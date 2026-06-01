Австралия - Египет 03 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австралия - Египет, которое состоится 03 Июля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти (Арлингтон, Техас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Тони Попович
|Хоссам Хассан
|17.11.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2010
|3 : 0
| ЮАР
Канада
|0 : 1
| Бразилия
Япония
|2 : 1
| Германия
Парагвай
|1 : 1 3 : 4
| Нидерланды
Марокко
|1 : 1 2 : 3
| Кот-д'Ивуар
Норвегия
|1 : 2
| Франция
Швеция
|3 : 0
| Мексика
Эквадор
|2 : 0
| Англия
ДР Конго
|2 : 1
| Бельгия
Сенегал
|01.07
| США
Босния и Герцеговина
|02.07
| Испания
Австрия
|02.07
| Португалия
Хорватия
|03.07
| Швейцария
Алжир
|03.07
| Австралия
Египет
|03.07
| Аргентина
Кабо-Верде
|04.07
| Колумбия
Гана
|04.07
| Канада
Марокко
|04.07
| Парагвай
Франция
|05.07
| Бразилия
Норвегия
|05.07
| Мексика
Англия
|06.07
| A05
A06
|06.07
| A07
A08
|07.07
| A13
A14
|07.07
| A15
A16
|07.07
| B01
B02
|09.07
| B03
B04
|10.07
| B05
B06
|12.07
| B07
B08
|12.07
| QF1
QF2
|14.07
| QF3
QF4
|15.07
| LSF1
LSF2
|19.07
| SF1
SF2
|19.07