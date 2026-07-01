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Челябинск - СКА-Хабаровск 13 Июля прямая трансляция

13 Июля 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 1-й тур
Челябинск
СКА-Хабаровск

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челябинск - СКА-Хабаровск, которое состоится 13 Июля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челябинск
Челябинск
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
Россия Роман Михайлович Пилипчук
Россия Михаил Николаевич Семёнов
История личных встреч
11.04.2026 Россия — Лига Pari 28-й тур Челябинск2 : 2СКА-Хабаровск
14.09.2025 Россия — Лига Pari 10-й тур СКА-Хабаровск1 : 1Челябинск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Уфа13
2
Повышение
Енисей13
3
Плей-офф за повышение
Велес13
4
Плей-офф за повышение
Арсенал Т00
5 Спартак Кс00
6 Торпедо М00
7 Шинник00
8 КАМАЗ00
9 СКА-Хабаровск00
10 Текстильщик00
11 Урал00
12 Челябинск00
13 Сочи00
14 Ротор00
15 Пари Нижний Новгород00
16
Зона вылета
Волга Ул10
17
Зона вылета
Нефтехимик10
18
Зона вылета
Ленинградец10

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