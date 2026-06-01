Витебск - Днепр М 04 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Днепр М, которое состоится 04 Июля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|12.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 1
|08.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|2 : 1
|23.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
|10.09.2022
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 1
|02.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 1
|19.10.2018
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|3 : 1
|02.06.2018
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|05.08.2017
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 2
|08.04.2017
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо Мн
|14
|33
| 2
Лига конференций
|МЛ Витебск
|14
|31
| 3
Лига конференций
|Гомель
|14
|25
|4
|Ислочь
|13
|25
|5
|Торпедо-БелАЗ
|13
|23
|6
|Динамо-Брест
|14
|21
|7
|Неман
|13
|20
|8
|Минск
|14
|19
|9
|Арсенал Дз
|13
|18
|10
|Славия-Мозырь
|14
|15
|11
|Витебск
|13
|14
|12
|Барановичи
|13
|12
|13
|Днепр М
|13
|11
| 14
Стыковая зона
|Белшина
|13
|10
| 15
Зона вылета
|БАТЭ
|14
|9
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|14
|6