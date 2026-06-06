Швейцария - Колумбия 07 Июля прямая трансляция

Текстовая трансляция

#10 Кучо Эрнандес Влево от себя пробил Эрнандес — угадал на этот раз угол Кобель и отбил мяч!

#6 Мануэль Аканджи Не попадает в створ Аканджи, над перекладиной он пробил!

#5 Давинсон Санчес Тоже по центру зарядил Санчес, но мяч, ударившись о перекладину, вылетел обратно в поле!

#2 По результатам жеребьёвки начинать серию будут колумбийцы в лице Хуана Кинтеро.

120+2' И всё, даёт свисток судья из Сальвадора! 0:0 по итогам основного и дополнительного времени. В серии послематчевых 11-метровых Швейцария и Колумбия разыграют последнюю путёвку в 1/4 финала ЧМ-2026!

120' Ещё минутку добавил Бартон.

118' Йерри Мина Повреждение получил Лукуми, быстро вместо него вышел Йерри Мина.

117' На подачу Кинтеро со стандарта в штрафной выскочил Эрнандес, но головой не попал в створ!

116' После длинного заброса Камило Варгаса не разобрались в обороне Аканджи и Джака, это позволило Кампасу по правому краю влететь в штрафную, под углом фактически один на один вывалился Хаминтон, но пробил над перекладиной!

114' Слева от границы штрафной Варгас отдал чуть назад под удар Джаке, Гранит опасно пробил над дальней девяткой!

113' А следом уже в атаке отметился Хуан, издали из-под Варгаса пробив выше ворот.

111' А теперь уже Кинтеро вернулся назад и головой прервал длинный перевод Видмера с фланга на фланг.

109' Вернулся на свою половину поля Кампас и там получил по ногам от Амдуни.

107' В чужой штрафной в попытке добраться до мяча Диас сфолил на Эльведи.

106' Начался второй экстра-тайм!

105+2' Завершён первый экстра-тайм! Неожиданно во второй его половине раскрылась игра, у обеих команд была возможность открыть счёт, но удар головой Лукуми приняла на себя перекладина, а опасный выстрел Амдуни парировал Варгас! Поэтому всё ещё 0:0 в матче Швейцария — Колумбия!

105+1' Одну минуту накинул Иван Бартон.

105' Миро Мухайм Мухайм за откровенную задержку Кампаса на фланге получил карточку.

104' И сразу же мог стать героем Амдуни, но с его ударом из центра штрафной справился Камило Варгас!

103' Зеки Амдуни Зеки Амдуни заменил Ридера.

101' Кампас на скорости с полуфланга сместился к центру и мощно пробил в ближний угол — по-волейбольному немного неуклюже, но всё же перевёл мяч за лицевую Кобель!

99' Самый реальный шанс забить сейчас имели южноамериканцы! На навес Кинтеро от левого флажка в штрафной откликнулся Лукуми и головой мощно зарядил в перекладину!

97' А теперь уже на Варгасе на фланге были нарушены правила, «отличился» Муньос.

95' Давинсон Санчес У бровки Санчес со спины грубо атаковал Иттена и получил за это жёлтую.

93' На фланге заработал стандарт Диас, Кинтеро подал во вратарскую, откуда головой выбил Джака! А дальше случился интересный эпизод — Кампас в штрафной забрал подбор, уходил в сторону, после чего у него произошёл контакт с Мухаймом, но промолчал свисток Бартона! VAR тоже не стал вмешиваться!

91' Стартовал первый экстра-тайм!

90+6' И звучит свисток Ивана Бартона! 0:0 по-прежнему во встрече Швейцария — Колумбия, впереди два дополнительных тайма по 15 минут!

90+4' От правого флажка Ридер закрутил в центр штрафной, там верх уверенно снял Санчес.

90+2' Рубен Варгас И следом покидает поле Ндой, дальше вместо него будет играть Рубен Варгас.

90+1' Соу здорово покатил направо в штрафную, куда ворвался Ндой и из-под Санчеса низом опасно пробил рядом с дальней стойкой!

