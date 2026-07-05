Гран-при Великобритании 2026 смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2026. Этап 09
Арена: Автодром Сильверстоун (Сильверстоун, Великобритания)Этап 9, Сильверстоун, Великобритания. Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 Июля 2026 года в 17:00 (+03:00)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Андреа Кими Антонелли
|Mercedes AMG F1
|2
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|3
|Льюис Хэмилтон
|Scuderia Ferrari
|4
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|5
|Исак Хаджар
|Red Bull
|6
|Ландо Норрис
|McLaren
|7
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|8
|Оскар Пиастри
|McLaren
|9
|Арвид Линдблад
|Racing Bulls
|10
|Лиам Лоусон
|Racing Bulls
|11
|Габриэл Бортолето
|Audi
|12
|Нико Хюлькенберг
|Audi
|13
|Оливер Берман
|Haas
|14
|Карлос Сайнс-мл.
|Williams
|15
|Пьер Гасли
|Alpine
|16
|Алекс Албон
|Williams
|17
|Эстебан Окон
|Haas
|18
|Валттери Боттас
|Cadillac
|19
|Франко Колапинто
|Alpine
|20
|Серхио Перес
|Cadillac
|21
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|22
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin