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Пари Нижний Новгород - Ротор 12 Июля прямая трансляция

12 Июля 2026 года в 16:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 1-й тур
Пари Нижний Новгород
Ротор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Ротор, которое состоится 12 Июля 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
Россия Вадим Вячеславович Гаранин
Россия Дмитрий Владимирович Парфёнов
История личных встреч
12.10.2019 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Ротор2 : 1Пари Нижний Новгород
13.04.2019 ФНЛ - Первый дивизион 31-й тур Пари Нижний Новгород1 : 3Ротор
23.09.2018 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур Ротор2 : 1Пари Нижний Новгород
28.04.2018 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0Ротор
07.10.2017 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Ротор1 : 2Пари Нижний Новгород
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т00
2
Повышение
Спартак Кс00
3
Плей-офф за повышение
Торпедо М00
4
Плей-офф за повышение
Шинник00
5 КАМАЗ00
6 СКА-Хабаровск00
7 Текстильщик00
8 Урал00
9 Енисей00
10 Волга Ул00
11 Челябинск00
12 Сочи00
13 Ротор00
14 Уфа00
15 Нефтехимик00
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород00
17
Зона вылета
Велес00
18
Зона вылета
Ленинградец00

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