90' Пять минут добавил Иван Бартон.

89' В середине поля Риос нарушил правила на Ндое.

87' Сильван Видмер И также Сильван Видмер вышел вместо Закарии.

87' Седрик Иттен Седрик Иттен поменял Эмболо.

86' Эмболо, пробегая мимо оказавшегося после единоборства на газоне Санчеса, абсолютно случайно задел его по голове. Помощь врачей потребовалась Давинсону.

84' Технично в касание Кинтеро отдавал в штрафную, а там снова Кампас забрался в офсайд.

82' Кучо Эрнандес А Эрнандес занял место Суареса в центре нападения.

82' Ричард Риос Ричард Риос заменил Лерму.

81' Ещё две замены подготовил Нестор Лоренсо, в ближайшее время на поле у колумбийцев появятся Кучо Эрнандес и Ричард Риос.

79' Джака выполнил перевод направо Закарии, на дальнюю штангу с полуфланга навешивал Денис, но там в борьбе с Муньосом не дотянулся до мяча Эмболо.

77' У штрафной соперника Кампас в прессинге сфолил на Аканджи.

75' Красиво Кинтеро отдал направо в штрафную Кампасу, а Хаминтон находился во «вне игры».

73' В колумбийской штрафной жёстко столкнулись Варгас и Эмболо, но, вроде бы, всё в порядке с обоими игроками.

71' Миро Мухайм Своей заменой завершает этот трёхминутный перерыв Мурат Якин — на фланге обороны Миро Мухайм поменял Родригеса.

68' Середина тайма, пришло время для второй паузы на водопой.

66' Хаминтон Кампас Кинтеро и Кампас вышли вместо Хамеса и Арьяса.

66' Хуан Кинтеро Двойная замена у сборной Колумбии.

65' Слева Диас подключил к атаке Мохику, прострел Хоана от бровки заблокировал Эльведи.

63' Недалеко от своей штрафной допустил потерю Джака, Суарес подхватил мяч и с подступов к радиусу мощно зарядил мимо ворот!

62' На левом краю открывался Мохика, но успел залезть в офсайд.

60' Луис Суарес А теперь уже Суарес увидел перед собой жёлтый прямоугольник за то, что помешал Кобелю быстро ввести мяч в игру.

59' Денис Закария Закария высоко поднялся за Диасом, но не успел за манёвром Луиса, довольно грубо ударил его по ногам и получил за это «горчичник».

57' Пару десятков секунд провёл в горизонтальном положении на газоне Ндой, но в итоге сам поднялся Дан, не понадобилось вмешательство медиков.

55' В каждом эпизоде продолжает Диас прессингом напрягать оборону соперника, но пока справляются с этим давлением Эльведи и Аканджи.

53' Сам пострадавший взялся исполнить этот перспективный стандарт, пробил в обвод стенки, но угодил в сетку с внешней стороны!

52' Слева Аканджи сделал передачу к линии штрафной Ридеру, в момент приёма Фабиана атаковал Санчес, но вместо мяча попал по ногам.

51' Гранит Джака Джака получил отложенную жёлтую карточку за грубый наступ на ногу Муньосу на чужой половине.

49' И вновь слева в штрафной обострял Ндой, на этот раз после борьбы с Муньосом оказался Дан на газоне — Бартон сразу дал понять, что за такое пенальти он не назначит!

48' Слева Ндой здорово ушёл в лицевую от Пуэрты и прострелил в центр штрафной, откуда в падении свеженький Соу опасно пробил рядом с ближней штангой!

47' «Вне игры» зафиксировали арбитры у Ндоя.

46' Джибриль Соу У европейцев Джибриль Соу заменил Яшари.

46' Начался второй тайм!

45+4' Завершён первый тайм! Пока абсолютно на равных играют Швейцария и Колумбия, моментов они создали всего парочку на двоих, но выручили, когда это было нужно, Кобель и Варгас. При счёте 0:0 на «Би-Си Плэйс» уходим на перерыв!

