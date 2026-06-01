00:39 ()
Свернуть список

Португалия - Хорватия 03 Июля прямая трансляция

Стадион: Би-Эм-О Филд (Торонто, Канада), вместимость: 30991
03 Июля 2026 года в 02:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/16 финала
Главный судья: Эспен Эскос (Осло, Норвегия);
Португалия
Хорватия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Хорватия, которое состоится 03 Июля 2026 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Би-Эм-О Филд (Торонто, Канада). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Португалия
Хорватия
1 Португалия вр Диогу Кошта
20 Португалия зщ Жоау Канселу
3 Португалия зщ Рубен Диаш
13 Португалия зщ Ренату Вейга
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
15 Португалия пз Жоау Невеш
23 Португалия пз Витинья
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
18 Португалия нп Педру Нету
11 Португалия нп Жоау Феликс
7 Португалия нп Криштиану Роналду
1 Хорватия вр Доминик Ливакович
2 Хорватия зщ Йосип Станишич
6 Хорватия зщ Йосип Шутало
3 Хорватия зщ Марин Понграчич
4 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
13 Хорватия пз Никола Влашич
17 Хорватия пз Петар Сучич
10 Хорватия пз Лука Модрич
8 Хорватия пз Матео Ковачич
14 Хорватия пз Иван Перишич
11 Хорватия нп Анте Будимир
Главные тренеры
Испания Роберто Мартинес
Хорватия Златко Далич
История личных встреч
18.11.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 1. 6-й тур Хорватия1 : 1Португалия
05.09.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 1. 1-й тур Португалия2 : 1Хорватия
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Португалия1 : 2Хорватия
17.11.2020 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 3. 6-й тур Хорватия2 : 3Португалия
05.09.2020 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 3. 1-й тур Португалия4 : 1Хорватия
06.09.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Португалия1 : 1Хорватия
25.06.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд 1/8 финала Хорватия0 : 1 ДВПортугалия
10.06.2013 Товарищеские матчи (сборные) Июнь 2013 Хорватия0 : 1Португалия
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/16 финала ЧМ-2026: Португалия — Хорватия. Начало встречи запланировано на 02:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
ЮАР
Канада
0 : 1
Бразилия
Япония
2 : 1
Германия
Парагвай
1 : 1 3 : 4
Нидерланды
Марокко
1 : 1 2 : 3
Кот-д'Ивуар
Норвегия
1 : 2
Франция
Швеция
3 : 0
Мексика
Эквадор
2 : 0
Англия
ДР Конго
2 : 1
Бельгия
Сенегал
01.07
США
Босния и Герцеговина
02.07
Испания
Австрия
02.07
Португалия
Хорватия
03.07
Швейцария
Алжир
03.07
Австралия
Египет
03.07
Аргентина
Кабо-Верде
04.07
Колумбия
Гана
04.07
1/8 финала
Канада
Марокко
04.07
Парагвай
Франция
05.07
Бразилия
Норвегия
05.07
Мексика
Англия
06.07
A05
A06
06.07
A07
A08
07.07
A13
A14
07.07
A15
A16
07.07
1/4 финала
B01
B02
09.07
B03
B04
10.07
B05
B06
12.07
B07
B08
12.07
1/2 финала
QF1
QF2
14.07
QF3
QF4
15.07
За 3-е место
LSF1
LSF2
19.07
Финал
SF1
SF2
19.07

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close