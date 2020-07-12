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Тобол - Окжетпес 12 Июля прямая трансляция

12 Июля 2026 года в 18:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 17-й тур
Тобол
Окжетпес

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тобол - Окжетпес, которое состоится 12 Июля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тобол
Костанай
Окжетпес
Кокшетау
История личных встреч
21.06.2026 Казахстан — Премьер-лига 14-й тур Окжетпес2 : 1Тобол
13.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 16-й тур Тобол2 : 1Окжетпес
05.04.2025 Казахстан — Премьер-лига 4-й тур Окжетпес0 : 1Тобол
23.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Тобол2 : 0Окжетпес
28.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Окжетпес1 : 2Тобол
24.11.2020 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Окжетпес0 : 2Тобол
22.09.2020 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Тобол1 : 0Окжетпес
15.09.2019 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур Тобол1 : 0Окжетпес
23.06.2019 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Тобол2 : 0Окжетпес
14.04.2019 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Окжетпес1 : 2Тобол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы1640
2
Лига конференций
Кайрат1839
3
Лига конференций
Окжетпес1627
4 Елимай1626
5 Астана1626
6 Актобе1625
7 Улытау1623
8 Атырау1618
9 Жетысу1618
10 Женис1618
11 Кайсар1718
12 Кызыл-Жар1715
13 Тобол1615
14 Каспий1614
15
Зона вылета
Алтай1613
16
Зона вылета
Иртыш П1611

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