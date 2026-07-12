Шинник - Сочи 12 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Сочи, которое состоится 12 Июля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
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|23.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
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|04.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 2
|25.09.2019
|Кубок России
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|0 : 0 5 : 4
|19.05.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
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|28.10.2018
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|31.03.2018
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|06.09.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
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|22.11.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
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|03.08.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|5-й тур
|1 : 1
|16.03.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|0
|0
| 2
Повышение
|Спартак Кс
|0
|0
| 3
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|0
|0
| 4
Плей-офф за повышение
|Шинник
|0
|0
|5
|КАМАЗ
|0
|0
|6
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|7
|Текстильщик
|0
|0
|8
|Урал
|0
|0
|9
|Енисей
|0
|0
|10
|Волга Ул
|0
|0
|11
|Челябинск
|0
|0
|12
|Сочи
|0
|0
|13
|Ротор
|0
|0
|14
|Уфа
|0
|0
|15
|Нефтехимик
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Велес
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Ленинградец
|0
|0