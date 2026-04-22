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Зенит - Химнасия и Эсгрима 05 Июля прямая трансляция

05 Июля 2026 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Зенит
Химнасия и Эсгрима ЛП

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Химнасия и Эсгрима ЛП, которое состоится 05 Июля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Химнасия и Эсгрима ЛП
Ла-Плата, Аргентина
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
17.05.2026 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур 0 : 1Зенит
10.05.2026 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Зенит2 : 1
02.05.2026 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур 1 : 3Зенит
26.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Зенит2 : 0
22.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур 0 : 0Зенит
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Зенит» — «Химнасия и Эсгрима ЛП». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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