23:59 ()
Свернуть список

Торпедо-БелАЗ - Ислочь 05 Июля прямая трансляция

Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
05 Июля 2026 года в 20:55 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 14-й тур
Торпедо-БелАЗ
Ислочь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Ислочь, которое состоится 05 Июля 2026 года в 20:55 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Ислочь
Минский район
История личных встреч
23.11.2025 Беларусь — Высшая лига 29-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0Ислочь
28.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Ислочь1 : 3Торпедо-БелАЗ
10.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Ислочь0 : 1Торпедо-БелАЗ
23.06.2024 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Ислочь
08.05.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч Торпедо-БелАЗ1 : 1 ДВИслочь
17.04.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Ислочь1 : 0Торпедо-БелАЗ
01.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Ислочь1 : 2Торпедо-БелАЗ
22.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 1Ислочь
12.11.2022 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Ислочь3 : 0Торпедо-БелАЗ
30.07.2022 Кубок Беларуси 1/8 финала Торпедо-БелАЗ1 : 0Ислочь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо Мн1433
2
Лига конференций
МЛ Витебск1431
3
Лига конференций
Гомель1425
4 Ислочь1325
5 Торпедо-БелАЗ1323
6 Динамо-Брест1421
7 Арсенал Дз1421
8 Неман1420
9 Минск1419
10 Витебск1417
11 Славия-Мозырь1415
12 Барановичи1312
13 Днепр М1411
14
Стыковая зона
Белшина1310
15
Зона вылета
БАТЭ149
16
Зона вылета
Нафтан146

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close