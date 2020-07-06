Мексика - Англия 06 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мексика - Англия, которое состоится 06 Июля 2026 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Ацтека (Мехико, Мексика). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Рауль Ранхель
|2
|зщ
|Хорхе Санчес
|3
|зщ
|Сесар Монтес
|5
|зщ
|Хоан Васкес
|23
|зщ
|Хесус Гальярдо
|7
|зщ
|Луис Ромо
|19
|пз
|Хильберто Мора
|6
|пз
|Эрик Лира
|25
|нп
|Роберто Альварадо
|9
|нп
|Рауль Хименес
|16
|нп
|Хулиан Киньонес
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|25
|зщ
|Джед-Хотеп Спенс
|2
|зщ
|Эзри Конса
|6
|зщ
|Марк-Израэль Гехи
|3
|зщ
|Нико О'Райли
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|4
|пз
|Деклан Райс
|10
|пз
|Джуд Беллингем
|7
|нп
|Букайо Сака
|11
|нп
|Маркус Рашфорд
|9
|нп
|Гарри Кейн
|Хавьер Агирре
|Томас Тухель
|24.05.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2010
|3 : 1
| ЮАР
Канада
|0 : 1
| Бразилия
Япония
|2 : 1
| Германия
Парагвай
|1 : 1 3 : 4
| Нидерланды
Марокко
|1 : 1 2 : 3
| Кот-д'Ивуар
Норвегия
|1 : 2
| Франция
Швеция
|3 : 0
| Мексика
Эквадор
|2 : 0
| Англия
ДР Конго
|2 : 1
| Бельгия
Сенегал
|3 : 2 ДВ
| США
Босния и Герцеговина
|2 : 0
| Испания
Австрия
|3 : 0
| Португалия
Хорватия
|2 : 1
| Швейцария
Алжир
|2 : 0
| Австралия
Египет
|1 : 1 2 : 4
| Аргентина
Кабо-Верде
|3 : 2 ДВ
| Колумбия
Гана
|1 : 0
| Канада
Марокко
|0 : 3
| Парагвай
Франция
|0 : 1
| Бразилия
Норвегия
|05.07
| Мексика
Англия
|06.07
| Португалия
Испания
|06.07
| США
Бельгия
|07.07
| Аргентина
Египет
|07.07
| Швейцария
Колумбия
|07.07
| Франция
Марокко
|09.07
| B03
B04
|10.07
| B05
B06
|12.07
| B07
B08
|12.07
| QF1
QF2
|14.07
| QF3
QF4
|15.07
| LSF1
LSF2
|19.07
| SF1
SF2
|19.07