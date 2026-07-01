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Спортинг - Селтик 14 Июля прямая трансляция

14 Июля 2026 года в 19:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2026
Спортинг
Селтик

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Селтик, которое состоится 14 Июля 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2026, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Селтик
Глазго, Шотландия
История личных встреч
16.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Спортинг0 : 2Селтик

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