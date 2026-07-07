Рига - Арарат-Армения 14 Июля прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рига - Арарат-Армения, которое состоится 14 Июля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Сконто (Рига, Латвия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Адриан Гуля
|Тулипа
|07.07.2026
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Сабах
Нью-Сейнтс
|2 : 0
|14.07
| Арарат-Армения
Рига
|2 : 0
|14.07
| Линкольн
Интер Клуб Эскальдес
|3 : 1
|14.07
| Кауно Жальгирис
Дрита
|1 : 1
|14.07
| Вардар
КуПС
|0 : 2
|14.07
| Флориана
Шэмрок Роверс
|2 : 0
|14.07
| Тре Фиори
Ларн
|0 : 1
|14.07
|Команда
|1
|2
| Борац Б-Л
Левски
|1 : 1
|14.07
| КИ Клаксвик
Атерт Биссен
|2 : 1
|15.07
| Викингур Р
Дьёр
|1 : 0
|14.07
| Кайрат
Сутьеска
|2 : 1
|15.07
| Флора
Иберия 1999
|2 : 3
|14.07
| Петрокуб
Эгнатия
|1 : 1
|15.07
| МЛ Витебск
Университатя Кр
|1 : 4
|15.07
|Команда
|1
|2
| Borac Banja Luka/Levski Sofia
Maxline Vitebsk/Universitatea
|21.07
|21.07
| Klaksvik/Atert Bissen
FK Kauno Zalgiris/Drita
|21.07
|21.07
| CS Petrocub/Egnatia
Целе
|21.07
|28.07
| Tre Fiori/Larne
Црвена Звезда
|21.07
|28.07
| Sabah FK/TNS
FK Vardar Skopje/KuPS
|21.07
|21.07
| Ararat Armenia/Riga FC
Floriana/Shamrock Rovers
|21.07
|21.07
| Мьельбю
Lincoln Red Imps FC/Inter Club
|21.07
|28.07
|Команда
|1
|2
| Vikingur Reykjavik/Gyori ETO
Хапоэль Б-Ш
|21.07
|28.07
| Омония
Kairat Almaty/Sutjeska
|21.07
|28.07
| Тун
Динамо З
|21.07
|28.07
| Flora Tallinn/Iberia 1999
Слован Бр
|21.07
|28.07
| Штурм
Хартс
|21.07
|28.07
| Фенербахче
Гурник З
|21.07
|28.07
| Орхус
Лех П
|21.07
|28.07