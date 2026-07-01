Арсенал Дз - Витебск 12 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Дз - Витебск, которое состоится 12 Июля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|04.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 0
|18.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|9-й тур
|1 : 1
|16.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|0 : 0
|05.04.2024
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|1 : 1
|20.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|3 : 0
|11.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|0 : 0
|07.08.2021
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо Мн
|14
|33
| 2
Лига конференций
|МЛ Витебск
|14
|31
| 3
Лига конференций
|Ислочь
|14
|28
|4
|Гомель
|14
|25
|5
|Торпедо-БелАЗ
|14
|23
|6
|Минск
|15
|22
|7
|Динамо-Брест
|14
|21
|8
|Арсенал Дз
|14
|21
|9
|Неман
|14
|20
|10
|Витебск
|14
|17
|11
|Славия-Мозырь
|14
|15
|12
|Барановичи
|14
|13
|13
|Днепр М
|15
|11
| 14
Стыковая зона
|Белшина
|14
|11
| 15
Зона вылета
|БАТЭ
|14
|9
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|14
|6