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Арарат-Армения - Рига 07 Июля прямая трансляция

Стадион: Футбольная академия (Ереван, Армения), вместимость: 1500
07 Июля 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Арарат-Армения
Окончен
2 : 0
Рига

  • 63'
    1:0
    Уго Оливейра
  • 86'
    2:0
    Франка
0'
45'
90'
  • 54'
    Мохамед Бадамоси
  • 68'
    Салах Улад
  • 72'
    Френк Орол
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арарат-Армения - Рига, которое состоится 07 Июля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Футбольная академия (Ереван, Армения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арарат-Армения
Ереван, Армения
Рига
Рига, Латвия
98БразилияврЖоао Виктор
13АрмениязщКамо Оганесян
3КолумбиязщХуниор Хулио
47ГрециязщАлександрос Малис
44'
16АрмениязщЭдгар Григорян
2ПортугалияпзУго Оливейра
20КенияпзАлвин Тера
73'
19АрменияпзКарен Мурадян
77АрмениянпАртур Серобян
88'
91БразилиянпСандро Лима
72'
7АрмениянпЖираир Шагоян
73'
43ПортугалиязщБруну Уилсон
44'
25СенегалпзАлиун Ндур
72'
10АрменияпзАрмен Амбарцумян
73'
95Бразилиянп Франка
73'
11Гвинея-БисаупзЗидан Банжаки
88'
91ЛатвияврФренк Орол
33БразилиязщПауло Эдуардо
5КамерунзщКарл Гамени Вассом
21ГаназщБаба Муса
17КолумбиязщАндрес Саласар
13ЛатвияпзРайвис Юрковскис
40ГанапзАхмед Анкра
4Коста-РикапзОрландо Гало
90+5'
18НидерландыпзСалах Улад
86'
7ТуниспзРаки Ауани
76'
19ГамбиянпМохамед Бадамоси
86'
1ЛатвияврКришьянис Звиедрис
76'
10БразилиянпРежиналдо Рамирес
86'
22СенегалнпМеисса Диоп
86'
8БразилияпзЯго Сикейра
90+5'
Запасные
1АрменияврАрман Нерсесян
5БразилиязщЛуис Фелипе
17ФранциязщМаксенс Карлье
6АрменияпзМишель Айвазян
9АрмениянпАраик Элоян
90ГананпПол Айонго
14ПортугалияБруну Перейра
44ЛатвияврМарцис Казайнис
3Бразилиязщ Абнер
23ЛатвиязщМаксим Тонишев
25НигериянпАбдулрахман Тайво
70БразилиянпЖуан Кристиан
99Бразилиянп Кайо
Главные тренеры
ПортугалияТулипа
СловакияАдриан Гуля
История личных встреч
27.05.2026 Армения — Премьер-лига 27-й тур Арарат-Армения1 : 0
17.05.2026 Армения — Премьер-лига 26-й тур 2 : 3Арарат-Армения
10.05.2026 Армения — Премьер-лига 25-й тур Арарат-Армения0 : 4
06.05.2026 Армения — Премьер-лига 16-й тур Арарат-Армения1 : 0
03.05.2026 Армения — Премьер-лига 24-й тур 0 : 2Арарат-Армения
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Нью-Сейнтс
2 : 0 14.07
Арарат-Армения
Рига
2 : 0 14.07
Линкольн
Интер Клуб Эскальдес
07.0714.07
Кауно Жальгирис
Дрита
1 : 1 14.07
Вардар
КуПС
07.0714.07
Флориана
Шэмрок Роверс
07.0714.07
Тре Фиори
Ларн
07.0714.07
Команда12
Борац Б-Л
Левски
07.0714.07
КИ Клаксвик
Атерт Биссен
07.0715.07
Викингур Р
Дьёр
07.0714.07
Кайрат
Сутьеска
08.0715.07
Флора
Иберия 1999
08.0714.07
Петрокуб
Эгнатия
08.0715.07
МЛ Витебск
Университатя Кр
08.0715.07
2-й квалификационный раунд
Команда12
Borac Banja Luka/Levski Sofia
Maxline Vitebsk/Universitatea
21.0721.07
Klaksvik/Atert Bissen
FK Kauno Zalgiris/Drita
21.0721.07
CS Petrocub/Egnatia
Целе
21.0728.07
Tre Fiori/Larne
Црвена Звезда
21.0728.07
Sabah FK/TNS
FK Vardar Skopje/KuPS
21.0721.07
Ararat Armenia/Riga FC
Floriana/Shamrock Rovers
21.0721.07
Мьельбю
Lincoln Red Imps FC/Inter Club
21.0728.07
Команда12
Vikingur Reykjavik/Gyori ETO
Хапоэль Б-Ш
21.0728.07
Омония
Kairat Almaty/Sutjeska
21.0728.07
Тун
Динамо З
21.0728.07
Flora Tallinn/Iberia 1999
Слован Бр
21.0728.07
Штурм
Хартс
21.0728.07
Фенербахче
Гурник З
21.0728.07
Орхус
Лех П
21.0728.07

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