон
|4
|пз
|Тайлер Адамс
|17
|пз
|Малик Тилльман
|8
|пз
|Уэстон Маккенни
|10
|нп
|Кристиан Пулишич
|20
|нп
|Фоларин Балогун
|1
|вр
|Никола Василь
|7
|зщ
|Амар Дедич
|18
|зщ
|Никола Катич
|4
|зщ
|Тарик Мухаремович
|5
|зщ
|Сеад Колашинац
|6
|пз
|Беньямин Тахирович
|13
|пз
|Иван Башич
|19
|пз
|Керим-Сэм Алайбегович
|20
|нп
|Эсмир Байрактаревич
|10
|нп
|Эрмедин Демирович
|11
|нп
|Эдин Джеко
|Маурисио Почеттино
|Сергей Барбарез
|19.12.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|29.01.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|14.08.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2013
|3 : 4
| ЮАР
Канада
|0 : 1
| Бразилия
Япония
|2 : 1
| Германия
Парагвай
|1 : 1 3 : 4
| Нидерланды
Марокко
|1 : 1 2 : 3
| Кот-д'Ивуар
Норвегия
|30.06
| Франция
Швеция
|01.07
| Мексика
Эквадор
|01.07
| Англия
ДР Конго
|01.07
| Бельгия
Сенегал
|01.07
| США
Босния и Герцеговина
|02.07
| Испания
Австрия
|02.07
| Португалия
Хорватия
|03.07
| Швейцария
Алжир
|03.07
| Австралия
Египет
|03.07
| Аргентина
Кабо-Верде
|04.07
| Колумбия
Гана
|04.07
| Канада
Марокко
|04.07
| Парагвай
A02
|05.07
| Бразилия
A10
|05.07
| A11
A12
|06.07
| A05
A06
|06.07
| A07
A08
|07.07
| A13
A14
|07.07
| A15
A16
|07.07
| B01
B02
|09.07
| B03
B04
|10.07
| B05
B06
|12.07
| B07
B08
|12.07
| QF1
QF2
|14.07
| QF3
QF4
|15.07
| LSF1
LSF2
|19.07
| SF1
SF2
|19.07