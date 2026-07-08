Зенит - Нефтчи 08 Июля прямая трансляция

90+1'
Матч окончен! «Зенит» в рамках подготовки к новому сезону в товарищеской встрече на «Газпром Арене» разгромил узбекистанский «Нефтчи» (Фергана) — 4:1. На второй тайм у петербуржцев вышли 11 новых игроков. Но от этого в качестве исполнителей ничего не потеряли хозяева. Ближе к экватору отрезка Соболев головой замкнул кросс Горшкова с фланга и вновь сделал перевес сине-бело-голубых комфортным. А окончательный результат мощным ударом под перекладину установил Кондаков. В концовке «нефтяники» имели шанс уйти от крупного поражения, но своих выручил Латышонок после удара из убойной позиции Йововича. В итоге 4:1, клуб с берегов Невы продолжает активно готовиться к стартующему через две с половиной недели новому сезону МИР РПЛ. На этом наша трансляция завершена. Всего вам доброго!
89'
В центре поля Юмаев не успел сыграть в мяч и сбил Мантуана.
87'
С подступов к радиусу на очередную дальнюю попытку решился Йовович, но пробил выше ворот!
86'
Слева, вроде бы, хорошо разбежались петербуржцы, но затем Васильев исполнил невнятный пас в штрафную Мостовому.
84'
Классную атаку провели «нефтяники», Фомин на радиусе дождался забегания в штрафную Йововича и выдал ему отличную передачу, низом в дальний угол бил Владимир — спас команду Латышонок!
82'
С дальним ударом метров с 25 уверенно справился Латышонок!
80'
По правому краю разогнал контратаку Мантуан, влетел в штрафную и покатил в центр под удар Ерохину, а Александр не сумел толком попасть по мячу!
79'
Алибаев по эпизоду оказался у чужой штрафной и там сфолил на Дркушиче.
77'
Владимир Йовович
Матч товарищеский, поэтому допустима обратная замена, — Владимир Йовович вернулся в игру, Ратиньо пошёл отдыхать.
75'
На газоне Ратиньо, уже сводит ноги у бразильца.
73'
В середине поля Юмаев нарушил правила на Горшкове.
69'
Иброхим Шокиров
Серия замен у ферганцев. На поле появились Шокиров, Пулатов, Сарсенбаев, Фомин и Юмаев, отправились отдыхать Марушич, Йовович, Исмоилов, Убайдуллаев и Тураев.
67'
Васильев исполнил элегантный черпачок в штрафную, куда ворвался Кондаков, но головой пробил в руки голкиперу!
65'
На правом краю заработали стандарт сине-бело-голубые, в центр штрафной подал Горшков, но там первым на мяче был Цигер.
64'
А теперь мог забивать уже Ерохин, но из центра штрафной головой замыкая подачу Васильева, не попал в ворота Александр!
62'
В момент заброса Йововича Исмоилов справа в штрафной находился в офсайде.
59'
Ратиньо передачей нашёл справа в штрафной Йововича, Владимир из-под защитника мощно пробил над перекладиной!
56'
В середине поля Васильев накрыл Ратиньо, отскок получился к Соболеву, Александр заметил, что далеко выдвинулся из ворот Тураев, и попытался закинуть мяч ему за шиворот — вышло очень близко от правой стойки!
54'
Хуршид Гиёсов
У «Нефтчи» Хуршид Гиёсов заменил Одилова.
53'
Из верховой борьбы Соболева и Цигера мяч отскочил чуть назад Мостовому, дальний выстрел Андрея получился левее створа.
51'
Правым краем атаковали хозяева, прошёл пас в штрафную Ерохину, под себя по мысли здорово отдавал Александр, но там в подкате сыграл Ратиньо и не позволил пробить Мостовому!
50'
Алип со своей половины забрасывал налево на Кондакова, Даниил в попытке добраться до мяча сфолил на Убайдуллаеве.
48'
Рвался к мячу Исмоилов, но опередил его Алип и аккуратно отдал назад Латышонку.
