Португалия - Хорватия 03 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Хорватия, которое состоится 03 Июля 2026 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Би-Эм-О Филд (Торонто, Канада). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Жоау Канселу
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|13
|зщ
|Ренату Вейга
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|15
|пз
|Жоау Невеш
|23
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|18
|нп
|Педру Нету
|11
|нп
|Жоау Феликс
|7
|нп
|Криштиану Роналду
|1
|вр
|Доминик Ливакович
|2
|зщ
|Йосип Станишич
|6
|зщ
|Йосип Шутало
|3
|зщ
|Марин Понграчич
|4
|зщ
|Йошко Гвардиол
|13
|пз
|Никола Влашич
|17
|пз
|Петар Сучич
|10
|пз
|Лука Модрич
|8
|пз
|Матео Ковачич
|14
|пз
|Иван Перишич
|11
|нп
|Анте Будимир
|Роберто Мартинес
|Златко Далич
|18.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 1. 6-й тур
|1 : 1
|05.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 1. 1-й тур
|2 : 1
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|1 : 2
|17.11.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 3. 6-й тур
|2 : 3
|05.09.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 3. 1-й тур
|4 : 1
|06.09.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|25.06.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|1/8 финала
|0 : 1 ДВ
|10.06.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2013
|0 : 1
| ЮАР
Канада
|0 : 1
| Бразилия
Япония
|2 : 1
| Германия
Парагвай
|1 : 1 3 : 4
| Нидерланды
Марокко
|1 : 1 2 : 3
| Кот-д'Ивуар
Норвегия
|1 : 2
| Франция
Швеция
|3 : 0
| Мексика
Эквадор
|2 : 0
| Англия
ДР Конго
|2 : 1
| Бельгия
Сенегал
|01.07
| США
Босния и Герцеговина
|02.07
| Испания
Австрия
|02.07
| Португалия
Хорватия
|03.07
| Швейцария
Алжир
|03.07
| Австралия
Египет
|03.07
| Аргентина
Кабо-Верде
|04.07
| Колумбия
Гана
|04.07
| Канада
Марокко
|04.07
| Парагвай
Франция
|05.07
| Бразилия
Норвегия
|05.07
| Мексика
Англия
|06.07
| A05
A06
|06.07
| A07
A08
|07.07
| A13
A14
|07.07
| A15
A16
|07.07
| B01
B02
|09.07
| B03
B04
|10.07
| B05
B06
|12.07
| B07
B08
|12.07
| QF1
QF2
|14.07
| QF3
QF4
|15.07
| LSF1
LSF2
|19.07
| SF1
SF2
|19.07