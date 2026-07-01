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Белшина - Барановичи 05 Июля прямая трансляция

Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
05 Июля 2026 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 14-й тур
Белшина
Барановичи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Барановичи, которое состоится 05 Июля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Белшина
Бобруйск
Барановичи
Барановичи
История личных встреч
27.11.2021 Беларусь - Первая лига 33-й тур Барановичи3 : 2Белшина
12.09.2021 Беларусь - Первая лига 22-й тур Барановичи1 : 1Белшина
28.06.2021 Беларусь - Первая лига 11-й тур Белшина2 : 0Барановичи
09.07.2016 Кубок Беларуси 1/16 финала. 1-й матч Барановичи3 : 2 ДВБелшина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо Мн1433
2
Лига конференций
МЛ Витебск1431
3
Лига конференций
Гомель1425
4 Ислочь1325
5 Торпедо-БелАЗ1323
6 Динамо-Брест1421
7 Арсенал Дз1421
8 Неман1420
9 Минск1419
10 Витебск1417
11 Славия-Мозырь1415
12 Барановичи1312
13 Днепр М1411
14
Стыковая зона
Белшина1310
15
Зона вылета
БАТЭ149
16
Зона вылета
Нафтан146

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