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Франция - Испания 14 Июля прямая трансляция

Стадион: Эй-Ти-энд-Ти (Арлингтон, Техас, США), вместимость: 111000
14 Июля 2026 года в 22:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/2 финала
Франция
Испания

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Испания, которое состоится 14 Июля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти (Арлингтон, Техас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция
Испания
Главные тренеры
Франция Дидье Дешам
Испания Луис де ла Фуэнте
История личных встреч
05.06.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/2 финала Испания5 : 4Франция
09.07.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/2 финала Испания2 : 1Франция
10.10.2021 Лига наций УЕФА Лига A. Финал Испания1 : 2Франция
28.03.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Франция0 : 2Испания
04.09.2014 Товарищеские матчи (сборные) Сентябрь 2014 Франция1 : 0Испания
27.03.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа I. 6-й тур Франция0 : 1Испания
16.10.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа I. 4-й тур Испания1 : 1Франция
23.06.2012 ЧЕ-2012 - финальный раунд 1/4 финала Испания2 : 0Франция
03.03.2010 Товарищеские матчи (сборные) Март 2010 Франция0 : 2Испания
27.06.2006 ЧМ-2006 - финальный раунд - 2006 1/8 финала Испания1 : 3Франция
Турнирная таблица
1/16 финала
ЮАР
Канада
0 : 1
Бразилия
Япония
2 : 1
Германия
Парагвай
1 : 1 3 : 4
Нидерланды
Марокко
1 : 1 2 : 3
Кот-д'Ивуар
Норвегия
1 : 2
Франция
Швеция
3 : 0
Мексика
Эквадор
2 : 0
Англия
ДР Конго
2 : 1
Бельгия
Сенегал
3 : 2 ДВ
США
Босния и Герцеговина
2 : 0
Испания
Австрия
3 : 0
Португалия
Хорватия
2 : 1
Швейцария
Алжир
2 : 0
Австралия
Египет
1 : 1 2 : 4
Аргентина
Кабо-Верде
3 : 2 ДВ
Колумбия
Гана
1 : 0
1/8 финала
Канада
Марокко
0 : 3
Парагвай
Франция
0 : 1
Бразилия
Норвегия
1 : 2
Мексика
Англия
2 : 3
Португалия
Испания
0 : 1
США
Бельгия
1 : 4
Аргентина
Египет
3 : 2
Швейцария
Колумбия
0 : 0 4 : 3
1/4 финала
Франция
Марокко
2 : 0
Испания
Бельгия
2 : 1
Норвегия
Англия
1 : 2 ДВ
Аргентина
Швейцария
3 : 1 ДВ
1/2 финала
Франция
Испания
14.07
Англия
Аргентина
15.07
За 3-е место
LSF1
LSF2
19.07
Финал
SF1
SF2
19.07

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