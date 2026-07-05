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Гран-при Великобритании 2026 смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2026. Этап 09

Арена: Автодром Сильверстоун (Сильверстоун, Великобритания)
Этап 9, Сильверстоун, Великобритания. Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 Июля 2026 года в 17:00 (+03:00)

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Составы команд
Спортсмен Команда Результат Очки
1 Италия Андреа Кими Антонелли Mercedes AMG F1
2 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
3 Великобритания Льюис Хэмилтон Scuderia Ferrari
4 Великобритания Джордж Расселл Mercedes AMG F1
5 Франция Исак Хаджар Red Bull
6 Великобритания Ландо Норрис McLaren
7 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
8 Австралия Оскар Пиастри McLaren
9 Великобритания Арвид Линдблад Racing Bulls
10 Новая Зеландия Лиам Лоусон Racing Bulls
11 Бразилия Габриэл Бортолето Audi
12 Германия Нико Хюлькенберг Audi
13 Великобритания Оливер Берман Haas
14 Испания Карлос Сайнс-мл. Williams
15 Франция Пьер Гасли Alpine
16 Таиланд Алекс Албон Williams
17 Франция Эстебан Окон Haas
18 Финляндия Валттери Боттас Cadillac
19 Аргентина Франко Колапинто Alpine
20 Мексика Серхио Перес Cadillac
21 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
22 Испания Фернандо Алонсо Aston Martin

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