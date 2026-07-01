Франция - Испания 14 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Испания, которое состоится 14 Июля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти (Арлингтон, Техас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Дидье Дешам
|Луис де ла Фуэнте
|05.06.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/2 финала
|5 : 4
|09.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/2 финала
|2 : 1
|10.10.2021
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Финал
|1 : 2
|28.03.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 2
|04.09.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2014
|1 : 0
|27.03.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа I. 6-й тур
|0 : 1
|16.10.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа I. 4-й тур
|1 : 1
|23.06.2012
|ЧЕ-2012 - финальный раунд
|1/4 финала
|2 : 0
|03.03.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2010
|0 : 2
|27.06.2006
|ЧМ-2006 - финальный раунд - 2006
|1/8 финала
|1 : 3
| ЮАР
Канада
|0 : 1
| Бразилия
Япония
|2 : 1
| Германия
Парагвай
|1 : 1 3 : 4
| Нидерланды
Марокко
|1 : 1 2 : 3
| Кот-д'Ивуар
Норвегия
|1 : 2
| Франция
Швеция
|3 : 0
| Мексика
Эквадор
|2 : 0
| Англия
ДР Конго
|2 : 1
| Бельгия
Сенегал
|3 : 2 ДВ
| США
Босния и Герцеговина
|2 : 0
| Испания
Австрия
|3 : 0
| Португалия
Хорватия
|2 : 1
| Швейцария
Алжир
|2 : 0
| Австралия
Египет
|1 : 1 2 : 4
| Аргентина
Кабо-Верде
|3 : 2 ДВ
| Колумбия
Гана
|1 : 0
| Канада
Марокко
|0 : 3
| Парагвай
Франция
|0 : 1
| Бразилия
Норвегия
|1 : 2
| Мексика
Англия
|2 : 3
| Португалия
Испания
|0 : 1
| США
Бельгия
|1 : 4
| Аргентина
Египет
|3 : 2
| Швейцария
Колумбия
|0 : 0 4 : 3
| Франция
Марокко
|2 : 0
| Испания
Бельгия
|2 : 1
| Норвегия
Англия
|1 : 2 ДВ
| Аргентина
Швейцария
|3 : 1 ДВ
| Франция
Испания
|14.07
| Англия
Аргентина
|15.07
| LSF1
LSF2
|19.07
| SF1
SF2
|19.07