45+3' В столкновении с Ридером досталось на фланге Мохике, через небольшую паузу смог самостоятельно подняться с газона Хоан.

45+1' Три минуты добавил Иван Бартон.

44' От правого флажка навешивал в штрафную Хамес — вновь головой надёжно сыграл на вынос Эмболо!

43' В развитии колумбийской атаки пошла передача направо Муньосу, в центр штрафной низом катил Даниэль, Суарес умышленно пропускал между ног набегавшему Диасу, но в подкате дотянулся до мяча Фройлер и выбил его за лицевую!

41' По эпизоду Джака оказался в центре нападения, но не прошёл на него пас из середины поля.

39' Хамес поперёк перевёл налево Суаресу, Луис после резкого смещения к радиусу пробивал, но попал в ногу Фройлеру!

38' Вновь Эльведи успел к мячу чуть раньше Диаса и отдал назад Кобелю, но до этого в центре поля был зафиксирован фол со стороны Ридера.

36' Справа за спины защитникам открывался Муньос, но забрался в офсайд.

35' На половине поля соперника в довольно жёсткой борьбе с Эльведи смог зацепиться за мяч Суарес, но дальше решил не обострять Луис, встали колумбийцы в позиционную атаку.

33' Ответную атаку Колумбии ударом из пределов штрафной завершал Диас, но угодил в плассировавшегося перед ним Эльведи!

32' Теперь уже Ндой слева в штрафной оказался на ударной позиции и низом пробил под дальнюю стойку — в падении намертво поймал Варгас!

30' По левому краю ворвался в штрафную Ридер и нанёс удар в дальний угол — выручил Варгас, а добавить Эмболо помешал кто-то из центральных защитников!

28' В середине поля Джака замахом поймал Лерму, через мгновение в корпус сопернику сыграл Хефферсон.

26' Вернулись футболисты на свои позиции, возобновилась игра.

23' Экватор первого тайма, время для паузы на водопой.

21' На чужой половине накрыла соперника прессингом Колумбия, через несколько передач мяч был доставлен к линии штрафной Пуэрте, в правую девятку обводящим ударом пробивал Густаво — в красивом прыжке потащил Кобель!

20' Мощно Кобель выбил вперёд в направлении Эмболо, но Брил вчистую проиграл верховую дуэль Лукуми.

18' По левому флангу Лукуми забрасывал на ход Мохике, но ему надёжно поставил спину Закария и дал мячу выкатиться за лицевую.

16' Проникающим пасом Хамес пытался вывести Суареса на рандеву с голкипером, но не пропустил Луиса мимо себя Эльведи!

14' После навеса Хамеса возникла небольшая суматоха в штрафной швейцарцев, но по итогу мяч оказался в перчатках Кобеля!

13' Наконец-то на левом полуфланге мяч дошёл до Диаса, в попытке остановить Луиса нарушил правила Эльведи.

11' Теперь уже Санчес исполнял диагональ налево в направлении Диаса, но получилось слишком высоко для Луиса.

9' Последовал заброс налево Диасу, мяч по итогу ушёл за боковую, уже собирался вбросить аут Луис, но вмешался главный арбитр Иван Бартон и показал, что последнее касание было именно у колумбийца.

7' Вновь на чужой половине активно прессинговал Суарес, но на этот раз перестарался и ударил по ноге Эльведи.

6' На левом краю штрафной во «вне игры» оказался Ндой.

5' На левом фланге заработали угловой южноамериканцы, Хамес навесил в центр штрафной, откуда мяч головой вынес Эмболо.

4' Справа почти до лицевой дошёл Закария и отдавал в штрафную Фройлеру, но его сумел опередить Санчес. А через несколько мгновений Ремо у бровки сфолил на Мохике.

2' Эльведи под прессингом Суареса не очень удобно для Кобеля отыграл назад, был вынужден Грегор выбивать мяч за боковую.

1' Матч стартовал! Поехали! Колумбийцы разыграли мяч с центра поля.