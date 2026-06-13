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Кайрат - Сутьеска 08 Июля прямая трансляция

Стадион: Центральный (Алма-Ата, Казахстан), вместимость: 26242
08 Июля 2026 года в 18:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Кайрат
Окончен
2 : 1
Сутьеска

  • 43'
    Дамир Касабулат
  • 76'
    1:0
    Лукас Африко
  • 90+3'
    2:1
    Марк Гуаль
0'
45'
90'
  • 36'
    Йован Чадженович
  • 40'
    Aleksa Golubovic
  • 75'
    Александар Болевич
  • 90'
    1:1
    Марко Мрвалевич
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Сутьеска, которое состоится 08 Июля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Центральный (Алма-Ата, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Сутьеска
Никшич, Черногория
1КазахстанврТемирлан Анарбеков
20КазахстанзщЕркин Тапалов
46'
14БеларусьзщАлександр Мартынович
46'
44БразилиязщЛукас Африко
3ПортугалиязщЛуиш Мата
4КазахстанпзДамир Касабулат
46'
13ФинляндияпзЯакко Оксанен
24КазахстанпзАлександр Мрынский
7Португалияпз Жоржинью
19ФинляндияпзОйва Юккола
74'
28ИспаниянпМарк Гуаль
25КазахстанзщАлександр Широбоков
46'
17КазахстанпзАзамат Туякбаев
46'
9Бразилиянп Эдмилсон
46'
81КазахстаннпИсмаил Бекболат
74'
1ЧерногорияврВладан Гильен
2ЧерногориязщAleksa Golubovic
84'
72ЧерногориязщАнто Бабич
15ЧерногориязщBoris Kopitovic
69'
22ЧерногориязщАндрия Ражнатович
20ЧерногорияпзЙован Чадженович
6ЧерногорияпзДени Хочко
77ЧерногорияпзМарко Шимун
84'
11ЧерногориянпВасилие Чавор
61'
99ЧерногориянпМарко Мрвалевич
9ЧерногориянпPetar Anicic
61'
7ЧерногорияпзАлександар Болевич
61'
10ЧерногориянпБалша Тошкович
61'
44ЧерногориязщРадош Дедич
69'
5ЧерногорияпзIgor Pajovic
84'
19ЧерногорияпзАлександар Шчекич
84'
Запасные
30КазахстанврДанила Буч
82КазахстанврШерхан Калмурза
5КазахстанзщЛев Кургин
6КазахстанпзАдилет Садыбеков
8КазахстанпзОлжас Байбек
27КазахстанпзМухамедали Абиш
11АргентинаSebastian Zeballos
32КазахстанAdlan Nurgaliev
25ЧерногориязщМарко Джюканович
3СенегалпзМамаду Камара
55СербиянпСлободан Бабич
12ЧерногорияTomas Djurovic
4ЧерногорияMilos Vracar
21ЧерногорияDanilo Cetkovic
30ЧерногорияAndrija Kecojevic
Главные тренеры
КазахстанРафаэль Радикович Уразбахтин
ЧерногорияМилия Савович
История личных встреч
02.07.2026 Казахстан — Премьер-лига 15-й тур Кайрат5 : 0
27.06.2026 Казахстан — Премьер-лига 16-й тур 1 : 3Кайрат
21.06.2026 Казахстан — Премьер-лига 14-й тур 2 : 4Кайрат
17.06.2026 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур Кайрат3 : 0
13.06.2026 Казахстан — Премьер-лига 13-й тур Кайрат1 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Нью-Сейнтс
2 : 0 14.07
Арарат-Армения
Рига
2 : 0 14.07
Линкольн
Интер Клуб Эскальдес
3 : 1 14.07
Кауно Жальгирис
Дрита
1 : 1 14.07
Вардар
КуПС
0 : 2 14.07
Флориана
Шэмрок Роверс
2 : 0 14.07
Тре Фиори
Ларн
0 : 1 14.07
Команда12
Борац Б-Л
Левски
1 : 1 14.07
КИ Клаксвик
Атерт Биссен
2 : 1 15.07
Викингур Р
Дьёр
1 : 0 14.07
Кайрат
Сутьеска
2 : 1 15.07
Флора
Иберия 1999
08.0714.07
Петрокуб
Эгнатия
08.0715.07
МЛ Витебск
Университатя Кр
08.0715.07
2-й квалификационный раунд
Команда12
Borac Banja Luka/Levski Sofia
Maxline Vitebsk/Universitatea
21.0721.07
Klaksvik/Atert Bissen
FK Kauno Zalgiris/Drita
21.0721.07
CS Petrocub/Egnatia
Целе
21.0728.07
Tre Fiori/Larne
Црвена Звезда
21.0728.07
Sabah FK/TNS
FK Vardar Skopje/KuPS
21.0721.07
Ararat Armenia/Riga FC
Floriana/Shamrock Rovers
21.0721.07
Мьельбю
Lincoln Red Imps FC/Inter Club
21.0728.07
Команда12
Vikingur Reykjavik/Gyori ETO
Хапоэль Б-Ш
21.0728.07
Омония
Kairat Almaty/Sutjeska
21.0728.07
Тун
Динамо З
21.0728.07
Flora Tallinn/Iberia 1999
Слован Бр
21.0728.07
Штурм
Хартс
21.0728.07
Фенербахче
Гурник З
21.0728.07
Орхус
Лех П
21.0728.07

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