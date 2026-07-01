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Испания U19 - Германия U19 11 Июля прямая трансляция

11 Июля 2026 года в 21:00 (+03:00). , Финал
Испания U19
Германия U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания U19 - Германия U19, которое состоится 11 Июля 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Испания U19
Германия U19
Главные тренеры
Испания Пако Гальярдо
Германия Кристиан Вёрнс
История личных встреч
04.07.2026 U19 ЧЕ-2026 Группа A. 3-й тур Испания U194 : 0Германия U19
23.06.2025 U19 ЧЕ-2025 1/2 финала Испания U196 : 5 ДВГермания U19
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/2 финала
Испания U1939
2
1/2 финала
Германия U1936
3
Плей-офф
Дания U1933
4 Уэльс U1930
Группа B
КомандаИО
1
1/2 финала
Украина U1939
2
1/2 финала
Хорватия U1934
3
Плей-офф
Италия U1934
4 Сербия U1930

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