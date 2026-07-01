Испания - Бельгия 10 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Бельгия, которое состоится 10 Июля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Соу-Фай (Инглвуд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Луис де ла Фуэнте
|Руди Гарсия
|01.09.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 2
|05.09.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 5. 7-й тур
|5 : 0
|15.10.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 5. 4-й тур
|1 : 2
| ЮАР
Канада
|0 : 1
| Бразилия
Япония
|2 : 1
| Германия
Парагвай
|1 : 1 3 : 4
| Нидерланды
Марокко
|1 : 1 2 : 3
| Кот-д'Ивуар
Норвегия
|1 : 2
| Франция
Швеция
|3 : 0
| Мексика
Эквадор
|2 : 0
| Англия
ДР Конго
|2 : 1
| Бельгия
Сенегал
|3 : 2 ДВ
| США
Босния и Герцеговина
|2 : 0
| Испания
Австрия
|3 : 0
| Португалия
Хорватия
|2 : 1
| Швейцария
Алжир
|2 : 0
| Австралия
Египет
|1 : 1 2 : 4
| Аргентина
Кабо-Верде
|3 : 2 ДВ
| Колумбия
Гана
|1 : 0
| Канада
Марокко
|0 : 3
| Парагвай
Франция
|0 : 1
| Бразилия
Норвегия
|1 : 2
| Мексика
Англия
|2 : 3
| Португалия
Испания
|0 : 1
| США
Бельгия
|1 : 4
| Аргентина
Египет
|3 : 2
| Швейцария
Колумбия
|0 : 0 4 : 3
| Франция
Марокко
|09.07
| Испания
Бельгия
|10.07
| Норвегия
Англия
|12.07
| Аргентина
Швейцария
|12.07
| QF1
QF2
|14.07
| QF3
QF4
|15.07
| LSF1
LSF2
|19.07
| SF1
SF2
|19.07