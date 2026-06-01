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Кызыл-Жар - Елимай 04 Июля прямая трансляция

04 Июля 2026 года в 16:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 16-й тур
Кызыл-Жар
Елимай

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кызыл-Жар - Елимай, которое состоится 04 Июля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кызыл-Жар
Петропавловск
Елимай
Семей
История личных встреч
27.06.2026 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур Елимай2 : 0Кызыл-Жар
23.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур Елимай2 : 0Кызыл-Жар
25.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 10-й тур Кызыл-Жар1 : 1Елимай
24.08.2024 Казахстан — Премьер-лига 18-й тур Елимай2 : 1Кызыл-Жар
02.06.2024 Казахстан — Премьер-лига 10-й тур Кызыл-Жар1 : 1Елимай
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Кайрат1839
2
Лига конференций
Ордабасы1537
3
Лига конференций
Окжетпес1627
4 Астана1626
5 Елимай1523
6 Улытау1523
7 Актобе1522
8 Атырау1518
9 Жетысу1518
10 Женис1618
11 Кайсар1617
12 Кызыл-Жар1615
13 Тобол1515
14 Каспий1511
15
Зона вылета
Иртыш П1510
16
Зона вылета
Алтай1510

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