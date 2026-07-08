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Зенит - Нефтчи 08 Июля прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
08 Июля 2026 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Зенит
Окончен
4 : 1
Нефтчи Ф

  • 21'
    1:0
    Фелипе Аугусто
  • 34'
    2:0
    Максим Глушенков
  • 40'
    Вильмар Барриос
  • 43'
    Вендел
  • 62'
    3:1
    Александр Соболев
  • 73'
    4:1
    Даниил Кондаков
0'
45'
90'
  • 37'
    2:1
    Аброрбек Исмоилов
  • 40'
    Владимир Йовович
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Нефтчи Ф, которое состоится 08 Июля 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Нефтчи Ф
Фергана, Узбекистан
57РоссияврБогдан Москвичёв
46'
25КолумбиязщКевин Андраде
46'
15РоссиязщВячеслав Караваев
46'
33Бразилиязщ Нино
46'
66АргентиназщРоман Вега
46'
5КолумбияпзВильмар Барриос
46'
8Бразилияпз Вендел
46'
14БразилияпзДжон Джон
46'
10РоссиянпМаксим Глушенков
46'
20Бразилиянп Педро
46'
9БразилиянпФелипе Аугусто
46'
1РоссияврЕвгений Латышонок
46'
4РоссиязщЮрий Горшков
46'
6СловениязщВанья Дркушич
46'
28КазахстанзщНуралы Алип
46'
82РоссиязщСергей Волков
46'
21РоссияпзАлександр Ерохин
46'
79РоссияпзДмитрий Васильев
46'
61РоссияпзДаниил Кондаков
46'
17РоссиянпАндрей Мостовой
46'
31БразилиянпГуставо Мантуан
46'
7РоссиянпАлександр Соболев
46'
45УзбекистанврАкбар Тураев
69'
4СербиязщБоян Цигер
6УзбекистанзщИброхимхалил Юлдошев
20УзбекистанзщАнварджон Гофуров
21УзбекистанзщМухсин Убайдуллаев
5УзбекистанпзИкрам Алибаев
7УзбекистанпзАброрбек Исмоилов
69'
8ЧерногорияпзВладимир Йовович
69'77'
22УзбекистанпзАлишер Одилов
54'
32СербиянпЗоран Марушич
69'
77Бразилиянп Ратиньо
77'
9УзбекистаннпХуршид Гиёсов
54'
16УзбекистанврИброхим Шокиров
69'
2УзбекистанзщИззатилло Пулатов
69'
27УзбекистанпзНурбек Сарсенбаев
69'
30УзбекистаннпРустамбек Фомин
69'
Главные тренеры
РоссияСергей Богданович Семак
УзбекистанИсломбек Исмойлов
История личных встреч
05.07.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 Зенит1 : 1
17.05.2026 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур 0 : 1Зенит
10.05.2026 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Зенит2 : 1
02.05.2026 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур 1 : 3Зенит
26.04.2026 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Зенит2 : 0
Текстовая трансляция
90+1'
Матч окончен! «Зенит» в рамках подготовки к новому сезону в товарищеской встрече на «Газпром Арене» разгромил узбекистанский «Нефтчи» (Фергана) — 4:1. На второй тайм у петербуржцев вышли 11 новых игроков. Но от этого в качестве исполнителей ничего не потеряли хозяева. Ближе к экватору отрезка Соболев головой замкнул кросс Горшкова с фланга и вновь сделал перевес сине-бело-голубых комфортным. А окончательный результат мощным ударом под перекладину установил Кондаков. В концовке «нефтяники» имели шанс уйти от крупного поражения, но своих выручил Латышонок после удара из убойной позиции Йововича. В итоге 4:1, клуб с берегов Невы продолжает активно готовиться к стартующему через две с половиной недели новому сезону МИР РПЛ. На этом наша трансляция завершена. Всего вам доброго!
89'
В центре поля Юмаев не успел сыграть в мяч и сбил Мантуана.
87'
С подступов к радиусу на очередную дальнюю попытку решился Йовович, но пробил выше ворот!
86'
Слева, вроде бы, хорошо разбежались петербуржцы, но затем Васильев исполнил невнятный пас в штрафную Мостовому.
84'
Классную атаку провели «нефтяники», Фомин на радиусе дождался забегания в штрафную Йововича и выдал ему отличную передачу, низом в дальний угол бил Владимир — спас команду Латышонок!
82'
С дальним ударом метров с 25 уверенно справился Латышонок!
80'
По правому краю разогнал контратаку Мантуан, влетел в штрафную и покатил в центр под удар Ерохину, а Александр не сумел толком попасть по мячу!
79'
Алибаев по эпизоду оказался у чужой штрафной и там сфолил на Дркушиче.
77'
 
Владимир Йовович
Матч товарищеский, поэтому допустима обратная замена, — Владимир Йовович вернулся в игру, Ратиньо пошёл отдыхать.
75'
На газоне Ратиньо, уже сводит ноги у бразильца.
73'
В середине поля Юмаев нарушил правила на Горшкове.
69'
 
