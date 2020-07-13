Урал - Торпедо М 13 Июля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Торпедо М, которое состоится 13 Июля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Сергей Николаевич Юран
|Александр Александрович Сторожук
|22.04.2026
|Россия — Лига Pari
|30-й тур
|2 : 0
|18.08.2025
|Россия — Лига Pari
|5-й тур
|1 : 0
|21.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|29-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|1 : 1
|11.03.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|26.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|1 : 2
|28.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|1 : 0
|11.09.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|23.05.2015
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|3 : 1
|16.08.2014
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Уфа
|1
|3
| 2
Повышение
|Енисей
|1
|3
| 3
Плей-офф за повышение
|Велес
|1
|3
| 4
Плей-офф за повышение
|Арсенал Т
|0
|0
|5
|Спартак Кс
|0
|0
|6
|Торпедо М
|0
|0
|7
|Шинник
|0
|0
|8
|КАМАЗ
|0
|0
|9
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|10
|Текстильщик
|0
|0
|11
|Урал
|0
|0
|12
|Челябинск
|0
|0
|13
|Сочи
|0
|0
|14
|Ротор
|0
|0
|15
|Пари Нижний Новгород
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Волга Ул
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Нефтехимик
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Ленинградец
|1
|0