23:36 ()
Свернуть список

Швейцария - Колумбия 07 Июля прямая трансляция

Стадион: Би-Си Плэйс (Ванкувер, Канада), 52 497 зрителей (250% при вместимости 21 000)
07 Июля 2026 года в 23:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/8 финала
Главный судья: Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор);
Швейцария
Окончен
0 : 04 : 3
Колумбия

  • 51'
    Гранит Джака
  • 59'
    Денис Закария
  • 105'
    Миро Мухайм
0'
45'
90'
105'
120'
  • 60'
    Луис Суарес
  • 94'
    Давинсон Санчес
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швейцария - Колумбия, которое состоится 07 Июля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Би-Си Плэйс (Ванкувер, Канада). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швейцария
Колумбия
1ШвейцарияврГрегор Кобель
4ШвейцариязщНико Эльведи
5ШвейцариязщМануэль Аканджи
13ШвейцариязщРикардо Родригес
71'
6ШвейцарияпзДенис Закария
87'
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
10ШвейцарияпзГранит Джака
22ШвейцарияпзФабиан Ридер
103'
14ШвейцарияпзАрдон Яшари
46'
11ШвейцариянпДан Ндой
90+1'
7ШвейцариянпБрил Эмболо
87'
15ШвейцарияпзДжибриль Соу
46'
2ШвейцариязщМиро Мухайм
71'
3ШвейцариязщСильван Видмер
87'
26ШвейцариянпСедрик Иттен
87'
17ШвейцариянпРубен Варгас
90+1'
23ШвейцариянпЗеки Амдуни
103'
12КолумбияврКамило Варгас
2КолумбиязщДаниэль Муньос
23КолумбиязщДавинсон Санчес
3КолумбиязщДжон Лукуми
118'
17КолумбиязщХоан Мохика
14КолумбияпзГуставо Пуэрта
16КолумбияпзХефферсон Лерма
82'
10КолумбияпзХамес Родригес
66'
7КолумбияпзЛуис Диас
11КолумбиянпДжон Арьяс
66'
25КолумбиянпЛуис Суарес
82'
20КолумбияпзХуан Кинтеро
66'
21КолумбияпзХаминтон Кампас
66'
6КолумбияпзРичард Риос
82'
19КолумбиянпКучо Эрнандес
82'
13КолумбиязщЙерри Мина
118'
Запасные
12ШвейцарияврИвон Мвого
21ШвейцарияврМарвин Келлер
18ШвейцариязщЭрай Джёмерт
24ШвейцариязщОрель Аменда
16ШвейцарияпзКристиан Фасснахт
19ШвейцариянпНоа Окафор
1КолумбияврДавид Оспина
24КолумбияврАльваро Монтеро
4КолумбиязщСантьяго Ариас
18КолумбиязщВильер Дитта
22КолумбияпзДейвер Мачадо
5КолумбияпзКевин Кастаньо
8КолумбияпзХорхе Карраскаль
15КолумбияпзХуан Портилья
9КолумбиянпДжон Кордоба
26КолумбиянпКарлос Андрес Гомес
Главные тренеры
ШвейцарияМурат Якин
АргентинаНестор Лоренсо
История личных встреч
03.07.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд 1/16 финала Швейцария2 : 0
24.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа B. 3-й тур Швейцария2 : 1
18.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа B. 2-й тур Швейцария4 : 1
13.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа B. 1-й тур 1 : 1Швейцария
06.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Швейцария1 : 1
Текстовая трансляция
#10
Кучо Эрнандес
Влево от себя пробил Эрнандес — угадал на этот раз угол Кобель и отбил мяч!
#6
Мануэль Аканджи
Не попадает в створ Аканджи, над перекладиной он пробил!
#5
Давинсон Санчес
Тоже по центру зарядил Санчес, но мяч, ударившись о перекладину, вылетел обратно в поле!
#2
По результатам жеребьёвки начинать серию будут колумбийцы в лице Хуана Кинтеро.
120+2'
И всё, даёт свисток судья из Сальвадора! 0:0 по итогам основного и дополнительного времени. В серии послематчевых 11-метровых Швейцария и Колумбия разыграют последнюю путёвку в 1/4 финала ЧМ-2026!
120'
Ещё минутку добавил Бартон.
118'
 
