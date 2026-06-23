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Англия - Аргентина 15 Июля прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США), вместимость: 71000
15 Июля 2026 года в 22:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/2 финала
Главный судья: Исмаил Эльфат (Остин, США);
Англия
Аргентина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Аргентина, которое состоится 15 Июля 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Англия
Аргентина
1 Англия вр Джордан Пикфорд
2 Англия зщ Эзри Конса
6 Англия зщ Марк-Израэль Гехи
3 Англия зщ Нико О'Райли
5 Англия зщ Джон Стоунз
4 Англия пз Деклан Райс
8 Англия пз Эллиот Андерсон
10 Англия пз Джуд Беллингем
7 Англия нп Букайо Сака
18 Англия нп Энтони Гордон
9 Англия нп Гарри Кейн
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
26 Аргентина зщ Науэль Молина
13 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
3 Аргентина зщ Николас Тальяфико
24 Аргентина пз Энцо Фернандес
20 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
5 Аргентина пз Леандро Паредес
7 Аргентина пз Родриго Де Пауль
10 Аргентина нп Лионель Месси
9 Аргентина нп Хулиан Альварес
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Аргентина Лионель Скалони
История личных встреч
12.07.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд 1/4 финала 1 : 2 ДВАнглия
06.07.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд 1/8 финала 2 : 3Англия
01.07.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд 1/16 финала Англия2 : 1
28.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа L. 3-й тур 0 : 2Англия
23.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа L. 2-й тур Англия0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинала ЧМ-2026: Англия — Аргентина. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/16 финала
ЮАР
Канада
0 : 1
Бразилия
Япония
2 : 1
Германия
Парагвай
1 : 1 3 : 4
Нидерланды
Марокко
1 : 1 2 : 3
Кот-д'Ивуар
Норвегия
1 : 2
Франция
Швеция
3 : 0
Мексика
Эквадор
2 : 0
Англия
ДР Конго
2 : 1
Бельгия
Сенегал
3 : 2 ДВ
США
Босния и Герцеговина
2 : 0
Испания
Австрия
3 : 0
Португалия
Хорватия
2 : 1
Швейцария
Алжир
2 : 0
Австралия
Египет
1 : 1 2 : 4
Аргентина
Кабо-Верде
3 : 2 ДВ
Колумбия
Гана
1 : 0
1/8 финала
Канада
Марокко
0 : 3
Парагвай
Франция
0 : 1
Бразилия
Норвегия
1 : 2
Мексика
Англия
2 : 3
Португалия
Испания
0 : 1
США
Бельгия
1 : 4
Аргентина
Египет
3 : 2
Швейцария
Колумбия
0 : 0 4 : 3
1/4 финала
Франция
Марокко
2 : 0
Испания
Бельгия
2 : 1
Норвегия
Англия
1 : 2 ДВ
Аргентина
Швейцария
3 : 1 ДВ
1/2 финала
Франция
Испания
14.07
Англия
Аргентина
15.07
За 3-е место
LSF1
LSF2
19.07
Финал
SF1
SF2
19.07

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