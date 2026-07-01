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Каспий - Ордабасы 11 Июля прямая трансляция

11 Июля 2026 года в 18:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 17-й тур
Каспий
Ордабасы

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каспий - Ордабасы, которое состоится 11 Июля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каспий
Актау
Ордабасы
Шымкент
История личных встреч
20.06.2026Казахстан — Премьер-лига14-й турОрдабасы2 : 0Каспий
29.10.2023Казахстан - Премьер-лига26-й турКаспий1 : 0Ордабасы
04.03.2023Казахстан - Премьер-лига1-й турОрдабасы3 : 1Каспий
04.07.2022Казахстан - Премьер-лига16-й турОрдабасы4 : 1Каспий
03.04.2022Казахстан - Премьер-лига4-й турКаспий2 : 1Ордабасы
27.09.2021Казахстан - Премьер-лига22-й турОрдабасы1 : 1Каспий
08.05.2021Казахстан - Премьер-лига10-й турКаспий0 : 0Ордабасы
26.10.2020Казахстан - Премьер-лига15-й турКаспий1 : 2Ордабасы
21.08.2020Казахстан - Премьер-лига5-й турОрдабасы1 : 0Каспий
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы1640
2
Лига конференций
Кайрат1839
3
Лига конференций
Окжетпес1627
4 Елимай1626
5 Астана1626
6 Актобе1625
7 Улытау1623
8 Атырау1618
9 Жетысу1618
10 Женис1618
11 Кайсар1718
12 Кызыл-Жар1715
13 Тобол1615
14 Каспий1614
15
Зона вылета
Алтай1613
16
Зона вылета
Иртыш П1611

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