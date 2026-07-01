Арсенал Т - Текстильщик 13 Июля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Текстильщик, которое состоится 13 Июля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Дмитрий Иванович Гунько
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
|21.10.2020
|Кубок России
|Группа 3
|0 : 0 3 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Уфа
|1
|3
| 2
Повышение
|Енисей
|1
|3
| 3
Плей-офф за повышение
|Велес
|1
|3
| 4
Плей-офф за повышение
|Арсенал Т
|0
|0
|5
|Спартак Кс
|0
|0
|6
|Торпедо М
|0
|0
|7
|Шинник
|0
|0
|8
|КАМАЗ
|0
|0
|9
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|10
|Текстильщик
|0
|0
|11
|Урал
|0
|0
|12
|Челябинск
|0
|0
|13
|Сочи
|0
|0
|14
|Ротор
|0
|0
|15
|Пари Нижний Новгород
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Волга Ул
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Нефтехимик
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Ленинградец
|1
|0