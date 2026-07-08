Зенит - Нефтчи 08 Июля прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+1' Матч окончен! «Зенит» в рамках подготовки к новому сезону в товарищеской встрече на «Газпром Арене» разгромил узбекистанский «Нефтчи» (Фергана) — 4:1. На второй тайм у петербуржцев вышли 11 новых игроков. Но от этого в качестве исполнителей ничего не потеряли хозяева. Ближе к экватору отрезка Соболев головой замкнул кросс Горшкова с фланга и вновь сделал перевес сине-бело-голубых комфортным. А окончательный результат мощным ударом под перекладину установил Кондаков. В концовке «нефтяники» имели шанс уйти от крупного поражения, но своих выручил Латышонок после удара из убойной позиции Йововича. В итоге 4:1, клуб с берегов Невы продолжает активно готовиться к стартующему через две с половиной недели новому сезону МИР РПЛ. На этом наша трансляция завершена. Всего вам доброго!

89' В центре поля Юмаев не успел сыграть в мяч и сбил Мантуана.

87' С подступов к радиусу на очередную дальнюю попытку решился Йовович, но пробил выше ворот!

86' Слева, вроде бы, хорошо разбежались петербуржцы, но затем Васильев исполнил невнятный пас в штрафную Мостовому.

84' Классную атаку провели «нефтяники», Фомин на радиусе дождался забегания в штрафную Йововича и выдал ему отличную передачу, низом в дальний угол бил Владимир — спас команду Латышонок!

82' С дальним ударом метров с 25 уверенно справился Латышонок!

80' По правому краю разогнал контратаку Мантуан, влетел в штрафную и покатил в центр под удар Ерохину, а Александр не сумел толком попасть по мячу!

79' Алибаев по эпизоду оказался у чужой штрафной и там сфолил на Дркушиче.

77' Владимир Йовович Матч товарищеский, поэтому допустима обратная замена, — Владимир Йовович вернулся в игру, Ратиньо пошёл отдыхать.

75' На газоне Ратиньо, уже сводит ноги у бразильца.

73' В середине поля Юмаев нарушил правила на Горшкове.

69' Иброхим Шокиров Серия замен у ферганцев. На поле появились Шокиров, Пулатов, Сарсенбаев, Фомин и Юмаев, отправились отдыхать Марушич, Йовович, Исмоилов, Убайдуллаев и Тураев.

67' Васильев исполнил элегантный черпачок в штрафную, куда ворвался Кондаков, но головой пробил в руки голкиперу!

65' На правом краю заработали стандарт сине-бело-голубые, в центр штрафной подал Горшков, но там первым на мяче был Цигер.

64' А теперь мог забивать уже Ерохин, но из центра штрафной головой замыкая подачу Васильева, не попал в ворота Александр!

62' В момент заброса Йововича Исмоилов справа в штрафной находился в офсайде.

59' Ратиньо передачей нашёл справа в штрафной Йововича, Владимир из-под защитника мощно пробил над перекладиной!

56' В середине поля Васильев накрыл Ратиньо, отскок получился к Соболеву, Александр заметил, что далеко выдвинулся из ворот Тураев, и попытался закинуть мяч ему за шиворот — вышло очень близко от правой стойки!

54' Хуршид Гиёсов У «Нефтчи» Хуршид Гиёсов заменил Одилова.

53' Из верховой борьбы Соболева и Цигера мяч отскочил чуть назад Мостовому, дальний выстрел Андрея получился левее створа.

51' Правым краем атаковали хозяева, прошёл пас в штрафную Ерохину, под себя по мысли здорово отдавал Александр, но там в подкате сыграл Ратиньо и не позволил пробить Мостовому!

50' Алип со своей половины забрасывал налево на Кондакова, Даниил в попытке добраться до мяча сфолил на Убайдуллаеве.

48' Рвался к мячу Исмоилов, но опередил его Алип и аккуратно отдал назад Латышонку.

