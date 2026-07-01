03:48 ()
Свернуть список

Зенит - Црвена Звезда 12 Июля прямая трансляция

12 Июля 2026 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Зенит
Црвена Звезда

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Црвена Звезда, которое состоится 12 Июля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
29.06.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит3 : 0Црвена Звезда
08.07.2024 Winline Летний Кубок РПЛ Зенит1 : 2Црвена Звезда
23.03.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Црвена Звезда1 : 0Зенит
04.07.2023 Кубок PARI Премьер Црвена Звезда2 : 1Зенит
22.11.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Зенит3 : 1Црвена Звезда
03.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Зенит2 : 1Црвена Звезда
29.06.2019 Товарищеские матчи (клубы) - 2019 Июнь 2019 Зенит1 : 0Црвена Звезда
07.02.2018 Товарищеские матчи (клубы) - 2018 Февраль 2018 Зенит1 : 0Црвена Звезда

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close