Аргентина - Египет 07 Июля прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+12' Матч окончен! Отличная встреча получилась сегодня в Атланте. После первого тайма команда Египта вела со счётом 1:0, а к середине второго игрового отрезка уже 2:0. Однако, Аргентина до последнего не опускала руки и на 79-й минуте один мяч отыграла, после чего взвинтила темп игры ещё сильнее, и на 83-й минуте сделала счёт 2:2. Когда, казалось, матч движется к дополнительному времени южноамериканская команда убежала в контратаку, которая завершилась победным голом Энцо Фернандеса головой. Аргентина в сумасшедшей борьбе всё-таки вырывает победу у Египта и проходит в 1/4 финала чемпионата мира, где встретится с победителем пары Швейцария — Колумбия. На этом наша трансляция окончена! Спасибо, что были с «Чемпионатом»! Увидимся на футболе!

90+11' Убивают время футболисты команды Аргентины. У Египта не получается финальный штурм ворот.

90+8' Марван Аттия Марван Аттия получил жёлтую карточку за срыв быстрой атаки Аргентины.

90+6' Зизо У Египта Зизо сменил на поле Лашина.

90+5' Факундо Медина И Факундо Медина вышел вместо Альвареса.

90+5' Николас Отаменди Замены у Аргентины. Николас Отаменди сменил Ромеро.

90+4' Хамди Фати Фати получил предупреждение за споры с арбитром.

90+3' Мостафа Шобейр Шобейр получил жёлтую карточку за агрессивные споры с судьёй.

90+2' С правого фланга прошла подача в район 11-метровой отметки, где Трезеге пробил головой, но попал в игрока сборной Аргентины.

90+1' Главный судья добавил семь минут ко времени второго тайма.

90' Месси со стандарта выполнил навес, в штрафной никто не смог пробить, Шобейр мяч руками выбил.

89' Аргентина пошла в прессинг на правом фланге, отобрала мяч и заработала стандарт.

88' Египет пытается провести атаку по правому флангу, однако команда Аргентины пока уверенно оборонятеся.

86' 19:4 по ударам в сторону ворот в пользу Аргентины и 6:2 по ударам в створ.

83' А теперь Месси пролетел к лицевой, сделал прострел на Лаутаро Мартинеса, который в касание пробил, но не попал в створ с близкой дистанции!

82' С углового Месси очень опасно навесил во вратарскую, где Шобейр кончиками пальцев добрался до мяча и вынес его!

80' Омар Мармуш У Египта замена. Омар Мармуш вышел вместо Зико.

79' Последовал навес в центр штрафной Египта, Месси попытался пробить в касание, но его тут же накрыли соперники.

77' Трезеге остался один в штрафной Аргентины, догнал мяч, пробил с острого угла, попал в сетку ворот, но с внешней стороны.

76' Хулиан Альварес влетел в штрафную по левому флангу, сделал опасный прострел вдоль ворот, однако судья зафиксировал положение «вне игры».

75' Лаутаро Мартинес попытался пробить в борьбе с соперником в центре штрафной, но получилось неудачно. Будет удар от ворот Египта.

74' Матч продолжается атаками сборной Аргентины.

74' Трезеге У Египта Трезеге вышел вместо Хассана.

73' Гонсало Монтьель Замена у Аргентины. Гонсало Монтьель сменил Молину.

70' Трёхминутный перерыв в матче.

70' Лисандро Мартинес издали попытался пробить в касание, однако мяч после рикошета от игрока Египта ушёл за бровку.

67' Николас Гонсалес И Николас Гонсалес вышел на поле вместо Тальяфико.

66' Лаутаро Мартинес Замены у Аргентины. Лаутаро Мартинес сменил Де Пауля.

65' Месси оказался в окружении троих соперников у штрафной Египта, однако Лионель мяч сохранил.

63' 11:2 по ударам в сторону ворот в пользу Аргентины и 4:1 по ударам в створ.

61' После подачи Месси со штрафного мяч ушёл на угловой, который ничем опасным не закончился.

60' Марван Аттия Арбитр пошёл к монитору, после чего отменил гол Египта из-за фола Аттии у бровки.

58' ГОЛ! Марван Аттия просто шикарно протащил мяч от своей штрафной, сделал передачу на Салаха, который из центра выдал пас на левый фланг, куда набежал Зико, в касание пробил и попал в сетку! Гол был отменён после фола от Аттии.

57' Номинальные хозяева провели быструю контратаку, Тальяфико головой скинул мяч к вратарской, где его в руки забрал вратарь команды Египта.

56' Стандарт Месси разыграл, тем самым начав позиционную атаку сборной Аргентины.

55' Месси пошёл в обыгрыш, получил по лицу от Фати, арбитр фиксирует фол со стороны игрока Египта.

52' Месси со стандарта выполнил навес на дальнюю штангу, где Шобейр был первым на мяче и вынес его кулаками.

52' Салах обокрал соперника на своей половине поля, однако судья фиксирует нарушение правил.

