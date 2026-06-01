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Витебск - Днепр М 04 Июля прямая трансляция

04 Июля 2026 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 14-й тур
Витебск
Днепр М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Днепр М, которое состоится 04 Июля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витебск
Витебск
Днепр М
Могилёв
История личных встреч
12.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала Днепр М0 : 1Витебск
08.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Витебск2 : 1Днепр М
23.06.2024 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Днепр М1 : 2Витебск
10.09.2022 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Днепр М2 : 1Витебск
02.05.2022 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Витебск2 : 1Днепр М
19.10.2018 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Витебск3 : 1Днепр М
02.06.2018 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Днепр М0 : 1Витебск
05.08.2017 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Днепр М1 : 2Витебск
08.04.2017 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Витебск0 : 4Днепр М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо Мн1433
2
Лига конференций
МЛ Витебск1431
3
Лига конференций
Гомель1425
4 Ислочь1325
5 Торпедо-БелАЗ1323
6 Динамо-Брест1421
7 Неман1320
8 Минск1419
9 Арсенал Дз1318
10 Славия-Мозырь1415
11 Витебск1314
12 Барановичи1312
13 Днепр М1311
14
Стыковая зона
Белшина1310
15
Зона вылета
БАТЭ149
16
Зона вылета
Нафтан146

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