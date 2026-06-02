Колумбия - Гана 04 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия - Гана, которое состоится 04 Июля 2026 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Эрроухед (Канзас-Сити, Миссури, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|12
|вр
|Камило Варгас
|2
|зщ
|Даниэль Муньос
|23
|зщ
|Давинсон Санчес
|3
|зщ
|Джон Лукуми
|17
|зщ
|Хоан Мохика
|14
|пз
|Густаво Пуэрта
|16
|пз
|Хефферсон Лерма
|10
|пз
|Хамес Родригес
|7
|пз
|Луис Диас
|11
|нп
|Джон Арьяс
|25
|нп
|Луис Суарес
|16
|вр
|Бенджамин Асаре
|26
|зщ
|Марвен Сеная
|4
|зщ
|Джонас Аджети
|23
|зщ
|Деррик Люккассен
|14
|зщ
|Гидеон Менса
|5
|пз
|Томас Парти
|3
|пз
|Калеб Йиренки
|8
|пз
|Кваси Сибо
|22
|пз
|Камал Сулемана
|11
|нп
|Антуан Семеньо
|9
|нп
|Джордан Айю
|Нестор Лоренсо
|Карлуш Кейруш
|28.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа K. 3-й тур
|0 : 0
|24.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа K. 2-й тур
|1 : 0
|18.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа K. 1-й тур
|1 : 3
|08.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|02.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|3 : 1
| ЮАР
Канада
|0 : 1
| Бразилия
Япония
|2 : 1
| Германия
Парагвай
|1 : 1 3 : 4
| Нидерланды
Марокко
|1 : 1 2 : 3
| Кот-д'Ивуар
Норвегия
|1 : 2
| Франция
Швеция
|3 : 0
| Мексика
Эквадор
|2 : 0
| Англия
ДР Конго
|2 : 1
| Бельгия
Сенегал
|3 : 2 ДВ
| США
Босния и Герцеговина
|2 : 0
| Испания
Австрия
|02.07
| Португалия
Хорватия
|03.07
| Швейцария
Алжир
|03.07
| Австралия
Египет
|03.07
| Аргентина
Кабо-Верде
|04.07
| Колумбия
Гана
|04.07
| Канада
Марокко
|04.07
| Парагвай
Франция
|05.07
| Бразилия
Норвегия
|05.07
| Мексика
Англия
|06.07
| A05
A06
|06.07
| США
Бельгия
|07.07
| A13
A14
|07.07
| A15
A16
|07.07
| B01
B02
|09.07
| B03
B04
|10.07
| B05
B06
|12.07
| B07
B08
|12.07
| QF1
QF2
|14.07
| QF3
QF4
|15.07
| LSF1
LSF2
|19.07
| SF1
SF2
|19.07