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Неман - Арсенал Дз 04 Июля прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000
04 Июля 2026 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 14-й тур
Неман
Арсенал Дз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Арсенал Дз, которое состоится 04 Июля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Арсенал Дз
Дзержинск
История личных встреч
10.10.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Неман1 : 0Арсенал Дз
19.04.2025 Беларусь — Высшая лига 5-й тур Арсенал Дз0 : 3Неман
06.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Арсенал Дз0 : 4Неман
16.05.2024 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Неман1 : 0Арсенал Дз
02.10.2022 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Арсенал Дз1 : 1Неман
30.07.2022 Кубок Беларуси 1/8 финала Неман2 : 1Арсенал Дз
15.05.2022 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Неман2 : 0Арсенал Дз
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо Мн1433
2
Лига конференций
МЛ Витебск1431
3
Лига конференций
Гомель1425
4 Ислочь1325
5 Торпедо-БелАЗ1323
6 Динамо-Брест1421
7 Неман1320
8 Минск1419
9 Арсенал Дз1318
10 Славия-Мозырь1415
11 Витебск1314
12 Барановичи1312
13 Днепр М1311
14
Стыковая зона
Белшина1310
15
Зона вылета
БАТЭ149
16
Зона вылета
Нафтан146

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