Волга Ул - Енисей 11 Июля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волга Ул - Енисей, которое состоится 11 Июля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Михаил Владимирович Белов
|Сергей Абуезидович Ташуев
|01.03.2026
|Россия — Лига Pari
|22-й тур
|1 : 1
|11.10.2025
|Россия — Лига Pari
|14-й тур
|2 : 4
|03.06.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|34-й тур
|0 : 0
|16.07.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|0
|0
| 2
Повышение
|Спартак Кс
|0
|0
| 3
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|0
|0
| 4
Плей-офф за повышение
|Шинник
|0
|0
|5
|КАМАЗ
|0
|0
|6
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|7
|Текстильщик
|0
|0
|8
|Урал
|0
|0
|9
|Енисей
|0
|0
|10
|Волга Ул
|0
|0
|11
|Челябинск
|0
|0
|12
|Сочи
|0
|0
|13
|Ротор
|0
|0
|14
|Уфа
|0
|0
|15
|Нефтехимик
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Велес
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Ленинградец
|0
|0