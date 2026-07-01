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Локомотив М - ЦСКА 14 Июля прямая трансляция

14 Июля 2026 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Локомотив М
ЦСКА

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - ЦСКА, которое состоится 14 Июля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва, Россия
ЦСКА
Москва, Россия
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Россия Дмитрий Игоревич Игдисамов
История личных встреч
17.05.2026 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур ЦСКА3 : 1Локомотив М
21.02.2026 Товарищеские матчи (клубы) — 2026 ЦСКА3 : 2Локомотив М
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Локомотив М3 : 0ЦСКА
01.10.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 5-й тур Локомотив М0 : 0 2 : 4ЦСКА
30.07.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур ЦСКА2 : 1Локомотив М
19.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Локомотив М2 : 2ЦСКА
18.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур ЦСКА0 : 1Локомотив М
13.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Локомотив М3 : 3ЦСКА
05.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур ЦСКА4 : 1Локомотив М
23.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур ЦСКА1 : 1Локомотив М

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