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Иртыш П - Женис 11 Июля прямая трансляция

11 Июля 2026 года в 15:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 17-й тур
Иртыш П
Женис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Иртыш П - Женис, которое состоится 11 Июля 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Иртыш П
Павлодар
Женис
Астана
История личных встреч
20.06.2026Казахстан — Премьер-лига14-й турЖенис0 : 0Иртыш П
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы1640
2
Лига конференций
Кайрат1839
3
Лига конференций
Окжетпес1627
4 Елимай1626
5 Астана1626
6 Актобе1625
7 Улытау1623
8 Атырау1618
9 Жетысу1618
10 Женис1618
11 Кайсар1718
12 Кызыл-Жар1715
13 Тобол1615
14 Каспий1614
15
Зона вылета
Алтай1613
16
Зона вылета
Иртыш П1611

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