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Франция - Марокко 09 Июля прямая трансляция

Стадион: Джиллетт (Фоксборо, США), вместимость: 68756
09 Июля 2026 года в 23:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/4 финала
Франция
Марокко

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Марокко, которое состоится 09 Июля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Джиллетт (Фоксборо, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция
Марокко
Главные тренеры
Франция Дидье Дешам
Бельгия Мохамед Уаби
История личных встреч
14.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/2 финала Франция2 : 0Марокко
Турнирная таблица
1/16 финала
ЮАР
Канада
0 : 1
Бразилия
Япония
2 : 1
Германия
Парагвай
1 : 1 3 : 4
Нидерланды
Марокко
1 : 1 2 : 3
Кот-д'Ивуар
Норвегия
1 : 2
Франция
Швеция
3 : 0
Мексика
Эквадор
2 : 0
Англия
ДР Конго
2 : 1
Бельгия
Сенегал
3 : 2 ДВ
США
Босния и Герцеговина
2 : 0
Испания
Австрия
3 : 0
Португалия
Хорватия
2 : 1
Швейцария
Алжир
2 : 0
Австралия
Египет
1 : 1 2 : 4
Аргентина
Кабо-Верде
3 : 2 ДВ
Колумбия
Гана
1 : 0
1/8 финала
Канада
Марокко
0 : 3
Парагвай
Франция
0 : 1
Бразилия
Норвегия
1 : 2
Мексика
Англия
2 : 3
Португалия
Испания
0 : 1
США
Бельгия
1 : 4
Аргентина
Египет
07.07
Швейцария
Колумбия
07.07
1/4 финала
Франция
Марокко
09.07
Испания
Бельгия
10.07
Норвегия
Англия
12.07
B07
B08
12.07
1/2 финала
QF1
QF2
14.07
QF3
QF4
15.07
За 3-е место
LSF1
LSF2
19.07
Финал
SF1
SF2
19.07

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