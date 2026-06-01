Неман - Арсенал Дз 04 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Арсенал Дз, которое состоится 04 Июля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|10.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|1 : 0
|19.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|5-й тур
|0 : 3
|06.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|0 : 4
|16.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|02.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|30.07.2022
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 1
|15.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо Мн
|14
|33
| 2
Лига конференций
|МЛ Витебск
|14
|31
| 3
Лига конференций
|Гомель
|14
|25
|4
|Ислочь
|13
|25
|5
|Торпедо-БелАЗ
|13
|23
|6
|Динамо-Брест
|14
|21
|7
|Неман
|13
|20
|8
|Минск
|14
|19
|9
|Арсенал Дз
|13
|18
|10
|Славия-Мозырь
|14
|15
|11
|Витебск
|13
|14
|12
|Барановичи
|13
|12
|13
|Днепр М
|13
|11
| 14
Стыковая зона
|Белшина
|13
|10
| 15
Зона вылета
|БАТЭ
|14
|9
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|14
|6