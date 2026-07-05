Кайсар - Иртыш 05 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайсар - Иртыш П, которое состоится 05 Июля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|28.06.2026
|Казахстан — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|19.10.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|31.05.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|30.03.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|21.10.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 1
|23.06.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|14.04.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|20.08.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 0
|24.06.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|16.04.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Кайрат
|18
|39
| 2
Лига конференций
|Ордабасы
|15
|37
| 3
Лига конференций
|Окжетпес
|16
|27
|4
|Елимай
|16
|26
|5
|Астана
|16
|26
|6
|Улытау
|15
|23
|7
|Актобе
|15
|22
|8
|Атырау
|15
|18
|9
|Жетысу
|15
|18
|10
|Женис
|16
|18
|11
|Кайсар
|16
|17
|12
|Кызыл-Жар
|17
|15
|13
|Тобол
|16
|15
|14
|Алтай
|16
|13
| 15
Зона вылета
|Каспий
|15
|11
| 16
Зона вылета
|Иртыш П
|15
|10