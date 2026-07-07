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Нью-Сейнтс - Сабах 14 Июля прямая трансляция

Стадион: Парк Холл (Озуэстри, Уэльс), вместимость: 2000
14 Июля 2026 года в 20:30 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Нью-Сейнтс
Сабах

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нью-Сейнтс - Сабах, которое состоится 14 Июля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Парк Холл (Озуэстри, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Сейнтс
Лансантфрейд, Уэльс
Сабах
Баку, Азербайджан
Главные тренеры
Англия Крэйг Харрисон
Литва Валдас Дамбраускас
История личных встреч
07.07.2026 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Сабах2 : 0Нью-Сейнтс
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Нью-Сейнтс
2 : 0 14.07
Арарат-Армения
Рига
2 : 0 14.07
Линкольн
Интер Клуб Эскальдес
3 : 1 14.07
Кауно Жальгирис
Дрита
1 : 1 14.07
Вардар
КуПС
0 : 2 14.07
Флориана
Шэмрок Роверс
2 : 0 14.07
Тре Фиори
Ларн
0 : 1 14.07
Команда12
Борац Б-Л
Левски
1 : 1 14.07
КИ Клаксвик
Атерт Биссен
2 : 1 15.07
Викингур Р
Дьёр
1 : 0 14.07
Кайрат
Сутьеска
2 : 1 15.07
Флора
Иберия 1999
2 : 3 14.07
Петрокуб
Эгнатия
1 : 1 15.07
МЛ Витебск
Университатя Кр
1 : 4 15.07
2-й квалификационный раунд
Команда12
Borac Banja Luka/Levski Sofia
Maxline Vitebsk/Universitatea
21.0721.07
Klaksvik/Atert Bissen
FK Kauno Zalgiris/Drita
21.0721.07
CS Petrocub/Egnatia
Целе
21.0728.07
Tre Fiori/Larne
Црвена Звезда
21.0728.07
Sabah FK/TNS
FK Vardar Skopje/KuPS
21.0721.07
Ararat Armenia/Riga FC
Floriana/Shamrock Rovers
21.0721.07
Мьельбю
Lincoln Red Imps FC/Inter Club
21.0728.07
Команда12
Vikingur Reykjavik/Gyori ETO
Хапоэль Б-Ш
21.0728.07
Омония
Kairat Almaty/Sutjeska
21.0728.07
Тун
Динамо З
21.0728.07
Flora Tallinn/Iberia 1999
Слован Бр
21.0728.07
Штурм
Хартс
21.0728.07
Фенербахче
Гурник З
21.0728.07
Орхус
Лех П
21.0728.07

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