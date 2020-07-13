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Урал - Торпедо М 13 Июля прямая трансляция

13 Июля 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 1-й тур
Урал
Торпедо М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Торпедо М, которое состоится 13 Июля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Николаевич Юран
Россия Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
22.04.2026 Россия — Лига Pari 30-й тур Урал2 : 0Торпедо М
18.08.2025 Россия — Лига Pari 5-й тур Торпедо М1 : 0Урал
21.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 29-й тур Торпедо М1 : 1Урал
05.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур Урал1 : 1Торпедо М
11.03.2023 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Торпедо М0 : 1Урал
26.11.2022 Fonbet Кубок России Группа D Торпедо М1 : 2Урал
28.09.2022 Fonbet Кубок России Группа D Урал1 : 0Торпедо М
11.09.2022 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Урал2 : 0Торпедо М
23.05.2015 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Торпедо М3 : 1Урал
16.08.2014 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Урал0 : 2Торпедо М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Уфа13
2
Повышение
Енисей13
3
Плей-офф за повышение
Велес13
4
Плей-офф за повышение
Арсенал Т00
5 Спартак Кс00
6 Торпедо М00
7 Шинник00
8 КАМАЗ00
9 СКА-Хабаровск00
10 Текстильщик00
11 Урал00
12 Челябинск00
13 Сочи00
14 Ротор00
15 Пари Нижний Новгород00
16
Зона вылета
Волга Ул10
17
Зона вылета
Нефтехимик10
18
Зона вылета
Ленинградец10

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