46' Евгений Латышонок Полностью обновил состав Сергей Богданович Семак. В воротах теперь Латышонок, в обороне Дркушич, Алип, Горшков и Волков, в центре поля Ерохин, Кондаков и Васильев, и трио нападения — Мостовой, Мантуан и Соболев.

46' Начался второй тайм!

45+1' Ничего не стал добавлять Левников. Завершён первый тайм! Дебют встречи остался за «Нефтчи», но до моментов у ворот Москвичёва дело не дошло. А дальше наконец проснулись игроки «Зенита», и сначала Аугусто, а чуть позже Глушенков поразили ворота Тураева, который до этого спас в нескольких эпизодах. Но «нефтяники» не опустили руки и смогли ответить своим голом — после отличной комбинации отличился Исмоилов. В итоге 2:1, пока впереди петербуржцы. Перерыв!

45' Классный проход за счёт индивидуальных действий слева в лицевую удался Одилову, сам хотел решить момент Алишер, но его удар успел заблокировать Барриос!

43' Вендел В центральном круге Вендел умышленно сбил Йововича, сорвал перспективную атаку и получил за это жёлтую.

42' У правой бровки Ратиньо сфолил на Барриосе, с подачей Глушенкова со стандарта справилась оборона ферганцев.

40' Владимир Йовович В результате и Вильмар, и Владимир получили по «горчичнику».

40' Вильмар Барриос А дальше что-то не поделили Барриос и Йовович, попытались они даже потолкаться лбами.

39' Пытался со своей половины убежать в контратаку Джон Джон, но его с фолом придержал Убайдуллаев.

37' Слева последовал навес в центр штрафной «Зенита», но там воздух остался за Нино.

34' На правом фланге во «вне игры» забрался Исмоилов.

31' В центре поля Барриос не по правилам атаковал Йововича.

30' А теперь уже у углового флажка Вега перестарался с прессингом и довольно жёстко сбил Исмоилова. Но обошлось без карточки для Романа.

28' От правого флажка Глушенков подал в центр штрафной, а там в попытке добраться до мяча Аугусто сфолил на Одилове.

27' Справа прорвался в лицевую Глушенков и простреливал во вратарскую, но в подкате успел защитник гостей прервать передачу Максима.

25' По левому краю Педро на скорости влетел в штрафную и после контакта с защитником рухнул на газон — сразу развёл руки в стороны главный арбитр Кирилл Левников.

23' И сразу дубль мог оформлять Аугусто! По пути в штрафную двух соперников за спиной оставил Фелипе и мощно зарядил в ближний угол — потащил Тураев!

21' В быстрой атаке Педро здорово отдал направо в штрафную, куда забежал Вендел и пробил в дальний угол — снова спасает Тураев!

19' С левого фланга Вега классно верхом перевёл на противоположный край, оттуда последовала аккуратная скидка Глушенкову, удар Максима успел заблокировать Цигер!

17' На чужой половине поля в попытке сыграть в отборе Йовович сфолил на Венделе.

15' Очередную атаку «Зенита» плотным ударом в створ завершил Караваев — на месте Тураев!

15' А следом уже Вендел сольным проходом вспорол оборону соперника и от лицевой простреливал во вратарскую, где Цигер помешал замкнуть Педро!

13' Прошла «закидушка» Джон Джона налево в штрафную, куда открылся Глушенков и в падении пробил в ближний угол — выручил Тураев!

11' Дошёл пас на радиус на Педро, после подработки пробивал бразилец, но угодил в защитника!

10' На первых минутах интереснее в атаке смотрятся «нефтяники», сине-бело-голубые пока никак толком не войдут в игру.

8' На дальнюю штангу пошла подача со стандарта, но там первым на мяче был защитник хозяев!

7' С правого фланга смещался к углу штрафной Исмоилов и получил по ногам от Нино.

5' По левому краю ворвался в штрафную Йовович, но дальше вдоль лицевой не смог проскочить мимо Андраде, тут уже подсуетился Москвичёв и в падении зафиксировал мяч.

3' С левого края последовал навес в петербуржскую штрафную, а там после борьбы с защитником оказался на газоне Исмоилов.

1' Матч стартовал! Поехали!