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Зиря - Торпедо Кт 08 Июля прямая трансляция

08 Июля 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Зиря
Окончен
3 : 0
Торпедо Кт

  • 32'
    1:0
    Руан
  • 47'
    2:0
    Давит Волков
  • 57'
    Георгий Папунашвили
  • 63'
    3:0
    Руан
  • 66'
    Гисмат Алиев
0'
45'
90'
  • 21'
    Luka Kuprava
  • 50'
    Давид Букия
  • 62'
    Ото Гошадзе
  • 90'
    Mohamed Cherif
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зиря - Торпедо Кт, которое состоится 08 Июля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зиря
Зиря, Азербайджан
Торпедо Кт
Кутаиси, Грузия
13АзербайджанврАйдын Байрамов
2АзербайджанзщАмин Сейдиев
4Бразилиязщ Руан
5РуандазщАнж Мутсинзи
11Бразилиязщ Martins Junior
72'
17ПортугалиязщFilipe Vieira
72'
32АзербайджанзщГисмат Алиев
10ГрузияпзГеоргий Папунашвили
59'
93ФранцияпзБрахим Конате
7ТурциянпEren Aydın
88'
9ГрузиянпДавит Волков
71'
22РоссияпзАйхан Гусейнов
59'
77БеларусьнпЕгор Богомольский
71'
8АзербайджанпзИсмаил Иббрахимли
72'
20НигернпIssa Djibrilla
72'
6АзербайджанпзГаджиага Гаджиев
88'
1ГрузияврОто Гошадзе
6ГерманиязщMohamed Cherif
4ХорватиязщМатей Шимич
15ГрузиязщLuka Kuprava
67'
22ГрузиязщДавид Букия
16Гвинея-БисаупзСори Мане
38'
7ГрузияпзВладимир Мамучашвили
14БразилиянпФелипе Пирес
11ГрузиянпГеоргий Арабидзе
67'
9СербиянпКомнен Андрич
39ФранциянпВиржиль Пенсон
20ХорватияпзДино Скоруп
38'
33БолгарияпзМаттео Стаматов
67'
35ГрузиянпДиего Дейсадзе
67'
Запасные
72АзербайджанврГусейнали Гулиев
99АзербайджанврСелим Хашимов
70АзербайджанпзНамик Алескеров
14АзербайджанЭльчин Алиджанов
29Кот-д'ИвуарChrismael Digbeu
48АзербайджанRamiz Muradov
57АзербайджанYusif Hajiyev
31СербияврFilip Kljajic
38ГрузияврСосо Копалиани
3Португалиязщ Jorginho
5ГрузиязщЦотне Надарая
24ГрузияпзЛука Лацабидзе
29ГрузияMalkhaz Chitaishvili
36ГрузияLuka Pridonishvili
30ГрузияTornike Antia
Главные тренеры
АзербайджанРашад Садыхов
ГерманияДирк Шустер
История личных встреч
23.05.2026 Азербайджан — Премьер-лига 33-й тур 3 : 2Зиря
17.05.2026 Азербайджан — Премьер-лига 32-й тур Зиря2 : 1
08.05.2026 Азербайджан — Премьер-лига 31-й тур 0 : 0Зиря
03.05.2026 Азербайджан — Премьер-лига 30-й тур Зиря1 : 0
27.04.2026 Азербайджан — Премьер-лига 29-й тур 1 : 1Зиря
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
УНА Штрассен
Ла Фиорита
1 : 0 14.07
Эльбасани
БАТЭ
1 : 1 16.07
Зиря
Торпедо Кт
3 : 0 16.07
Коннас Куэй
Балкани
08.0716.07
Дифферданж
Ильвес
08.0716.07
Атлетик Клуб Эскальдес
Морнар
09.0716.07
Нымме Калью
Линфилд
09.0716.07
Лиепая
Дечич
09.0715.07
Дила
Виртус
09.0716.07
Алашкерт
Елимай
09.0716.07
Хегельманн
Пайде
09.0716.07
Марсашлокк
