Кайрат - Сутьеска 08 Июля прямая трансляция
- 43'Дамир Касабулат
- 76'1:0Лукас Африко
- 90+3'2:1Марк Гуаль
- 36'Йован Чадженович
- 40'Aleksa Golubovic
- 75'Александар Болевич
- 90'1:1Марко Мрвалевич
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Сутьеска, которое состоится 08 Июля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Центральный (Алма-Ата, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Темирлан Анарбеков
|20
|зщ
|Еркин Тапалов
46'
|14
|зщ
|Александр Мартынович
46'
|44
|зщ
|Лукас Африко
|3
|зщ
|Луиш Мата
|4
|пз
|Дамир Касабулат
46'
|13
|пз
|Яакко Оксанен
|24
|пз
|Александр Мрынский
|7
|пз
|Жоржинью
|19
|пз
|Ойва Юккола
74'
|28
|нп
|Марк Гуаль
|25
|зщ
|Александр Широбоков
46'
|17
|пз
|Азамат Туякбаев
46'
|9
|нп
|Эдмилсон
46'
|81
|нп
|Исмаил Бекболат
74'
|1
|вр
|Владан Гильен
|2
|зщ
|Aleksa Golubovic
84'
|72
|зщ
|Анто Бабич
|15
|зщ
|Boris Kopitovic
69'
|22
|зщ
|Андрия Ражнатович
|20
|пз
|Йован Чадженович
|6
|пз
|Дени Хочко
|77
|пз
|Марко Шимун
84'
|11
|нп
|Василие Чавор
61'
|99
|нп
|Марко Мрвалевич
|9
|нп
|Petar Anicic
61'
|7
|пз
|Александар Болевич
61'
|10
|нп
|Балша Тошкович
61'
|44
|зщ
|Радош Дедич
69'
|5
|пз
|Igor Pajovic
84'
|19
|пз
|Александар Шчекич
84'
|30
|вр
|Данила Буч
|82
|вр
|Шерхан Калмурза
|5
|зщ
|Лев Кургин
|6
|пз
|Адилет Садыбеков
|8
|пз
|Олжас Байбек
|27
|пз
|Мухамедали Абиш
|11
|Sebastian Zeballos
|32
|Adlan Nurgaliev
|25
|зщ
|Марко Джюканович
|3
|пз
|Мамаду Камара
|55
|нп
|Слободан Бабич
|12
|Tomas Djurovic
|4
|Milos Vracar
|21
|Danilo Cetkovic
|30
|Andrija Kecojevic
|Рафаэль Радикович Уразбахтин
|Милия Савович
|02.07.2026
|Казахстан — Премьер-лига
|15-й тур
|5 : 0
|27.06.2026
|Казахстан — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 3
|21.06.2026
|Казахстан — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 4
|17.06.2026
|Казахстан — Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|13.06.2026
|Казахстан — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|Команда
|1
|2
| Сабах
Нью-Сейнтс
|2 : 0
|14.07
| Арарат-Армения
Рига
|2 : 0
|14.07
| Линкольн
Интер Клуб Эскальдес
|3 : 1
|14.07
| Кауно Жальгирис
Дрита
|1 : 1
|14.07
| Вардар
КуПС
|0 : 2
|14.07
| Флориана
Шэмрок Роверс
|2 : 0
|14.07
| Тре Фиори
Ларн
|0 : 1
|14.07
|Команда
|1
|2
| Борац Б-Л
Левски
|1 : 1
|14.07
| КИ Клаксвик
Атерт Биссен
|2 : 1
|15.07
| Викингур Р
Дьёр
|1 : 0
|14.07
| Кайрат
Сутьеска
|2 : 1
|15.07
| Флора
Иберия 1999
|08.07
|14.07
| Петрокуб
Эгнатия
|08.07
|15.07
| МЛ Витебск
Университатя Кр
|08.07
|15.07
|Команда
|1
|2
| Borac Banja Luka/Levski Sofia
Maxline Vitebsk/Universitatea
|21.07
|21.07
| Klaksvik/Atert Bissen
FK Kauno Zalgiris/Drita
|21.07
|21.07
| CS Petrocub/Egnatia
Целе
|21.07
|28.07
| Tre Fiori/Larne
Црвена Звезда
|21.07
|28.07
| Sabah FK/TNS
FK Vardar Skopje/KuPS
|21.07
|21.07
| Ararat Armenia/Riga FC
Floriana/Shamrock Rovers
|21.07
|21.07
| Мьельбю
Lincoln Red Imps FC/Inter Club
|21.07
|28.07
|Команда
|1
|2
| Vikingur Reykjavik/Gyori ETO
Хапоэль Б-Ш
|21.07
|28.07
| Омония
Kairat Almaty/Sutjeska
|21.07
|28.07
| Тун
Динамо З
|21.07
|28.07
| Flora Tallinn/Iberia 1999
Слован Бр
|21.07
|28.07
| Штурм
Хартс
|21.07
|28.07
| Фенербахче
Гурник З
|21.07
|28.07
| Орхус
Лех П
|21.07
|28.07