Иброхим Шокиров
Серия замен у ферганцев. На поле появились Шокиров, Пулатов, Сарсенбаев, Фомин и Юмаев, отправились отдыхать Марушич, Йовович, Исмоилов, Убайдуллаев и Тураев.
67'
Васильев исполнил элегантный черпачок в штрафную, куда ворвался Кондаков, но головой пробил в руки голкиперу!
65'
На правом краю заработали стандарт сине-бело-голубые, в центр штрафной подал Горшков, но там первым на мяче был Цигер.
64'
А теперь мог забивать уже Ерохин, но из центра штрафной головой замыкая подачу Васильева, не попал в ворота Александр!
62'
В момент заброса Йововича Исмоилов справа в штрафной находился в офсайде.
59'
Ратиньо передачей нашёл справа в штрафной Йововича, Владимир из-под защитника мощно пробил над перекладиной!
56'
В середине поля Васильев накрыл Ратиньо, отскок получился к Соболеву, Александр заметил, что далеко выдвинулся из ворот Тураев, и попытался закинуть мяч ему за шиворот — вышло очень близко от правой стойки!
54'
 
Хуршид Гиёсов
У «Нефтчи» Хуршид Гиёсов заменил Одилова.
53'
Из верховой борьбы Соболева и Цигера мяч отскочил чуть назад Мостовому, дальний выстрел Андрея получился левее створа.
51'
Правым краем атаковали хозяева, прошёл пас в штрафную Ерохину, под себя по мысли здорово отдавал Александр, но там в подкате сыграл Ратиньо и не позволил пробить Мостовому!
50'
Алип со своей половины забрасывал налево на Кондакова, Даниил в попытке добраться до мяча сфолил на Убайдуллаеве.
48'
Рвался к мячу Исмоилов, но опередил его Алип и аккуратно отдал назад Латышонку.
46'
 
Евгений Латышонок
Полностью обновил состав Сергей Богданович Семак. В воротах теперь Латышонок, в обороне Дркушич, Алип, Горшков и Волков, в центре поля Ерохин, Кондаков и Васильев, и трио нападения — Мостовой, Мантуан и Соболев.
46'
Начался второй тайм!
45+1'
Ничего не стал добавлять Левников. Завершён первый тайм! Дебют встречи остался за «Нефтчи», но до моментов у ворот Москвичёва дело не дошло. А дальше наконец проснулись игроки «Зенита», и сначала Аугусто, а чуть позже Глушенков поразили ворота Тураева, который до этого спас в нескольких эпизодах. Но «нефтяники» не опустили руки и смогли ответить своим голом — после отличной комбинации отличился Исмоилов. В итоге 2:1, пока впереди петербуржцы. Перерыв!
45'
Классный проход за счёт индивидуальных действий слева в лицевую удался Одилову, сам хотел решить момент Алишер, но его удар успел заблокировать Барриос!
43'
 
Вендел
В центральном круге Вендел умышленно сбил Йововича, сорвал перспективную атаку и получил за это жёлтую.
42'
У правой бровки Ратиньо сфолил на Барриосе, с подачей Глушенкова со стандарта справилась оборона ферганцев.
40'
 
Владимир Йовович
В результате и Вильмар, и Владимир получили по «горчичнику».
40'
 
Вильмар Барриос
А дальше что-то не поделили Барриос и Йовович, попытались они даже потолкаться лбами.
39'
Пытался со своей половины убежать в контратаку Джон Джон, но его с фолом придержал Убайдуллаев.
37'
Слева последовал навес в центр штрафной «Зенита», но там воздух остался за Нино.
34'
На правом фланге во «вне игры» забрался Исмоилов.
31'
В центре поля Барриос не по правилам атаковал Йововича.
30'
А теперь уже у углового флажка Вега перестарался с прессингом и довольно жёстко сбил Исмоилова. Но обошлось без карточки для Романа.
28'
От правого флажка Глушенков подал в центр штрафной, а там в попытке добраться до мяча Аугусто сфолил на Одилове.
27'
Справа прорвался в лицевую Глушенков и простреливал во вратарскую, но в подкате успел защитник гостей прервать передачу Максима.
25'
По левому краю Педро на скорости влетел в штрафную и после контакта с защитником рухнул на газон — сразу развёл руки в стороны главный арбитр Кирилл Левников.
23'
И сразу дубль мог оформлять Аугусто! По пути в штрафную двух соперников за спиной оставил Фелипе и мощно зарядил в ближний угол — потащил Тураев!
21'
В быстрой атаке Педро здорово отдал направо в штрафную, куда забежал Вендел и пробил в дальний угол — снова спасает Тураев!
19'
С левого фланга Вега классно верхом перевёл на противоположный край, оттуда последовала аккуратная скидка Глушенкову, удар Максима успел заблокировать Цигер!
17'
На чужой половине поля в попытке сыграть в отборе Йовович сфолил на Венделе.
15'
Очередную атаку «Зенита» плотным ударом в створ завершил Караваев — на месте Тураев!
15'
А следом уже Вендел сольным проходом вспорол оборону соперника и от лицевой простреливал во вратарскую, где Цигер помешал замкнуть Педро!
13'
Прошла «закидушка» Джон Джона налево в штрафную, куда открылся Глушенков и в падении пробил в ближний угол — выручил Тураев!
11'
Дошёл пас на радиус на Педро, после подработки пробивал бразилец, но угодил в защитника!
10'
На первых минутах интереснее в атаке смотрятся «нефтяники», сине-бело-голубые пока никак толком не войдут в игру.
8'
На дальнюю штангу пошла подача со стандарта, но там первым на мяче был защитник хозяев!
7'
С правого фланга смещался к углу штрафной Исмоилов и получил по ногам от Нино.
5'
По левому краю ворвался в штрафную Йовович, но дальше вдоль лицевой не смог проскочить мимо Андраде, тут уже подсуетился Москвичёв и в падении зафиксировал мяч.
3'
С левого края последовал навес в петербуржскую штрафную, а там после борьбы с защитником оказался на газоне Исмоилов.
1'
Матч стартовал! Поехали!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Зенит» — «Нефтчи». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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