Йерри Мина
Повреждение получил Лукуми, быстро вместо него вышел Йерри Мина.
117'
На подачу Кинтеро со стандарта в штрафной выскочил Эрнандес, но головой не попал в створ!
116'
После длинного заброса Камило Варгаса не разобрались в обороне Аканджи и Джака, это позволило Кампасу по правому краю влететь в штрафную, под углом фактически один на один вывалился Хаминтон, но пробил над перекладиной!
114'
Слева от границы штрафной Варгас отдал чуть назад под удар Джаке, Гранит опасно пробил над дальней девяткой!
113'
А следом уже в атаке отметился Хуан, издали из-под Варгаса пробив выше ворот.
111'
А теперь уже Кинтеро вернулся назад и головой прервал длинный перевод Видмера с фланга на фланг.
109'
Вернулся на свою половину поля Кампас и там получил по ногам от Амдуни.
107'
В чужой штрафной в попытке добраться до мяча Диас сфолил на Эльведи.
106'
Начался второй экстра-тайм!
105+2'
Завершён первый экстра-тайм! Неожиданно во второй его половине раскрылась игра, у обеих команд была возможность открыть счёт, но удар головой Лукуми приняла на себя перекладина, а опасный выстрел Амдуни парировал Варгас! Поэтому всё ещё 0:0 в матче Швейцария — Колумбия!
105+1'
Одну минуту накинул Иван Бартон.
105'
 
Миро Мухайм
Мухайм за откровенную задержку Кампаса на фланге получил карточку.
104'
И сразу же мог стать героем Амдуни, но с его ударом из центра штрафной справился Камило Варгас!
103'
 
Зеки Амдуни
Зеки Амдуни заменил Ридера.
101'
Кампас на скорости с полуфланга сместился к центру и мощно пробил в ближний угол — по-волейбольному немного неуклюже, но всё же перевёл мяч за лицевую Кобель!
99'
Самый реальный шанс забить сейчас имели южноамериканцы! На навес Кинтеро от левого флажка в штрафной откликнулся Лукуми и головой мощно зарядил в перекладину!
97'
А теперь уже на Варгасе на фланге были нарушены правила, «отличился» Муньос.
95'
 
Давинсон Санчес
У бровки Санчес со спины грубо атаковал Иттена и получил за это жёлтую.
93'
На фланге заработал стандарт Диас, Кинтеро подал во вратарскую, откуда головой выбил Джака! А дальше случился интересный эпизод — Кампас в штрафной забрал подбор, уходил в сторону, после чего у него произошёл контакт с Мухаймом, но промолчал свисток Бартона! VAR тоже не стал вмешиваться!
91'
Стартовал первый экстра-тайм!
90+6'
И звучит свисток Ивана Бартона! 0:0 по-прежнему во встрече Швейцария — Колумбия, впереди два дополнительных тайма по 15 минут!
90+4'
От правого флажка Ридер закрутил в центр штрафной, там верх уверенно снял Санчес.
90+2'
 
Рубен Варгас
И следом покидает поле Ндой, дальше вместо него будет играть Рубен Варгас.
90+1'
Соу здорово покатил направо в штрафную, куда ворвался Ндой и из-под Санчеса низом опасно пробил рядом с дальней стойкой!
90'
Пять минут добавил Иван Бартон.
89'
В середине поля Риос нарушил правила на Ндое.
87'
 
Сильван Видмер
И также Сильван Видмер вышел вместо Закарии.
87'
 
Седрик Иттен
Седрик Иттен поменял Эмболо.
86'
Эмболо, пробегая мимо оказавшегося после единоборства на газоне Санчеса, абсолютно случайно задел его по голове. Помощь врачей потребовалась Давинсону.
84'
Технично в касание Кинтеро отдавал в штрафную, а там снова Кампас забрался в офсайд.
82'
 
Кучо Эрнандес
А Эрнандес занял место Суареса в центре нападения.
82'
 
Ричард Риос
Ричард Риос заменил Лерму.
81'
Ещё две замены подготовил Нестор Лоренсо, в ближайшее время на поле у колумбийцев появятся Кучо Эрнандес и Ричард Риос.
79'
Джака выполнил перевод направо Закарии, на дальнюю штангу с полуфланга навешивал Денис, но там в борьбе с Муньосом не дотянулся до мяча Эмболо.
77'
У штрафной соперника Кампас в прессинге сфолил на Аканджи.
75'
Красиво Кинтеро отдал направо в штрафную Кампасу, а Хаминтон находился во «вне игры».
73'
В колумбийской штрафной жёстко столкнулись Варгас и Эмболо, но, вроде бы, всё в порядке с обоими игроками.
71'
 
