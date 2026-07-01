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Украина U19 - Германия U19 08 Июля Результаты матча

Стадион: Рейскурс Граунд (Рексем, Уэльс), вместимость: 15500
08 Июля 2026 года в 21:00 (+03:00). U19 ЧЕ-2026, 1/2 финала
Главный судья: Йоей Кой (Остзан, Нидерланды);
Украина U19
Окончен
1 : 2
Германия U19

  • 31'
    Павел Люсин
  • 43'
    1:0
    Виталий Глют
  • 44'
    Юрий Кокодыняк
0'
45'
90'
  • 45+1'
    1:1
    Отто Штанге
  • 73'
    Мориц Раймерс
  • 84'
    Мик Шметгенс
  • 90+1'
    1:2
    Франсис-Икечукву Оньека
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина U19 - Германия U19, которое состоится 08 Июля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U19 ЧЕ-2026, 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Украина U19
Германия U19
1УкраинаврНазар Домчак
2УкраиназщЮрий Кокодыняк
3УкраиназщНикита Калюжный
5УкраиназщКирилл Дигтярь
13УкраиназщДаниил Малов
16УкраиназщЕгор Шерстюк
6УкраинапзАлександр Сорока
8УкраинапзПавел Люсин
11УкраинапзПатрик Сикут
46'
19УкраинапзВиталий Глют
7УкраинанпДмитрий Богданов
10УкраинапзБогдан Оличенко
46'
1ГерманияврФлориан Хелльштерн
2ГерманиязщРафаэль Пинто Педроса
4ГерманиязщМик Шметгенс
5ГерманиязщБен Нинк
15ГерманиязщЛука Эрляйн
6ГерманияпзБорис Лум
7ГерманияпзМонтрелл Калбрет
10ГерманияпзФрансис-Икечукву Оньека
18ГерманияпзМирза Чатович
9ГерманиянпОтто Штанге
11ГерманиянпМориц Раймерс
75'
19ГерманиянпДжайкез Филдс
75'
Запасные
12УкраинаврДенис Марченко
18УкраиназщЯрослав Милокост
4УкраинапзКонстантин Плиш
14УкраинапзКонстантин Губенко
15УкраинапзСергей Игнатков
20УкраинапзДмитрий Стрельчук
9УкраинанпБогдан Попов
17УкраинанпАлександр Каменский
12ГерманияврЭнис Камга
3ГерманиязщКацпер Костерски
16ГерманиязщЛуис Штапельман
8ГерманияпзЛуис Энгельнс
14ГерманияпзТайджан Этчибаши
17ГерманияпзЭдин Личина
20ГерманияпзТьяго Поллер
13ГерманиянпМика Валлентовиц
Главные тренеры
УкраинаДмитрий Станиславович Михайленко
ГерманияКристиан Вёрнс
История личных встреч
05.07.2026 U19 ЧЕ-2026 Группа B. 3-й тур Украина U191 : 0
02.07.2026 U19 ЧЕ-2026 Группа B. 2-й тур 1 : 2Украина U19
29.06.2026 U19 ЧЕ-2026 Группа B. 1-й тур 1 : 3Украина U19
25.07.2024 U19 ЧЕ-2024 1/2 финала 1 : 0Украина U19
21.07.2024 U19 ЧЕ-2024 Группа A. 3-й тур Украина U193 : 2
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/2 финала
Испания U1939
2
1/2 финала
Германия U1936
3
Плей-офф
Дания U1933
4 Уэльс U1930
Группа B
КомандаИО
1
1/2 финала
Украина U1939
2
1/2 финала
Хорватия U1934
3
Плей-офф
Италия U1934
4 Сербия U1930

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