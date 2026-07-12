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Шинник - Сочи 12 Июля прямая трансляция

12 Июля 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 1-й тур
Шинник
Сочи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Сочи, которое состоится 12 Июля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
23.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур Сочи1 : 2Шинник
04.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Шинник0 : 2Сочи
25.09.2019 Кубок России 1/16 финала Шинник0 : 0 5 : 4Сочи
19.05.2019 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур Сочи0 : 0Шинник
28.10.2018 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур Шинник1 : 1Сочи
31.03.2018 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Сочи0 : 0Шинник
06.09.2017 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Шинник1 : 2Сочи
22.11.2014 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Шинник2 : 1Сочи
03.08.2014 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Сочи1 : 1Шинник
16.03.2014 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Шинник0 : 1Сочи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т00
2
Повышение
Спартак Кс00
3
Плей-офф за повышение
Торпедо М00
4
Плей-офф за повышение
Шинник00
5 КАМАЗ00
6 СКА-Хабаровск00
7 Текстильщик00
8 Урал00
9 Енисей00
10 Волга Ул00
11 Челябинск00
12 Сочи00
13 Ротор00
14 Уфа00
15 Нефтехимик00
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород00
17
Зона вылета
Велес00
18
Зона вылета
Ленинградец00

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