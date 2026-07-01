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Барановичи - Торпедо-БелАЗ 11 Июля прямая трансляция

11 Июля 2026 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 15-й тур
Барановичи
Торпедо-БелАЗ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барановичи - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 11 Июля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барановичи
Барановичи
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
24.07.2019Кубок Беларуси1/16 финалаБарановичи1 : 7Торпедо-БелАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо Мн1433
2
Лига конференций
МЛ Витебск1431
3
Лига конференций
Ислочь1428
4 Гомель1425
5 Торпедо-БелАЗ1423
6 Динамо-Брест1421
7 Арсенал Дз1421
8 Неман1420
9 Минск1419
10 Витебск1417
11 Славия-Мозырь1415
12 Барановичи1413
13 Днепр М1411
14
Стыковая зона
Белшина1411
15
Зона вылета
БАТЭ149
16
Зона вылета
Нафтан146

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