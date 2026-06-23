Англия - Аргентина 15 Июля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Аргентина, которое состоится 15 Июля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|2
|зщ
|Эзри Конса
|6
|зщ
|Марк-Израэль Гехи
|3
|зщ
|Нико О'Райли
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|4
|пз
|Деклан Райс
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Джуд Беллингем
|7
|нп
|Букайо Сака
|18
|нп
|Энтони Гордон
|9
|нп
|Гарри Кейн
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|26
|зщ
|Науэль Молина
|13
|зщ
|Кристиан Ромеро
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|24
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|5
|пз
|Леандро Паредес
|7
|пз
|Родриго Де Пауль
|10
|нп
|Лионель Месси
|9
|нп
|Хулиан Альварес
|Томас Тухель
|Лионель Скалони
|12.07.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|1/4 финала
|1 : 2 ДВ
|06.07.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|1/8 финала
|2 : 3
|01.07.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|1/16 финала
|2 : 1
|28.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа L. 3-й тур
|0 : 2
|23.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа L. 2-й тур
|0 : 0
| ЮАР
Канада
|0 : 1
| Бразилия
Япония
|2 : 1
| Германия
Парагвай
|1 : 1 3 : 4
| Нидерланды
Марокко
|1 : 1 2 : 3
| Кот-д'Ивуар
Норвегия
|1 : 2
| Франция
Швеция
|3 : 0
| Мексика
Эквадор
|2 : 0
| Англия
ДР Конго
|2 : 1
| Бельгия
Сенегал
|3 : 2 ДВ
| США
Босния и Герцеговина
|2 : 0
| Испания
Австрия
|3 : 0
| Португалия
Хорватия
|2 : 1
| Швейцария
Алжир
|2 : 0
| Австралия
Египет
|1 : 1 2 : 4
| Аргентина
Кабо-Верде
|3 : 2 ДВ
| Колумбия
Гана
|1 : 0
| Канада
Марокко
|0 : 3
| Парагвай
Франция
|0 : 1
| Бразилия
Норвегия
|1 : 2
| Мексика
Англия
|2 : 3
| Португалия
Испания
|0 : 1
| США
Бельгия
|1 : 4
| Аргентина
Египет
|3 : 2
| Швейцария
Колумбия
|0 : 0 4 : 3
| Франция
Марокко
|2 : 0
| Испания
Бельгия
|2 : 1
| Норвегия
Англия
|1 : 2 ДВ
| Аргентина
Швейцария
|3 : 1 ДВ
| Франция
Испания
|14.07
| Англия
Аргентина
|15.07
| LSF1
LSF2
|19.07
| SF1
SF2
|19.07