Миро Мухайм
Своей заменой завершает этот трёхминутный перерыв Мурат Якин — на фланге обороны Миро Мухайм поменял Родригеса.
68'
Середина тайма, пришло время для второй паузы на водопой.
66'
 
Хаминтон Кампас
Кинтеро и Кампас вышли вместо Хамеса и Арьяса.
66'
 
Хуан Кинтеро
Двойная замена у сборной Колумбии.
65'
Слева Диас подключил к атаке Мохику, прострел Хоана от бровки заблокировал Эльведи.
63'
Недалеко от своей штрафной допустил потерю Джака, Суарес подхватил мяч и с подступов к радиусу мощно зарядил мимо ворот!
62'
На левом краю открывался Мохика, но успел залезть в офсайд.
60'
 
Луис Суарес
А теперь уже Суарес увидел перед собой жёлтый прямоугольник за то, что помешал Кобелю быстро ввести мяч в игру.
59'
 
Денис Закария
Закария высоко поднялся за Диасом, но не успел за манёвром Луиса, довольно грубо ударил его по ногам и получил за это «горчичник».
57'
Пару десятков секунд провёл в горизонтальном положении на газоне Ндой, но в итоге сам поднялся Дан, не понадобилось вмешательство медиков.
55'
В каждом эпизоде продолжает Диас прессингом напрягать оборону соперника, но пока справляются с этим давлением Эльведи и Аканджи.
53'
Сам пострадавший взялся исполнить этот перспективный стандарт, пробил в обвод стенки, но угодил в сетку с внешней стороны!
52'
Слева Аканджи сделал передачу к линии штрафной Ридеру, в момент приёма Фабиана атаковал Санчес, но вместо мяча попал по ногам.
51'
 
Гранит Джака
Джака получил отложенную жёлтую карточку за грубый наступ на ногу Муньосу на чужой половине.
49'
И вновь слева в штрафной обострял Ндой, на этот раз после борьбы с Муньосом оказался Дан на газоне — Бартон сразу дал понять, что за такое пенальти он не назначит!
48'
Слева Ндой здорово ушёл в лицевую от Пуэрты и прострелил в центр штрафной, откуда в падении свеженький Соу опасно пробил рядом с ближней штангой!
47'
«Вне игры» зафиксировали арбитры у Ндоя.
46'
 
