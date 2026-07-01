Испания U19 - Германия U19 11 Июля прямая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания U19 - Германия U19, которое состоится 11 Июля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Пако Гальярдо
|Кристиан Вёрнс
|04.07.2026
|U19 ЧЕ-2026
|Группа A. 3-й тур
|4 : 0
|23.06.2025
|U19 ЧЕ-2025
|1/2 финала
|6 : 5 ДВ
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/2 финала
|Испания U19
|3
|9
| 2
1/2 финала
|Германия U19
|3
|6
| 3
Плей-офф
|Дания U19
|3
|3
|4
|Уэльс U19
|3
|0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/2 финала
|Украина U19
|3
|9
| 2
1/2 финала
|Хорватия U19
|3
|4
| 3
Плей-офф
|Италия U19
|3
|4
|4
|Сербия U19
|3
|0