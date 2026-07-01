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Гомель - Неман 11 Июля прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
11 Июля 2026 года в 20:45 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 15-й тур
Гомель
Неман

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Неман, которое состоится 11 Июля 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гомель
Гомель
Неман
Гродно
История личных встреч
24.09.2025Беларусь — Высшая лига17-й турГомель3 : 1Неман
30.03.2025Беларусь — Высшая лига2-й турНеман0 : 1Гомель
11.08.2024Беларусь — Высшая лига17-й турНеман1 : 1Гомель
31.03.2024Беларусь — Высшая лига2-й турГомель2 : 3Неман
22.08.2023Беларусь - Высшая лига18-й турНеман2 : 2Гомель
09.04.2023Беларусь - Высшая лига3-й турГомель3 : 3Неман
30.10.2022Беларусь - Высшая лига28-й турНеман3 : 0Гомель
03.07.2022Беларусь - Высшая лига13-й турГомель3 : 0 ТНеман
15.08.2021Беларусь - Высшая лига19-й турНеман1 : 0Гомель
11.04.2021Беларусь - Высшая лига4-й турГомель2 : 0Неман
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо Мн1433
2
Лига конференций
МЛ Витебск1431
3
Лига конференций
Ислочь1428
4 Гомель1425
5 Торпедо-БелАЗ1423
6 Динамо-Брест1421
7 Арсенал Дз1421
8 Неман1420
9 Минск1419
10 Витебск1417
11 Славия-Мозырь1415
12 Барановичи1413
13 Днепр М1411
14
Стыковая зона
Белшина1411
15
Зона вылета
БАТЭ149
16
Зона вылета
Нафтан146

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