Пюник
09.0716.07
Богемианс
Сент-Джозефс
09.0716.07
Команда12
Динамо Мн
Силекс
09.0716.07
Вележ
Милсами
09.0716.07
Мондорф-ле-Бен
Динамо Тб
09.0716.07
Европа
Шкендия
09.0716.07
Карнарвон Таун
Левадия
09.0716.07
Влажния
Малишева
09.0716.07
Гленторан
РФШ
09.0716.07
Петровац
Жальгирис
09.0716.07
Рунавик
Хамрун Спартанс
09.0716.07
Пенибонт
Санта-Колома
09.0716.07
Стьярнан
Викингур Г
09.0716.07
Динамо Т
Астана
09.0716.07
Сараево
Интер Т
09.0716.07
2-й квалификационный раунд
Команда12
Спартак Тр
ЦСКА 1948
22.0730.07
Паневежис
Тобол
23.0730.07
Мазервелл
ХБ Торсхавн
23.0730.07
ДАК 1904
FK Velez Mostar/FC Milsami Orh
23.0730.07
US Mondorf les Bains/Dinamo Tb
Petrovac/Zalgiris Vilnius
23.0723.07
Elbasani/BATE Borisov
Сьон
23.0730.07
ФКСБ
Ауда
23.0730.07
Alashkert FC/FC Yelimay
ЧФР Клуж
23.0730.07
Glentoran/RFS
Qarabag FK/Vestri
23.0723.07
Decic Tuzi/FK Liepaja
Аустрия В
23.0730.07
Дебрецен
Marsaxlokk FC/Pyunik
23.0730.07
Dila Gori/Virtus Acquaviva
Аполлон Л
23.0730.07
Валюр
Зриньски
23.0730.07
FC Sheriff/Aluminij
FC Dinamo City/FC Astana
23.0723.07
Vikingur/Stjarnan
FC Differdange 03/Ilves
23.0723.07
Bohemian FC/St Joseph's
Connah's Quay Nomads/Ballkani
23.0723.07
Hegelmann/Paide Linnameeskond
Zira/Torpedo Kutaisi
23.0723.07
Vllaznia/Malisheva
Хайберниан
23.0730.07
Партизан
Una Strassen/La Fiorita Monteg
23.0730.07
Вадуц
Mornar/Atletic Escaldes
23.0730.07
NSI Runavik/Hamrun Spartans
Копер
23.0730.07
Нефтчи Б
Dinamo Minsk/FK Sileks
23.0730.07
Пакш
Панатинаикос
23.0730.07
Flora Tallinn/Iberia 1999
Sabah FK/TNS
23.0723.07
Вараждин
Яблонец
23.0730.07
Команда12
ХИК
Колрейн
23.0730.07
Ракув
Валлетта
23.0730.07
Vojvodina/Ferencvaros
Аякс
23.0730.07
Лугано
Дукагини
23.0730.07
Borac Banja Luka/Levski Sofia
CS Petrocub/Egnatia
23.0723.07
Floriana/Shamrock Rovers
FK Kauno Zalgiris/Drita
23.0723.07
Риека
CSKA Sofia/Derry City
23.0730.07
FK Vardar Skopje/KuPS
Ararat Armenia/Riga FC
23.0723.07
Hajduk Split/Zilina
ГКС Катовице
23.0730.07
АЕК Ларнака
Бейтар
23.0730.07
Maxline Vitebsk/Universitatea
Kairat Almaty/Sutjeska
23.0723.07
Klaksvik/Atert Bissen
Vikingur Reykjavik/Gyori ETO
23.0723.07
Браво
Europa FC/KF Shkendija
23.0730.07
Гётеборг
Caernarfon/FCI Levadia
23.0730.07
Истанбул Башакшехир
FK Sarajevo/FC Inter Turku
23.0730.07
Penybont/FC Santa Coloma
Рапид В
23.0730.07
Вараждин
Градец-Кралове
23.0730.07
Шелбурн
Nomme JK Kalju/Linfield
23.0730.07
Dynamo Kyiv/Universitatea Cluj
Бранн
23.0730.07
Зимбру
Ноа
23.0730.07
ЛНЗ Черкассы
Гент
23.0730.07
Железничар П
Брага
23.0730.07
Хапоэль Т-А
Лудогорец
23.0730.07
ГАИС
Норшелланн
23.0730.07
Полесье
Копенгаген
23.0729.07

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