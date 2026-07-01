Украина U19 - Германия U19 08 Июля Результаты матча
- 31'Павел Люсин
- 43'1:0Виталий Глют
- 44'Юрий Кокодыняк
- 45+1'1:1Отто Штанге
- 73'Мориц Раймерс
- 84'Мик Шметгенс
- 90+1'1:2Франсис-Икечукву Оньека
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина U19 - Германия U19, которое состоится 08 Июля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U19 ЧЕ-2026, 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Назар Домчак
|2
|зщ
|Юрий Кокодыняк
|3
|зщ
|Никита Калюжный
|5
|зщ
|Кирилл Дигтярь
|13
|зщ
|Даниил Малов
|16
|зщ
|Егор Шерстюк
|6
|пз
|Александр Сорока
|8
|пз
|Павел Люсин
|11
|пз
|Патрик Сикут
46'
|19
|пз
|Виталий Глют
|7
|нп
|Дмитрий Богданов
|10
|пз
|Богдан Оличенко
46'
|1
|вр
|Флориан Хелльштерн
|2
|зщ
|Рафаэль Пинто Педроса
|4
|зщ
|Мик Шметгенс
|5
|зщ
|Бен Нинк
|15
|зщ
|Лука Эрляйн
|6
|пз
|Борис Лум
|7
|пз
|Монтрелл Калбрет
|10
|пз
|Франсис-Икечукву Оньека
|18
|пз
|Мирза Чатович
|9
|нп
|Отто Штанге
|11
|нп
|Мориц Раймерс
75'
|19
|нп
|Джайкез Филдс
75'
|12
|вр
|Денис Марченко
|18
|зщ
|Ярослав Милокост
|4
|пз
|Константин Плиш
|14
|пз
|Константин Губенко
|15
|пз
|Сергей Игнатков
|20
|пз
|Дмитрий Стрельчук
|9
|нп
|Богдан Попов
|17
|нп
|Александр Каменский
|12
|вр
|Энис Камга
|3
|зщ
|Кацпер Костерски
|16
|зщ
|Луис Штапельман
|8
|пз
|Луис Энгельнс
|14
|пз
|Тайджан Этчибаши
|17
|пз
|Эдин Личина
|20
|пз
|Тьяго Поллер
|13
|нп
|Мика Валлентовиц
|Дмитрий Станиславович Михайленко
|Кристиан Вёрнс
|05.07.2026
|U19 ЧЕ-2026
|Группа B. 3-й тур
|1 : 0
|02.07.2026
|U19 ЧЕ-2026
|Группа B. 2-й тур
|1 : 2
|29.06.2026
|U19 ЧЕ-2026
|Группа B. 1-й тур
|1 : 3
|25.07.2024
|U19 ЧЕ-2024
|1/2 финала
|1 : 0
|21.07.2024
|U19 ЧЕ-2024
|Группа A. 3-й тур
|3 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/2 финала
|Испания U19
|3
|9
| 2
1/2 финала
|Германия U19
|3
|6
| 3
Плей-офф
|Дания U19
|3
|3
|4
|Уэльс U19
|3
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/2 финала
|Украина U19
|3
|9
| 2
1/2 финала
|Хорватия U19
|3
|4
| 3
Плей-офф
|Италия U19
|3
|4
|4
|Сербия U19
|3
|0