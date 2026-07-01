Торпедо-БелАЗ - Ислочь 05 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Ислочь, которое состоится 05 Июля 2026 года в 20:55 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|23.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
|28.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|1 : 3
|10.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|0 : 1
|23.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|1 : 0
|08.05.2024
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1 ДВ
|17.04.2024
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|01.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 2
|22.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 1
|12.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|3 : 0
|30.07.2022
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо Мн
|14
|33
| 2
Лига конференций
|МЛ Витебск
|14
|31
| 3
Лига конференций
|Гомель
|14
|25
|4
|Ислочь
|13
|25
|5
|Торпедо-БелАЗ
|13
|23
|6
|Динамо-Брест
|14
|21
|7
|Арсенал Дз
|14
|21
|8
|Неман
|14
|20
|9
|Минск
|14
|19
|10
|Витебск
|14
|17
|11
|Славия-Мозырь
|14
|15
|12
|Барановичи
|13
|12
|13
|Днепр М
|14
|11
| 14
Стыковая зона
|Белшина
|13
|10
| 15
Зона вылета
|БАТЭ
|14
|9
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|14
|6