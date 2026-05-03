Арарат-Армения - Рига 07 Июля прямая трансляция
- 63'1:0Уго Оливейра
- 86'2:0Франка
- 54'Мохамед Бадамоси
- 68'Салах Улад
- 72'Френк Орол
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арарат-Армения - Рига, которое состоится 07 Июля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Футбольная академия (Ереван, Армения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|98
|вр
|Жоао Виктор
|13
|зщ
|Камо Оганесян
|3
|зщ
|Хуниор Хулио
|47
|зщ
|Александрос Малис
44'
|16
|зщ
|Эдгар Григорян
|2
|пз
|Уго Оливейра
|20
|пз
|Алвин Тера
73'
|19
|пз
|Карен Мурадян
|77
|нп
|Артур Серобян
88'
|91
|нп
|Сандро Лима
72'
|7
|нп
|Жираир Шагоян
73'
|43
|зщ
|Бруну Уилсон
44'
|25
|пз
|Алиун Ндур
72'
|10
|пз
|Армен Амбарцумян
73'
|95
|нп
|Франка
73'
|11
|пз
|Зидан Банжаки
88'
|91
|вр
|Френк Орол
|33
|зщ
|Пауло Эдуардо
|5
|зщ
|Карл Гамени Вассом
|21
|зщ
|Баба Муса
|17
|зщ
|Андрес Саласар
|13
|пз
|Райвис Юрковскис
|40
|пз
|Ахмед Анкра
|4
|пз
|Орландо Гало
90+5'
|18
|пз
|Салах Улад
86'
|7
|пз
|Раки Ауани
76'
|19
|нп
|Мохамед Бадамоси
86'
|1
|вр
|Кришьянис Звиедрис
76'
|10
|нп
|Режиналдо Рамирес
86'
|22
|нп
|Меисса Диоп
86'
|8
|пз
|Яго Сикейра
90+5'
|1
|вр
|Арман Нерсесян
|5
|зщ
|Луис Фелипе
|17
|зщ
|Максенс Карлье
|6
|пз
|Мишель Айвазян
|9
|нп
|Араик Элоян
|90
|нп
|Пол Айонго
|14
|Бруну Перейра
|44
|вр
|Марцис Казайнис
|3
|зщ
|Абнер
|23
|зщ
|Максим Тонишев
|25
|нп
|Абдулрахман Тайво
|70
|нп
|Жуан Кристиан
|99
|нп
|Кайо
|Тулипа
|Адриан Гуля
|27.05.2026
|Армения — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|17.05.2026
|Армения — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 3
|10.05.2026
|Армения — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 4
|06.05.2026
|Армения — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|03.05.2026
|Армения — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|Команда
|1
|2
| Сабах
Нью-Сейнтс
|2 : 0
|14.07
| Арарат-Армения
Рига
|2 : 0
|14.07
| Линкольн
Интер Клуб Эскальдес
|07.07
|14.07
| Кауно Жальгирис
Дрита
|1 : 1
|14.07
| Вардар
КуПС
|07.07
|14.07
| Флориана
Шэмрок Роверс
|07.07
|14.07
| Тре Фиори
Ларн
|07.07
|14.07
|Команда
|1
|2
| Борац Б-Л
Левски
|07.07
|14.07
| КИ Клаксвик
Атерт Биссен
|07.07
|15.07
| Викингур Р
Дьёр
|07.07
|14.07
| Кайрат
Сутьеска
|08.07
|15.07
| Флора
Иберия 1999
|08.07
|14.07
| Петрокуб
Эгнатия
|08.07
|15.07
| МЛ Витебск
Университатя Кр
|08.07
|15.07
|Команда
|1
|2
| Borac Banja Luka/Levski Sofia
Maxline Vitebsk/Universitatea
|21.07
|21.07
| Klaksvik/Atert Bissen
FK Kauno Zalgiris/Drita
|21.07
|21.07
| CS Petrocub/Egnatia
Целе
|21.07
|28.07
| Tre Fiori/Larne
Црвена Звезда
|21.07
|28.07
| Sabah FK/TNS
FK Vardar Skopje/KuPS
|21.07
|21.07
| Ararat Armenia/Riga FC
Floriana/Shamrock Rovers
|21.07
|21.07
| Мьельбю
Lincoln Red Imps FC/Inter Club
|21.07
|28.07
|Команда
|1
|2
| Vikingur Reykjavik/Gyori ETO
Хапоэль Б-Ш
|21.07
|28.07
| Омония
Kairat Almaty/Sutjeska
|21.07
|28.07
| Тун
Динамо З
|21.07
|28.07
| Flora Tallinn/Iberia 1999
Слован Бр
|21.07
|28.07
| Штурм
Хартс
|21.07
|28.07
| Фенербахче
Гурник З
|21.07
|28.07
| Орхус
Лех П
|21.07
|28.07