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Арсенал Дз - Витебск 12 Июля прямая трансляция

12 Июля 2026 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 15-й тур
Арсенал Дз
Витебск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Дз - Витебск, которое состоится 12 Июля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Дз
Дзержинск
Витебск
Витебск
История личных встреч
04.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Витебск1 : 0Арсенал Дз
18.05.2025 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Арсенал Дз1 : 1Витебск
16.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Витебск0 : 0Арсенал Дз
05.04.2024 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Арсенал Дз1 : 1Витебск
20.08.2022 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Витебск3 : 0Арсенал Дз
11.04.2022 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Арсенал Дз0 : 0Витебск
07.08.2021 Кубок Беларуси 1/8 финала Витебск0 : 0 5 : 4Арсенал Дз
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо Мн1433
2
Лига конференций
МЛ Витебск1431
3
Лига конференций
Ислочь1428
4 Гомель1425
5 Торпедо-БелАЗ1423
6 Минск1522
7 Динамо-Брест1421
8 Арсенал Дз1421
9 Неман1420
10 Витебск1417
11 Славия-Мозырь1415
12 Барановичи1413
13 Днепр М1511
14
Стыковая зона
Белшина1411
15
Зона вылета
БАТЭ149
16
Зона вылета
Нафтан146

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