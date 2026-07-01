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Украина U19 - Италия U19 05 Июля прямая трансляция

05 Июля 2026 года в 18:00 (+03:00). U19 ЧЕ-2026, Группа B. 3-й тур
Украина U19
Италия U19

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина U19 - Италия U19, которое состоится 05 Июля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U19 ЧЕ-2026, Группа B. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Украина U19
Италия U19
Главные тренеры
Украина Дмитрий Станиславович Михайленко
Италия Альберто Боллини
История личных встреч
21.07.2024 U19 ЧЕ-2024 Группа A. 3-й тур Украина U193 : 2Италия U19
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/2 финала
Испания U1939
2
1/2 финала
Германия U1936
3
Плей-офф
Дания U1933
4 Уэльс U1930
Группа B
КомандаИО
1
1/2 финала
Украина U1926
2
1/2 финала
Италия U1924
3
Плей-офф
Хорватия U1921
4 Сербия U1920

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