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США - Босния и Герцеговина 02 Июля прямая трансляция

Стадион: Левайс (Санта-Клара, Калифорния, США), вместимость: 68500
02 Июля 2026 года в 03:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/16 финала
Главный судья: Рафаэл Клаус (Санта-Барбара-д'Уэсти, Бразилия);
США
Босния и Герцеговина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между США - Босния и Герцеговина, которое состоится 02 Июля 2026 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Левайс (Санта-Клара, Калифорния, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США
Босния и Герцеговина
24 США вр Мэтт Фриз
16 США зщ Алекс Фримен
3 США зщ Крис Ричардс
13 США зщ Тим Рим
2 США зщ Серджино Дест
5 США зщ Энтони Робинсон
4 США пз Тайлер Адамс
17 США пз Малик Тилльман
8 США пз Уэстон Маккенни
10 США нп Кристиан Пулишич
20 США нп Фоларин Балогун
1 Босния и Герцеговина вр Никола Василь
7 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
18 Босния и Герцеговина зщ Никола Катич
4 Босния и Герцеговина зщ Тарик Мухаремович
5 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
6 Босния и Герцеговина пз Беньямин Тахирович
13 Босния и Герцеговина пз Иван Башич
19 Босния и Герцеговина пз Керим-Сэм Алайбегович
20 Босния и Герцеговина нп Эсмир Байрактаревич
10 Босния и Герцеговина нп Эрмедин Демирович
11 Босния и Герцеговина нп Эдин Джеко
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Босния и Герцеговина Сергей Барбарез
История личных встреч
19.12.2021 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 США1 : 0Босния и Герцеговина
29.01.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 США0 : 0Босния и Герцеговина
14.08.2013 Товарищеские матчи (сборные) Август 2013 Босния и Герцеговина3 : 4США
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала ЧМ-2026: США — Босния и Герцеговина. Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
ЮАР
Канада
0 : 1
Бразилия
Япония
2 : 1
Германия
Парагвай
1 : 1 3 : 4
Нидерланды
Марокко
1 : 1 2 : 3
Кот-д'Ивуар
Норвегия
30.06
Франция
Швеция
01.07
Мексика
Эквадор
01.07
Англия
ДР Конго
01.07
Бельгия
Сенегал
01.07
США
Босния и Герцеговина
02.07
Испания
Австрия
02.07
Португалия
Хорватия
03.07
Швейцария
Алжир
03.07
Австралия
Египет
03.07
Аргентина
Кабо-Верде
04.07
Колумбия
Гана
04.07
1/8 финала
Канада
Марокко
04.07
Парагвай
A02
05.07
Бразилия
A10
05.07
A11
A12
06.07
A05
A06
06.07
A07
A08
07.07
A13
A14
07.07
A15
A16
07.07
1/4 финала
B01
B02
09.07
B03
B04
10.07
B05
B06
12.07
B07
B08
12.07
1/2 финала
QF1
QF2
14.07
QF3
QF4
15.07
За 3-е место
LSF1
LSF2
19.07
Финал
SF1
SF2
19.07

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