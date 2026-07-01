Улытау - Кайсар 11 Июля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Улытау - Кайсар, которое состоится 11 Июля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|20.06.2026
|Казахстан — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|18.10.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|22.06.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ордабасы
|16
|40
| 2
Лига конференций
|Кайрат
|18
|39
| 3
Лига конференций
|Окжетпес
|16
|27
|4
|Елимай
|16
|26
|5
|Астана
|16
|26
|6
|Актобе
|16
|25
|7
|Улытау
|16
|23
|8
|Атырау
|16
|18
|9
|Жетысу
|16
|18
|10
|Женис
|16
|18
|11
|Кайсар
|17
|18
|12
|Кызыл-Жар
|17
|15
|13
|Тобол
|16
|15
|14
|Каспий
|16
|14
| 15
Зона вылета
|Алтай
|16
|13
| 16
Зона вылета
|Иртыш П
|16
|11