46'
Евгений Латышонок
Полностью обновил состав Сергей Богданович Семак. В воротах теперь Латышонок, в обороне Дркушич, Алип, Горшков и Волков, в центре поля Ерохин, Кондаков и Васильев, и трио нападения — Мостовой, Мантуан и Соболев.
45+1'
Ничего не стал добавлять Левников. Завершён первый тайм! Дебют встречи остался за «Нефтчи», но до моментов у ворот Москвичёва дело не дошло. А дальше наконец проснулись игроки «Зенита», и сначала Аугусто, а чуть позже Глушенков поразили ворота Тураева, который до этого спас в нескольких эпизодах. Но «нефтяники» не опустили руки и смогли ответить своим голом — после отличной комбинации отличился Исмоилов. В итоге 2:1, пока впереди петербуржцы. Перерыв!
45'
Классный проход за счёт индивидуальных действий слева в лицевую удался Одилову, сам хотел решить момент Алишер, но его удар успел заблокировать Барриос!
43'
Вендел
В центральном круге Вендел умышленно сбил Йововича, сорвал перспективную атаку и получил за это жёлтую.
42'
У правой бровки Ратиньо сфолил на Барриосе, с подачей Глушенкова со стандарта справилась оборона ферганцев.
40'
Владимир Йовович
В результате и Вильмар, и Владимир получили по «горчичнику».
40'
Вильмар Барриос
А дальше что-то не поделили Барриос и Йовович, попытались они даже потолкаться лбами.
39'
Пытался со своей половины убежать в контратаку Джон Джон, но его с фолом придержал Убайдуллаев.
37'
Слева последовал навес в центр штрафной «Зенита», но там воздух остался за Нино.
34'
На правом фланге во «вне игры» забрался Исмоилов.
31'
В центре поля Барриос не по правилам атаковал Йововича.
30'
А теперь уже у углового флажка Вега перестарался с прессингом и довольно жёстко сбил Исмоилова. Но обошлось без карточки для Романа.
28'
От правого флажка Глушенков подал в центр штрафной, а там в попытке добраться до мяча Аугусто сфолил на Одилове.
27'
Справа прорвался в лицевую Глушенков и простреливал во вратарскую, но в подкате успел защитник гостей прервать передачу Максима.
25'
По левому краю Педро на скорости влетел в штрафную и после контакта с защитником рухнул на газон — сразу развёл руки в стороны главный арбитр Кирилл Левников.
23'
И сразу дубль мог оформлять Аугусто! По пути в штрафную двух соперников за спиной оставил Фелипе и мощно зарядил в ближний угол — потащил Тураев!
21'
В быстрой атаке Педро здорово отдал направо в штрафную, куда забежал Вендел и пробил в дальний угол — снова спасает Тураев!
19'
С левого фланга Вега классно верхом перевёл на противоположный край, оттуда последовала аккуратная скидка Глушенкову, удар Максима успел заблокировать Цигер!
17'
На чужой половине поля в попытке сыграть в отборе Йовович сфолил на Венделе.
15'
Очередную атаку «Зенита» плотным ударом в створ завершил Караваев — на месте Тураев!
15'
А следом уже Вендел сольным проходом вспорол оборону соперника и от лицевой простреливал во вратарскую, где Цигер помешал замкнуть Педро!
13'
Прошла «закидушка» Джон Джона налево в штрафную, куда открылся Глушенков и в падении пробил в ближний угол — выручил Тураев!
11'
Дошёл пас на радиус на Педро, после подработки пробивал бразилец, но угодил в защитника!
10'
На первых минутах интереснее в атаке смотрятся «нефтяники», сине-бело-голубые пока никак толком не войдут в игру.
8'
На дальнюю штангу пошла подача со стандарта, но там первым на мяче был защитник хозяев!
7'
С правого фланга смещался к углу штрафной Исмоилов и получил по ногам от Нино.
5'
По левому краю ворвался в штрафную Йовович, но дальше вдоль лицевой не смог проскочить мимо Андраде, тут уже подсуетился Москвичёв и в падении зафиксировал мяч.
3'
С левого края последовал навес в петербуржскую штрафную, а там после борьбы с защитником оказался на газоне Исмоилов.
1'
Матч стартовал! Поехали!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Зенит» — «Нефтчи». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.