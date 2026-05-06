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Динамо Тирана - Астана 09 Июля прямая трансляция

Стадион: Эльбасан Арена (Ружди Бижута) (Эльбасан, Албания), вместимость: 13000
09 Июля 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Динамо Т
Астана

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тирана - Астана, которое состоится 09 Июля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Эльбасан Арена (Ружди Бижута) (Эльбасан, Албания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Т
Тирана, Албания
Астана
Астана, Казахстан
Главные тренеры
Албания Илир Дая
Албания Илир Дая
Казахстан Григорий Константинович Бабаян
История личных встреч
31.05.2026 Албания — Суперлига Плей-офф чемпионов. 3-й тур 2 : 0Динамо Т
24.05.2026 Албания — Суперлига Плей-офф чемпионов. 2-й тур Динамо Т0 : 3
16.05.2026 Албания — Суперлига Плей-офф чемпионов. 1-й тур 0 : 2Динамо Т
10.05.2026 Албания — Суперлига Суперлига. 36-й тур 2 : 1Динамо Т
06.05.2026 Албания — Суперлига Суперлига. 35-й тур Динамо Т2 : 2
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
УНА Штрассен
Ла Фиорита
07.0714.07
Эльбасани
БАТЭ
07.0716.07
Зиря
Торпедо Кт
08.0716.07
Коннас Куэй
Балкани
08.0716.07
Дифферданж
Ильвес
08.0716.07
Атлетик Клуб Эскальдес
Морнар
09.0716.07
Нымме Калью
Линфилд
09.0716.07
Лиепая
Дечич
09.0715.07
Дила
Виртус
09.0716.07
Алашкерт
Елимай
09.0716.07
Хегельманн
Пайде
09.0716.07
Марсашлокк
Пюник
09.0716.07
Богемианс
Сент-Джозефс
09.0716.07
Команда12
Динамо Мн
Силекс
09.0716.07
Вележ
Милсами
09.0716.07
Мондорф-ле-Бен
Динамо Тб
09.0716.07
Европа
Шкендия
09.0716.07
Карнарвон Таун
Левадия
09.0716.07
Влажния
Малишева
09.0716.07
Гленторан
РФШ
09.0716.07
Петровац
Жальгирис
09.0716.07
Рунавик
Хамрун Спартанс
09.0716.07
Пенибонт
Санта-Колома
09.0716.07
Стьярнан
Викингур Г
09.0716.07
Динамо Т
Астана
09.0716.07
Сараево
Интер Т
09.0716.07
2-й квалификационный раунд
Команда12
Спартак Тр
ЦСКА 1948
22.0730.07
Паневежис
Тобол
23.0730.07
Мазервелл
ХБ Торсхавн
23.0730.07
ДАК 1904
FK Velez Mostar/FC Milsami Orh
23.0730.07
US Mondorf les Bains/Dinamo Tb
Petrovac/Zalgiris Vilnius
23.0723.07
Elbasani/BATE Borisov
Сьон
23.0730.07
ФКСБ
Ауда
23.0730.07
Alashkert FC/FC Yelimay
ЧФР Клуж
23.0730.07
Glentoran/RFS
Qarabag FK/Vestri
23.0723.07
Decic Tuzi/FK Liepaja
Аустрия В
23.0730.07
Дебрецен
Marsaxlokk FC/Pyunik
23.0730.07
Dila Gori/Virtus Acquaviva
Аполлон Л
23.0730.07
Валюр
Зриньски
23.0730.07
FC Sheriff/Aluminij
FC Dinamo City/FC Astana
23.0723.07
Vikingur/Stjarnan
FC Differdange 03/Ilves
23.0723.07
Bohemian FC/St Joseph's
Connah's Quay Nomads/Ballkani
23.0723.07
Hegelmann/Paide Linnameeskond
Zira/Torpedo Kutaisi
23.0723.07
Vllaznia/Malisheva
Хайберниан
23.0730.07
Партизан
Una Strassen/La Fiorita Monteg
23.0730.07
Вадуц
Mornar/Atletic Escaldes
23.0730.07
NSI Runavik/Hamrun Spartans
Копер
23.0730.07
Нефтчи Б
Dinamo Minsk/FK Sileks
23.0730.07
Пакш
Панатинаикос
23.0730.07
Flora Tallinn/Iberia 1999
Sabah FK/TNS
23.0723.07
Вараждин
Яблонец
23.0730.07
Команда12
ХИК
Колрейн
23.0730.07
Ракув
Валлетта
23.0730.07
Полесье
Копенгаген
23.0729.07
Vojvodina/Ferencvaros
Аякс
23.0730.07
Лугано
Дукагини
23.0730.07
Borac Banja Luka/Levski Sofia
CS Petrocub/Egnatia
23.0723.07
Floriana/Shamrock Rovers
FK Kauno Zalgiris/Drita
23.0723.07
Риека
CSKA Sofia/Derry City
23.0730.07
FK Vardar Skopje/KuPS
Ararat Armenia/Riga FC
23.0723.07
Hajduk Split/Zilina
ГКС Катовице
23.0730.07
АЕК Ларнака
Бейтар
23.0730.07
Maxline Vitebsk/Universitatea
Kairat Almaty/Sutjeska
23.0723.07
Klaksvik/Atert Bissen
Vikingur Reykjavik/Gyori ETO
23.0723.07
Браво
Europa FC/KF Shkendija
23.0730.07
Гётеборг
Caernarfon/FCI Levadia
23.0730.07
Истанбул Башакшехир
FK Sarajevo/FC Inter Turku
23.0730.07
Penybont/FC Santa Coloma
Рапид В
23.0730.07
Вараждин
Градец-Кралове
23.0730.07
Шелбурн
Nomme JK Kalju/Linfield
23.0730.07
Dynamo Kyiv/Universitatea Cluj
Бранн
23.0730.07
Зимбру
Ноа
23.0730.07
Железничар П
Брага
23.0730.07
ЛНЗ Черкассы
Гент
23.0730.07
Хапоэль Т-А
Лудогорец
23.0730.07
ГАИС
Норшелланн
23.0730.07

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