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Актобе - Жетысу 05 Июля прямая трансляция

05 Июля 2026 года в 17:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 16-й тур
Актобе
Жетысу

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Актобе - Жетысу, которое состоится 05 Июля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Актобе
Актобе
Жетысу
Талдыкорган
История личных встреч
27.06.2026 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур Жетысу1 : 0Актобе
24.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур Актобе3 : 2Жетысу
25.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 10-й тур Жетысу2 : 1Актобе
15.09.2024 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур Актобе3 : 0Жетысу
28.04.2024 Казахстан — Премьер-лига 6-й тур Жетысу2 : 1Актобе
29.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур Актобе2 : 2Жетысу
04.03.2023 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Жетысу0 : 1Актобе
26.09.2021 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Актобе2 : 0Жетысу
09.05.2021 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Жетысу1 : 5Актобе
18.08.2019 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Жетысу5 : 0Актобе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Кайрат1839
2
Лига конференций
Ордабасы1537
3
Лига конференций
Окжетпес1627
4 Елимай1626
5 Астана1626
6 Улытау1523
7 Актобе1522
8 Атырау1518
9 Жетысу1518
10 Женис1618
11 Кайсар1617
12 Кызыл-Жар1715
13 Тобол1615
14 Алтай1613
15
Зона вылета
Каспий1511
16
Зона вылета
Иртыш П1510

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