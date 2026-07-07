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Сабах - ТНС 07 Июля прямая трансляция

Стадион: Банк Республика Арена (Масазыр, Азербайджан), вместимость: 13000
07 Июля 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Сабах
Окончен
2 : 0
Нью-Сейнтс

  • 28'
    Джой-Лэнс Миккельс
  • 45+2'
    Аким Зедадка
  • 62'
    Стив Сольве
  • 66'
    1:0
    Велько Шимич
  • 84'
    2:0
    Кахим Пэррис
  • 90+2'
    Стив Сольве
0'
45'
90'
  • 45+2'
    Джордан Уильямс
  • 83'
    Даниэль Уильямс
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабах - ТНС, которое состоится 07 Июля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Банк Республика Арена (Масазыр, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сабах
Баку, Азербайджан
Нью-Сейнтс
Лансантфрейд, Уэльс
92КазахстанврСтас Покатилов
80АлжирзщАким Зедадка
3ГваделупазщСтив Сольве
5АзербайджанзщРахман Дашдамиров
27ПольшазщТимотеуш Пухач
7УзбекистанпзУмарали Рахмоналиев
60'
13ХорватияпзИван Лепиница
10АзербайджанпзАлексей Исаев
77'
21СербияпзВелько Шимич
20ГерманияпзДжой-Лэнс Миккельс
90+4'
19ФранциянпАарон Малуда
77'
99ГабоннпОрфе Мбина
60'
11ЯмайкапзКахим Пэррис
77'
34НидерландынпКсандер Северина
77'
4ЮАРзщЭйден Маккарти
90+4'
1УэльсврНатан Шепперд
16АнглиязщДайнел Симеу
6УэльсзщДжек Боденхэм
21УэльсзщЛео Смит
14АнглияпзДаниэль Уильямс
10АнглияпзДэниел Рэдмонд
4АнглияпзДоминик Корнесс
15ИрландияпзОуэн Фаррелл
20УэльспзРис Хьюз
19УэльспзБен Кларк
67'
17АнглиянпДжордан Уильямс
89'
8Северная ИрландиянпРайан Броббел
67'
22УэльсзщДэниел Дэвис
89'
Запасные
1АзербайджанврАмин Рамазанов
94АзербайджанврРеван Мирземмедов
17АзербайджанзщТеллур Муталлимов
33БразилиязщЖуниор Алмейда
6АзербайджанпзАбдула Хайбулаев
16АзербайджанпзРауф Рустамли
88ПортугалияпзРодригу Фернандеш
23ФранциянпЮнес Лашааб
30АнглияврДжек Эдвардс
12АнглиязщХарви Годсмарк-Форд
23ИрландиязщЗак Нолан
31АнглиязщБен Вуллам
3АнглиязщИсаак Годвин
24АнглияпзДжек Надин
27АнглияпзДжейк Кэнаван
34УэльспзДжош Лок
26УэльснпЛуис Филлипс
Главные тренеры
ЛитваВалдас Дамбраускас
АнглияКрэйг Харрисон
История личных встреч
22.05.2026 Азербайджан — Премьер-лига 33-й тур 1 : 2Сабах
17.05.2026 Азербайджан — Премьер-лига 32-й тур Сабах1 : 2
08.05.2026 Азербайджан — Премьер-лига 31-й тур Сабах0 : 1
03.05.2026 Азербайджан — Премьер-лига 30-й тур 0 : 3Сабах
27.04.2026 Азербайджан — Премьер-лига 29-й тур Сабах2 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Нью-Сейнтс
2 : 0 14.07
Арарат-Армения
Рига
2 : 0 14.07
Линкольн
Интер Клуб Эскальдес
3 : 1 14.07
Кауно Жальгирис
Дрита
1 : 1 14.07
Вардар
КуПС
07.0714.07
Флориана
Шэмрок Роверс
07.0714.07
Тре Фиори
Ларн
07.0714.07
Команда12
Борац Б-Л
Левски
07.0714.07
КИ Клаксвик
Атерт Биссен
07.0715.07
Викингур Р
Дьёр
07.0714.07
Кайрат
Сутьеска
08.0715.07
Флора
Иберия 1999
08.0714.07
Петрокуб
Эгнатия
08.0715.07
МЛ Витебск
Университатя Кр
08.0715.07
2-й квалификационный раунд
Команда12
Borac Banja Luka/Levski Sofia
Maxline Vitebsk/Universitatea
21.0721.07
Klaksvik/Atert Bissen
FK Kauno Zalgiris/Drita
21.0721.07
CS Petrocub/Egnatia
Целе
21.0728.07
Tre Fiori/Larne
Црвена Звезда
21.0728.07
Sabah FK/TNS
FK Vardar Skopje/KuPS
21.0721.07
Ararat Armenia/Riga FC
Floriana/Shamrock Rovers
21.0721.07
Мьельбю
Lincoln Red Imps FC/Inter Club
21.0728.07
Команда12
Vikingur Reykjavik/Gyori ETO
Хапоэль Б-Ш
21.0728.07
Омония
Kairat Almaty/Sutjeska
21.0728.07
Тун
Динамо З
21.0728.07
Flora Tallinn/Iberia 1999
Слован Бр
21.0728.07
Штурм
Хартс
21.0728.07
Фенербахче
Гурник З
21.0728.07
Орхус
Лех П
21.0728.07

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