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Канада - Марокко 04 Июля прямая трансляция

Стадион: Эн-Эр-Джи Стэдиум (Хьюстон, США), вместимость: 71500
04 Июля 2026 года в 20:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/8 финала
Канада
Марокко

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Канада - Марокко, которое состоится 04 Июля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Эн-Эр-Джи Стэдиум (Хьюстон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Канада
Марокко
Главные тренеры
США Джесси Марш
Бельгия Мохамед Уаби
История личных встреч
01.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа F. 3-й тур Канада1 : 2Марокко
11.10.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Марокко4 : 0Канада
Турнирная таблица
1/16 финала
ЮАР
Канада
0 : 1
Бразилия
Япония
2 : 1
Германия
Парагвай
1 : 1 3 : 4
Нидерланды
Марокко
1 : 1 2 : 3
Кот-д'Ивуар
Норвегия
1 : 2
Франция
Швеция
3 : 0
Мексика
Эквадор
2 : 0
Англия
ДР Конго
2 : 1
Бельгия
Сенегал
3 : 2 ДВ
США
Босния и Герцеговина
2 : 0
Испания
Австрия
02.07
Португалия
Хорватия
03.07
Швейцария
Алжир
03.07
Австралия
Египет
03.07
Аргентина
Кабо-Верде
04.07
Колумбия
Гана
04.07
1/8 финала
Канада
Марокко
04.07
Парагвай
Франция
05.07
Бразилия
Норвегия
05.07
Мексика
Англия
06.07
A05
A06
06.07
США
Бельгия
07.07
A13
A14
07.07
A15
A16
07.07
1/4 финала
B01
B02
09.07
B03
B04
10.07
B05
B06
12.07
B07
B08
12.07
1/2 финала
QF1
QF2
14.07
QF3
QF4
15.07
За 3-е место
LSF1
LSF2
19.07
Финал
SF1
SF2
19.07

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