50' Продолжает Аргентина активно действовать с мячом, но пока сборная Египта уверенно обороняется.

47' Месси в центре перед штрафной Египта скинул мяч на Де Пауля, который в касание пробил низом — получилось точно, но несильно. Мяч в руках у Шобейра.

46' Второй тайм начался! Мяч с центра поля разыграли футболисты сборной Египта.

46' Хамди Фати Замена у Египта в перерыве. Хамди Фати сменил получившего травму Ашура.

45+7' Звучит свисток арбитра об окончании первого тайма! Очень насыщенный первый тайм получился у команд. Сборная Аргентины имела преимущество, но первыми забили футболисты Египта. После пропущенного мяча южноамериканская команда темп взвинтила и уже спустя четыре минуты получила право на пенальти. К «точке» подошёл Месси, однако здорово сыграл вратарь Египта Шобейр и отбил мяч руками. В целом же Египет очень уверенно и собранно провёл тайм, играя «вторым» номером. Отметим Шобейра, который, кроме пенальти, спас свою команду ещё в нескольких моментах.

45+5' Долгая позиционная атака Аргентины завершилась офсайдом у Тальяфико на левом фланге после передачи от Месси.

45+3' Рами Рабья получил травму в центре поля, на поле выбежали врачи. Пауза в игре.

45+2' Ещё одна навесная передача пошла на Месси в штрафную, однако защитник сборной Египта в последний момент пас перехватил головой.

45+1' Судья добавил пять минут ко времени первого тайма.

45' Аргентина заработала стандарт, Месси навесил в район 11-метровой отметки, Шобейр был первым на мяче и забрал его в руки.

43' Месси на границе штрафной сделал короткий пас на Альвареса, который с разворота мощно пробил, однако получилось сильно выше перекладины ворот Египта.

41' Месси с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, мяч прокинули дальше, однако он, никого не задев, ушёл за лицевую.

39' Прошла дальняя передача на Тальяфико в штрафную Египта, Николас отдал пас в центр, где Альварес пробил в касание — вновь Шобейр дотягивается до мяча рукой и отбивает!

38' Перед штрафной Месси жёстко пошёл в отбор, мяч забрал, отважился на дальний удар с левой ноги, но мяч срезался и покинул поле.

37' Месси забегал в штрафную, ожидал навесной передачи, однако мяч полетел чуть в сторону и был выбит игроком команды Египта.

35' Египет перехватил мяч на половине поля соперника, Карим Хафез пробил с очень дальней дистанции, но получилось слишком неточно.

33' 55% на 45% по владению мячом в пользу сборной Аргентины, 4:1 по ударам в сторону ворот и 2:1 по ударам в створ ворот в пользу южноамериканской сборной.

31' Месси со штрафного мощно пробил в ближний угол, Шобейр до мяча не дотянулся, и попал он в штангу!

30' Мак Аллистер получил толчок в спину недалеко от штрафной Египта, и арбитр фиксирует нарушение правил.

28' Де Пауль с правого фланга выполнил навес на границу вратарской, откуда Мак Аллистер мощно пробил головой — Шобейр в классном прыжке спасает Египет!

27' Встреча продолжается, с мячом футболисты команды Египта.

23' Трёхминутная пауза в игре.

23' Взвинтила темп сборная Аргентины, в последние минуты с трудом обороняется команда Египта.

21' Лионель Месси Месси не забивает! Пробил он в правый от себя угол — Шобейр направление полёта мяча угадал и руками отразил!

19' Пенальти назначается в ворота команды Египта! Тальяфико ворвался в штрафную, где Хессем Хассан ударил его в ногу и буквально снёс.

17' Салах получил мяч на границе штрафной в центре, резко развернулся, упал в борьбе с соперником, но свисток судьи молчит.

15' Аргентина много играет с мячом, но по большей части на своей половине поля. В итоге мяч был потерян, и тут же фолит Де Пауль на Ашуре.

11' Фернандес вновь фолит в центре поля, арбитр снова фиксирует нарушение правил.

9' Прошла разрезающая передача на Месси в штрафную Египта, однако Лионель за мяч толком не зацепился, и в итоге ушёл он за бровку.

7' Салах стандарт разыграл, последовала подача на дальнюю штангу, откуда игрок сборной Аргентиты мяч вынес.

6' Тальяфико на правом фланге атаки сборной Египта «поставил шлагбаум» игроку соперника и нарушил правила.

5' Энцо Фернандес жестковато пошёл в стык на половине поля соперника и ударил по ногам игрока сборной Египта. Судья фиксирует фол.

3' Месси из центра поля делал диагональную передачу на левый фланг, но мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую.

1' На первых секундах держится за колено Энцо Фернандес, который упал на газон. Небольшая пауза в игре.

1' Матч чемпионата мира между командами Аргентины и Египта в Атланте стартовал!

0' Голкиперы игры: Эмилиано Мартинес — Мостафа Шобейр.