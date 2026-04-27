Зиря - Торпедо Кт 08 Июля прямая трансляция
- 32'1:0Руан
- 47'2:0Давит Волков
- 57'Георгий Папунашвили
- 63'3:0Руан
- 66'Гисмат Алиев
- 21'Luka Kuprava
- 50'Давид Букия
- 62'Ото Гошадзе
- 90'Mohamed Cherif
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зиря - Торпедо Кт, которое состоится 08 Июля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Айдын Байрамов
|2
|зщ
|Амин Сейдиев
|4
|зщ
|Руан
|5
|зщ
|Анж Мутсинзи
|11
|зщ
|Martins Junior
72'
|17
|зщ
|Filipe Vieira
72'
|32
|зщ
|Гисмат Алиев
|10
|пз
|Георгий Папунашвили
59'
|93
|пз
|Брахим Конате
|7
|нп
|Eren Aydın
88'
|9
|нп
|Давит Волков
71'
|22
|пз
|Айхан Гусейнов
59'
|77
|нп
|Егор Богомольский
71'
|8
|пз
|Исмаил Иббрахимли
72'
|20
|нп
|Issa Djibrilla
72'
|6
|пз
|Гаджиага Гаджиев
88'
|1
|вр
|Ото Гошадзе
|6
|зщ
|Mohamed Cherif
|4
|зщ
|Матей Шимич
|15
|зщ
|Luka Kuprava
67'
|22
|зщ
|Давид Букия
|16
|пз
|Сори Мане
38'
|7
|пз
|Владимир Мамучашвили
|14
|нп
|Фелипе Пирес
|11
|нп
|Георгий Арабидзе
67'
|9
|нп
|Комнен Андрич
|39
|нп
|Виржиль Пенсон
|20
|пз
|Дино Скоруп
38'
|33
|пз
|Маттео Стаматов
67'
|35
|нп
|Диего Дейсадзе
67'
|72
|вр
|Гусейнали Гулиев
|99
|вр
|Селим Хашимов
|70
|пз
|Намик Алескеров
|14
|Эльчин Алиджанов
|29
|Chrismael Digbeu
|48
|Ramiz Muradov
|57
|Yusif Hajiyev
|31
|вр
|Filip Kljajic
|38
|вр
|Сосо Копалиани
|3
|зщ
|Jorginho
|5
|зщ
|Цотне Надарая
|24
|пз
|Лука Лацабидзе
|29
|Malkhaz Chitaishvili
|36
|Luka Pridonishvili
|30
|Tornike Antia
|Рашад Садыхов
|Дирк Шустер
|23.05.2026
|Азербайджан — Премьер-лига
|33-й тур
|3 : 2
|17.05.2026
|Азербайджан — Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 1
|08.05.2026
|Азербайджан — Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|03.05.2026
|Азербайджан — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|27.04.2026
|Азербайджан — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|Команда
|1
|2
| УНА Штрассен
Ла Фиорита
|1 : 0
|14.07
| Эльбасани
БАТЭ
|1 : 1
|16.07
| Зиря
Торпедо Кт
|3 : 0
|16.07
| Коннас Куэй
Балкани
|08.07
|16.07
| Дифферданж
Ильвес
|08.07
|16.07
| Атлетик Клуб Эскальдес
Морнар
|09.07
|16.07
| Нымме Калью
Линфилд
|09.07
|16.07
| Лиепая
Дечич
|09.07
|15.07
| Дила
Виртус
|09.07
|16.07
| Алашкерт
Елимай
|09.07
|16.07
| Хегельманн
Пайде
|09.07
|16.07
| Марсашлокк
Пюник
|09.07
|16.07
| Богемианс
Сент-Джозефс
|09.07
|16.07
|Команда
|1
|2
| Динамо Мн
Силекс
|09.07
|16.07
| Вележ
Милсами
|09.07
|16.07
| Мондорф-ле-Бен
Динамо Тб
|09.07
|16.07
| Европа
Шкендия
|09.07
|16.07
| Карнарвон Таун
Левадия
|09.07
|16.07
| Влажния
Малишева
|09.07
