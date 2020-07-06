02:43 ()
Свернуть список

Мексика - Англия 06 Июля прямая трансляция

Стадион: Ацтека (Мехико, Мексика), вместимость: 81070
06 Июля 2026 года в 03:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/8 финала
Главный судья: Алиреза Фагани (Сидней, Австралия);
Мексика
Англия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мексика - Англия, которое состоится 06 Июля 2026 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Ацтека (Мехико, Мексика). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мексика
Англия
1 Мексика вр Рауль Ранхель
2 Мексика зщ Хорхе Санчес
3 Мексика зщ Сесар Монтес
5 Мексика зщ Хоан Васкес
23 Мексика зщ Хесус Гальярдо
7 Мексика зщ Луис Ромо
19 Мексика пз Хильберто Мора
6 Мексика пз Эрик Лира
25 Мексика нп Роберто Альварадо
9 Мексика нп Рауль Хименес
16 Мексика нп Хулиан Киньонес
1 Англия вр Джордан Пикфорд
25 Англия зщ Джед-Хотеп Спенс
2 Англия зщ Эзри Конса
6 Англия зщ Марк-Израэль Гехи
3 Англия зщ Нико О'Райли
8 Англия пз Эллиот Андерсон
4 Англия пз Деклан Райс
10 Англия пз Джуд Беллингем
7 Англия нп Букайо Сака
11 Англия нп Маркус Рашфорд
9 Англия нп Гарри Кейн
Главные тренеры
Мексика Хавьер Агирре
Германия Томас Тухель
История личных встреч
24.05.2010 Товарищеские матчи (сборные) Май 2010 Англия3 : 1Мексика
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала ЧМ-2026: Мексика — Англия. Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
ЮАР
Канада
0 : 1
Бразилия
Япония
2 : 1
Германия
Парагвай
1 : 1 3 : 4
Нидерланды
Марокко
1 : 1 2 : 3
Кот-д'Ивуар
Норвегия
1 : 2
Франция
Швеция
3 : 0
Мексика
Эквадор
2 : 0
Англия
ДР Конго
2 : 1
Бельгия
Сенегал
3 : 2 ДВ
США
Босния и Герцеговина
2 : 0
Испания
Австрия
3 : 0
Португалия
Хорватия
2 : 1
Швейцария
Алжир
2 : 0
Австралия
Египет
1 : 1 2 : 4
Аргентина
Кабо-Верде
3 : 2 ДВ
Колумбия
Гана
1 : 0
1/8 финала
Канада
Марокко
0 : 3
Парагвай
Франция
0 : 1
Бразилия
Норвегия
05.07
Мексика
Англия
06.07
Португалия
Испания
06.07
США
Бельгия
07.07
Аргентина
Египет
07.07
Швейцария
Колумбия
07.07
1/4 финала
Франция
Марокко
09.07
B03
B04
10.07
B05
B06
12.07
B07
B08
12.07
1/2 финала
QF1
QF2
14.07
QF3
QF4
15.07
За 3-е место
LSF1
LSF2
19.07
Финал
SF1
SF2
19.07

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close