Джибриль Соу
У европейцев Джибриль Соу заменил Яшари.
46'
Начался второй тайм!
45+4'
Завершён первый тайм! Пока абсолютно на равных играют Швейцария и Колумбия, моментов они создали всего парочку на двоих, но выручили, когда это было нужно, Кобель и Варгас. При счёте 0:0 на «Би-Си Плэйс» уходим на перерыв!
45+3'
В столкновении с Ридером досталось на фланге Мохике, через небольшую паузу смог самостоятельно подняться с газона Хоан.
45+1'
Три минуты добавил Иван Бартон.
44'
От правого флажка навешивал в штрафную Хамес — вновь головой надёжно сыграл на вынос Эмболо!
43'
В развитии колумбийской атаки пошла передача направо Муньосу, в центр штрафной низом катил Даниэль, Суарес умышленно пропускал между ног набегавшему Диасу, но в подкате дотянулся до мяча Фройлер и выбил его за лицевую!
41'
По эпизоду Джака оказался в центре нападения, но не прошёл на него пас из середины поля.
39'
Хамес поперёк перевёл налево Суаресу, Луис после резкого смещения к радиусу пробивал, но попал в ногу Фройлеру!
38'
Вновь Эльведи успел к мячу чуть раньше Диаса и отдал назад Кобелю, но до этого в центре поля был зафиксирован фол со стороны Ридера.
36'
Справа за спины защитникам открывался Муньос, но забрался в офсайд.
35'
На половине поля соперника в довольно жёсткой борьбе с Эльведи смог зацепиться за мяч Суарес, но дальше решил не обострять Луис, встали колумбийцы в позиционную атаку.
33'
Ответную атаку Колумбии ударом из пределов штрафной завершал Диас, но угодил в плассировавшегося перед ним Эльведи!
32'
Теперь уже Ндой слева в штрафной оказался на ударной позиции и низом пробил под дальнюю стойку — в падении намертво поймал Варгас!
30'
По левому краю ворвался в штрафную Ридер и нанёс удар в дальний угол — выручил Варгас, а добавить Эмболо помешал кто-то из центральных защитников!
28'
В середине поля Джака замахом поймал Лерму, через мгновение в корпус сопернику сыграл Хефферсон.
26'
Вернулись футболисты на свои позиции, возобновилась игра.
23'
Экватор первого тайма, время для паузы на водопой.
21'
На чужой половине накрыла соперника прессингом Колумбия, через несколько передач мяч был доставлен к линии штрафной Пуэрте, в правую девятку обводящим ударом пробивал Густаво — в красивом прыжке потащил Кобель!
20'
Мощно Кобель выбил вперёд в направлении Эмболо, но Брил вчистую проиграл верховую дуэль Лукуми.
18'
По левому флангу Лукуми забрасывал на ход Мохике, но ему надёжно поставил спину Закария и дал мячу выкатиться за лицевую.
16'
Проникающим пасом Хамес пытался вывести Суареса на рандеву с голкипером, но не пропустил Луиса мимо себя Эльведи!
14'
После навеса Хамеса возникла небольшая суматоха в штрафной швейцарцев, но по итогу мяч оказался в перчатках Кобеля!
13'
Наконец-то на левом полуфланге мяч дошёл до Диаса, в попытке остановить Луиса нарушил правила Эльведи.
11'
Теперь уже Санчес исполнял диагональ налево в направлении Диаса, но получилось слишком высоко для Луиса.
9'
Последовал заброс налево Диасу, мяч по итогу ушёл за боковую, уже собирался вбросить аут Луис, но вмешался главный арбитр Иван Бартон и показал, что последнее касание было именно у колумбийца.
7'
Вновь на чужой половине активно прессинговал Суарес, но на этот раз перестарался и ударил по ноге Эльведи.
6'
На левом краю штрафной во «вне игры» оказался Ндой.
5'
На левом фланге заработали угловой южноамериканцы, Хамес навесил в центр штрафной, откуда мяч головой вынес Эмболо.
4'
Справа почти до лицевой дошёл Закария и отдавал в штрафную Фройлеру, но его сумел опередить Санчес. А через несколько мгновений Ремо у бровки сфолил на Мохике.
2'
Эльведи под прессингом Суареса не очень удобно для Кобеля отыграл назад, был вынужден Грегор выбивать мяч за боковую.
1'
Матч стартовал! Поехали! Колумбийцы разыграли мяч с центра поля.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала ЧМ-2026: Швейцария — Колумбия. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
ЮАР
Канада
0 : 1
Бразилия
Япония
2 : 1
Германия
Парагвай
1 : 1 3 : 4
Нидерланды
Марокко
1 : 1 2 : 3
Кот-д'Ивуар
Норвегия
1 : 2
Франция
Швеция
3 : 0
Мексика
Эквадор
2 : 0
Англия
ДР Конго
2 : 1
Бельгия
Сенегал
3 : 2 ДВ
США
Босния и Герцеговина
2 : 0
Испания
Австрия
3 : 0
Португалия
Хорватия
2 : 1
Швейцария
Алжир
2 : 0
Австралия
Египет
1 : 1 2 : 4
Аргентина
Кабо-Верде
3 : 2 ДВ
Колумбия
Гана
1 : 0
1/8 финала
Канада
Марокко
0 : 3
Парагвай
Франция
0 : 1
Бразилия
Норвегия
1 : 2
Мексика
Англия
2 : 3
Португалия
Испания
0 : 1
США
Бельгия
1 : 4
Аргентина
Египет
3 : 2
Швейцария
Колумбия
0 : 0 4 : 3
1/4 финала
Франция
Марокко
09.07
Испания
Бельгия
10.07
Норвегия
Англия
12.07
Аргентина
B08
12.07
1/2 финала
QF1
QF2
14.07
QF3
QF4
15.07
За 3-е место
LSF1
LSF2
19.07
Финал
SF1
SF2
19.07

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close