|16.07
| Гленторан
РФШ
|09.07
|16.07
| Петровац
Жальгирис
|09.07
|16.07
| Рунавик
Хамрун Спартанс
|09.07
|16.07
| Пенибонт
Санта-Колома
|09.07
|16.07
| Стьярнан
Викингур Г
|09.07
|16.07
| Динамо Т
Астана
|09.07
|16.07
| Сараево
Интер Т
|09.07
|16.07
|Команда
|1
|2
| Спартак Тр
ЦСКА 1948
|22.07
|30.07
| Паневежис
Тобол
|23.07
|30.07
| Мазервелл
ХБ Торсхавн
|23.07
|30.07
| ДАК 1904
FK Velez Mostar/FC Milsami Orh
|23.07
|30.07
| US Mondorf les Bains/Dinamo Tb
Petrovac/Zalgiris Vilnius
|23.07
|23.07
| Elbasani/BATE Borisov
Сьон
|23.07
|30.07
| ФКСБ
Ауда
|23.07
|30.07
| Alashkert FC/FC Yelimay
ЧФР Клуж
|23.07
|30.07
| Glentoran/RFS
Qarabag FK/Vestri
|23.07
|23.07
| Decic Tuzi/FK Liepaja
Аустрия В
|23.07
|30.07
| Дебрецен
Marsaxlokk FC/Pyunik
|23.07
|30.07
| Dila Gori/Virtus Acquaviva
Аполлон Л
|23.07
|30.07
| Валюр
Зриньски
|23.07
|30.07
| FC Sheriff/Aluminij
FC Dinamo City/FC Astana
|23.07
|23.07
| Vikingur/Stjarnan
FC Differdange 03/Ilves
|23.07
|23.07
| Bohemian FC/St Joseph's
Connah's Quay Nomads/Ballkani
|23.07
|23.07
| Hegelmann/Paide Linnameeskond
Zira/Torpedo Kutaisi
|23.07
|23.07
| Vllaznia/Malisheva
Хайберниан
|23.07
|30.07
| Партизан
Una Strassen/La Fiorita Monteg
|23.07
|30.07
| Вадуц
Mornar/Atletic Escaldes
|23.07
|30.07
| NSI Runavik/Hamrun Spartans
Копер
|23.07
|30.07
| Нефтчи Б
Dinamo Minsk/FK Sileks
|23.07
|30.07
| Пакш
Панатинаикос
|23.07
|30.07
| Flora Tallinn/Iberia 1999
Sabah FK/TNS
|23.07
|23.07
| Вараждин
Яблонец
|23.07
|30.07
|Команда
|1
|2
| ХИК
Колрейн
|23.07
|30.07
| Ракув
Валлетта
|23.07
|30.07
| Vojvodina/Ferencvaros
Аякс
|23.07
|30.07
| Лугано
Дукагини
|23.07
|30.07
| Borac Banja Luka/Levski Sofia
CS Petrocub/Egnatia
|23.07
|23.07
| Floriana/Shamrock Rovers
FK Kauno Zalgiris/Drita
|23.07
|23.07
| Риека
CSKA Sofia/Derry City
|23.07
|30.07
| FK Vardar Skopje/KuPS
Ararat Armenia/Riga FC
|23.07
|23.07
| Hajduk Split/Zilina
ГКС Катовице
|23.07
|30.07
| АЕК Ларнака
Бейтар
|23.07
|30.07
| Maxline Vitebsk/Universitatea
Kairat Almaty/Sutjeska
|23.07
|23.07
| Klaksvik/Atert Bissen
Vikingur Reykjavik/Gyori ETO
|23.07
|23.07
| Браво
Europa FC/KF Shkendija
|23.07
|30.07
| Гётеборг
Caernarfon/FCI Levadia
|23.07
|30.07
| Истанбул Башакшехир
FK Sarajevo/FC Inter Turku
|23.07
|30.07
| Penybont/FC Santa Coloma
Рапид В
|23.07
|30.07
| Вараждин
Градец-Кралове
|23.07
|30.07
| Шелбурн
Nomme JK Kalju/Linfield
|23.07
|30.07
| Dynamo Kyiv/Universitatea Cluj
Бранн
|23.07
|30.07
| Зимбру
Ноа
|23.07
|30.07
| ЛНЗ Черкассы
Гент
|23.07
|30.07
| Железничар П
Брага
|23.07
|30.07
| Хапоэль Т-А
Лудогорец
|23.07
|30.07
| ГАИС
Норшелланн
|23.07
|30.07
| Полесье
Копенгаген
|23.07
|29.07