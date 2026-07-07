Сабах - ТНС 07 Июля прямая трансляция
- 28'Джой-Лэнс Миккельс
- 45+2'Аким Зедадка
- 62'Стив Сольве
- 66'1:0Велько Шимич
- 84'2:0Кахим Пэррис
- 90+2'Стив Сольве
- 45+2'Джордан Уильямс
- 83'Даниэль Уильямс
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабах - ТНС, которое состоится 07 Июля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Банк Республика Арена (Масазыр, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|92
|вр
|Стас Покатилов
|80
|зщ
|Аким Зедадка
|3
|зщ
|Стив Сольве
|5
|зщ
|Рахман Дашдамиров
|27
|зщ
|Тимотеуш Пухач
|7
|пз
|Умарали Рахмоналиев
60'
|13
|пз
|Иван Лепиница
|10
|пз
|Алексей Исаев
77'
|21
|пз
|Велько Шимич
|20
|пз
|Джой-Лэнс Миккельс
90+4'
|19
|нп
|Аарон Малуда
77'
|99
|нп
|Орфе Мбина
60'
|11
|пз
|Кахим Пэррис
77'
|34
|нп
|Ксандер Северина
77'
|4
|зщ
|Эйден Маккарти
90+4'
|1
|вр
|Натан Шепперд
|16
|зщ
|Дайнел Симеу
|6
|зщ
|Джек Боденхэм
|21
|зщ
|Лео Смит
|14
|пз
|Даниэль Уильямс
|10
|пз
|Дэниел Рэдмонд
|4
|пз
|Доминик Корнесс
|15
|пз
|Оуэн Фаррелл
|20
|пз
|Рис Хьюз
|19
|пз
|Бен Кларк
67'
|17
|нп
|Джордан Уильямс
89'
|8
|нп
|Райан Броббел
67'
|22
|зщ
|Дэниел Дэвис
89'
|1
|вр
|Амин Рамазанов
|94
|вр
|Реван Мирземмедов
|17
|зщ
|Теллур Муталлимов
|33
|зщ
|Жуниор Алмейда
|6
|пз
|Абдула Хайбулаев
|16
|пз
|Рауф Рустамли
|88
|пз
|Родригу Фернандеш
|23
|нп
|Юнес Лашааб
|30
|вр
|Джек Эдвардс
|12
|зщ
|Харви Годсмарк-Форд
|23
|зщ
|Зак Нолан
|31
|зщ
|Бен Вуллам
|3
|зщ
|Исаак Годвин
|24
|пз
|Джек Надин
|27
|пз
|Джейк Кэнаван
|34
|пз
|Джош Лок
|26
|нп
|Луис Филлипс
|Валдас Дамбраускас
|Крэйг Харрисон
|22.05.2026
|Азербайджан — Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 2
|17.05.2026
|Азербайджан — Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 2
|08.05.2026
|Азербайджан — Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 1
|03.05.2026
|Азербайджан — Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 3
|27.04.2026
|Азербайджан — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Сабах
Нью-Сейнтс
|2 : 0
|14.07
| Арарат-Армения
Рига
|2 : 0
|14.07
| Линкольн
Интер Клуб Эскальдес
|3 : 1
|14.07
| Кауно Жальгирис
Дрита
|1 : 1
|14.07
| Вардар
КуПС
|07.07
|14.07
| Флориана
Шэмрок Роверс
|07.07
|14.07
| Тре Фиори
Ларн
|07.07
|14.07
|Команда
|1
|2
| Борац Б-Л
Левски
|07.07
|14.07
| КИ Клаксвик
Атерт Биссен
|07.07
|15.07
| Викингур Р
Дьёр
|07.07
|14.07
| Кайрат
Сутьеска
|08.07
|15.07
| Флора
Иберия 1999
|08.07
|14.07
| Петрокуб
Эгнатия
|08.07
|15.07
| МЛ Витебск
Университатя Кр
|08.07
|15.07
|Команда
|1
|2
| Borac Banja Luka/Levski Sofia
Maxline Vitebsk/Universitatea
|21.07
|21.07
| Klaksvik/Atert Bissen
FK Kauno Zalgiris/Drita
|21.07
|21.07
| CS Petrocub/Egnatia
Целе
|21.07
|28.07
| Tre Fiori/Larne
Црвена Звезда
|21.07
|28.07
| Sabah FK/TNS
FK Vardar Skopje/KuPS
|21.07
|21.07
| Ararat Armenia/Riga FC
Floriana/Shamrock Rovers
|21.07
|21.07
| Мьельбю
Lincoln Red Imps FC/Inter Club
|21.07
|28.07
|Команда
|1
|2
| Vikingur Reykjavik/Gyori ETO
Хапоэль Б-Ш
|21.07
|28.07
| Омония
Kairat Almaty/Sutjeska
|21.07
|28.07
| Тун
Динамо З
|21.07
|28.07
| Flora Tallinn/Iberia 1999
Слован Бр
|21.07
|28.07
| Штурм
Хартс
|21.07
|28.07
| Фенербахче
Гурник З
|21.07
|28.07
| Орхус
Лех П
|21.07
|28.07