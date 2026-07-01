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Волга Ул - Енисей 11 Июля прямая трансляция

11 Июля 2026 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 1-й тур
Волга Ул
Енисей

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волга Ул - Енисей, которое состоится 11 Июля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волга Ул
Ульяновск
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
РоссияМихаил Владимирович Белов
РоссияСергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
01.03.2026Россия — Лига Pari22-й турЕнисей1 : 1Волга Ул
11.10.2025Россия — Лига Pari14-й турВолга Ул2 : 4Енисей
03.06.2023Россия — Мелбет Первая лига34-й турЕнисей0 : 0Волга Ул
16.07.2022Россия — Мелбет Первая лига1-й турВолга Ул1 : 1Енисей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т00
2
Повышение
Спартак Кс00
3
Плей-офф за повышение
Торпедо М00
4
Плей-офф за повышение
Шинник00
5 КАМАЗ00
6 СКА-Хабаровск00
7 Текстильщик00
8 Урал00
9 Енисей00
10 Волга Ул00
11 Челябинск00
12 Сочи00
13 Ротор00
14 Уфа00
15 Нефтехимик00
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород00
17
Зона вылета
Велес00
18
Зона вылета
Ленинградец00

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